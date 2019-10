10 Eiropas vecpilsētas kā no romantiskām filmām

Ja tas, ko vēlies atvaļinājumā, ir laiska pastaiga pa senu un gleznainu vecpilsētu, portāla "Places to see in your lifetime" izveidotais skaistāko Eiropas vecpilsētu saraksts būs ideāls padomdevējs, lai izvēlētos galamērķi īsam un romantiskas nedēļas nogales ceļojumam. Jāpiebilst, ka šajā topā iekļuvušas arī visas trīs Baltijas galvaspilsētas.

Bamberga Vācijā



Bambergas vecpilsētu aizsargā UNESCO, jo tā ir īpaši vērtīga vēsturiskā mantojuma daļa. Pilsēta, tāpat kā Itālijas galvaspilsēta, atrodas uz septiņiem pakalniem un tāpēc tiek dēvēta par "Frankonijas Romu". Uz katra no tiem atrodas pa skaistai baznīcai.

Dienu Bambergā vērts sākt ar Bambergas kruasānu tasi kafijas, piemēram, kafejnīcā uz Auštrāses (Austrasse) vai pie augšējā tilta. Pēc tam jādodas apskatīt pilsētas galvenos objektus – mazo Venēciju, Veco tiesu namu, katedrāli un citus. Tie ir tuvu viens pie otra, tādēļ laiks šeit paskries nemanot. Pēcāk var ieturēt pusdienas vecpilsētā. Pēcpusdienā vērts uzkāpt Mihaēla jeb Miķeļa kalnā un apskatīt pilsētu no augšas. Tur ir arī Mihaēla klosteris kalna galā, kura baznīcā ir skaistas griestu freskas, bet pašlaik tā ir slēgta uz rekonstrukcijas laiku. Tomēr skats uz vīna dārziem un pilsētu vienalga būs kāpiena vērts.

Tā kā pilsētā ir veselas astoņas alusdarītavas, tad šajā Bavārijas pilsētiņā dienas noslēgumā noteikti jānobauda arī kāds no to darinājumiem alus pagrabiņā vai alus dārzā.