11 iemesli, kādēļ vērts doties burvīgā ceļojumā uz Slovākiju

Šeit ir ārkārtīgi daudz dažādu interesantu muzeju, citu skaistu piļu un baznīcu, kuras aplūkot. Kā arī Svētā Maikla vārti ("Michalská brána"), kuri ir labi saglabājušies no agrākās pilsētas nocietinājumu sistēmas. Turklāt tikai pusstundas brauciena attālumā no pilsētas centra atrodas maģiskās Devinas pilsdrupas ("Hrad Devín").



Ja dodies uz Bratislavu, noteikti viens no labākajiem skatiem būs uz tautā dēvētā NLO tilta ("Most SNP"), kura nosaukums iegūts neparastā dizaina dēļ. No tā redzama visa vecpilsēta un Bratislavas pils.