10 pasaulē interesantākie sabiedriskā transporta maršruti

Nav nepieciešamas dārgas ekskursijas, ja var izmantot trošu tramvaju, vilcienā apskatīt ievērojamas aizas vai ar autobusu apskatīt milzīgus vīna dārzus. Iedvesmojoties no "The Guardian", piedāvājam 10 interesantākos sabiedriskā transporta maršrutus.

Ar prāmi pa Skotijas augstienēm



Lieliska iespēja doties pasakainā braucienā pa Skotijas rietumu piekrasti. Neparastais 45 minūšu brauciens no Mallas ar prāmi ļaus izbaudīt izolētās ainavas skaistumu. Turklāt braucienu pavadīs roņu un delfīnu kompānija. Pēc brauciena Iona būs iespēja apskatīt sestajā gadsimtā celto klosteri un nobaudīt svaigāko zivi vietējā pludmales restorānā. Kopā brauciens turp un atpakaļ izmaksā vidēji 10 eiro. Detalizētākā informācija te.

'Lidošana' ar kuģi

Lūk, interesants maršruts Lielbritānijā. Dodoties no Portsmutas uz Raidu, tas aizņems aptuveni 10 minūtes. Lai arī mērojamais ceļš nav ilgs, sajūtas, kādas pārņem šī ūdenstransporta pasažierus, ir neaprakstāma. Tas dodas tik ātri, ka ir sajūta, kas tas gluži vai lido. Brauciena laikā var apskatīt arī Viktorijas laika fortus un citus interesantus objektus. Brauciena cenas ir, sākot no 27 eiro. Detalizētākā informācija te.

Bezmaksas tramvajs Austrālijā



Melburnas iepazīšanu var padarīt gan interesantāku, gan vieglāku. Lieliska iespēja apskatīt pilsētas centru, ēkas, vēsturi un parkus ir, pārvietojoties tramvajā, kam ir izsmalcināts un vēsturisks dizains. Šis tramvajs ir īsts ceļotāju kāju glābējs, un pats labākais, tas ir bezmaksas prieks. Detalizētāku informāciju meklē te.

Apskati Kolumbiju gaisa tramvajā



Samaksājot mazāk par vienu dolāru, interesentiem iespējams sēsties vagoniņā Kolumbijas pilsētā Medeljinā un raudzīties uz to no augšas. Ir iespēja redzēt pilsētas centru, apkārtējos pakalnus un pat nokļūt mākoņu mežā, pateicoties gaisa vilcienam, kas ir daļa no Kolumbijas metro tīkla. Detalizētāku informāciju meklē te.

Venēcijas ūdens ceļi



Ja esi sasniedzis Venēciju lidojot, noteikti ir vērts iegādāties biļeti, kas ļaus no lidostas "Marco Polo" ar ūdens transportu pavizināties pa lagūnu, apciemojot tādas vietas kā Lido un Murano. Detalizētāku informāciju meklē te.

Argentīnas vīna garšas autobuss



Iespēja nobaudīt dažāda veida Argentīnas vīnus, pārvietojoties ar autobusu, kura biļetes cena ir, sākot no deviņiem eiro. Izklausās vilinoši, ne tā? Līdz ar vīna smaržu un burvību brauciens no Saltas uz Kafajati piedāvā iespēju arī palūkoties uz klinšainajām ielejām un plaši zaļajiem Argentīnas laukiem. Aptuveni 190 kilometrus garais brauciens pavērs jaunu Argentīnas veidolu un iespēju paviesoties krāšņākajos vīna dārzos. Detalizētāku informāciju meklē te.

Vjetnamas guļamvilciens



Virzoties no Vjetnamas dienvidaustrumiem uz ziemeļiem jeb no Hošiminas uz Danangu 18 stundu ilgā braucienā ar vilcienu iespējams gūt neaizmirstamu pieredzi. Sākot jau ar daudzo pieturu skaitu, kas paver iespēju apskatīt vietējo kultūru, turpinot ar tradicionālo ēdienu nobaudīšanu turpat vilcienā. Vienā virzienā šis brauciens izmaksā aptuveni 45 eiro. Detalizētāku informāciju meklē te.

Ar vilcienu pa Ziemeļīriju



Lai arī šajā apvidū vilcieni nekursē nemaz tik daudz, tie, kas piedāvā braucienus, nudien prot pārsteigt. It īpaši 45 minūtes ilgais brauciens no Deri uz Kolreinu, kas ir aprakstīts, kā viens no skaistākajiem dzelzceļa maršrutiem pasaulē. Mazs prieciņš būs arī populārā seriāla "Troņu spēles" faniem, jo maršrutā iespējams apskatīt arī vietu ar nosaukumu "Downhill Strand", kas redzams seriāla ainās. Biļete vienam braucienam maksā aptuveni 10 eiro. Detalizētāku informāciju meklē te.

Aļaskas prāmis



Skaistas ainavas nāksies lūkot arī tad, ja dosies no Bilingemas Vašingtonas štatā uz Džūno Aļaskā. Šis kuģis kursē reizi nedēļā un brauciens ilgst aptuveni 60 stundas. Lai arī naktsmītņu iespējas uz šī kuģa varbūt nav ar piecām zvaigznēm novērtējamas, ainava ir neaizmirstama. Pieaugušajam šāds brauciens izmaksā 370 eiro. Detalizētāku informāciju meklē te.

Vēsturiskā dzelzceļa līnija Grieķijā



Šis brauciens ilgst 68 minūtes un sniedzas 22 kilometru garumā. Vilciens brauc no Diakoptonas līdz Kalavrita, vedot interesentus caur burvīgu aizu ar nosaukumu "Vouraikos gorge". Ceļš asu izjūtu pilns - ceļš paceļas 750 metru augstumā pāri augstām klintīm, zem kurām mutuļo ūdenskritumi. Šāds aizraujošs brauciens izmaksās 19 eiro. Detalizētāku informāciju meklē te.