15 neaizmirstamas vietas Seišelu salās

Seišelu salas pēdējo gadu laikā kļuvušas par populāru galamērķi ceļotājiem no Latvijas, un ne velti, jo tajās visu gadu valda vienmērīgi patīkams klimats, gaisa temperatūra ir no 26 līdz 32 grādiem un ūdens – no 23 līdz 28 grādiem. Salās nedzīvo bīstami kukaiņi vai rāpuļi, un te nav nepieciešama malārijas profilakse. Salu valsts izslavēta ar savām pastkaršu pludmalēm – rozīgie granīta bluķi, mīkstās smiltis un dzidri zilais ūdens salas padara par lielisku pludmales galamērķi, taču Seišelas ir vairāk nekā tikai pludmales! Te pieejamas gan pārgājienu vietas, gan iespējas nirt ar akvalangu vai snorkelēt, gan virszemes un zemūdens dabas parki.

Mēs ar vīru Seišelās viesojāmies jau otro reizi, kopumā esam pavadījuši šajā galamērķī vairāk nekā mēnesi. Pirmajā ceļojuma reizē te apprecējāmies un pavadījām medusmēnesi, otrajā reizē svinējām kāzu gadadienu, atgriežoties iemīļotākajās vietās un apskatot jaunas. Ir skaidrs, ka pēc astoņu (no 115) Seišelu salu apmeklējuma šajā salu valstī noteikti atgriezīsimies vēlreiz!

Kas tad ir tās vietas, kuras ir apmeklēšanas vērtas Seišelu salās?

Viktorija, Maes sala – tirgus, hinduistu templis, pulksteņa tornis un restorāns

Maes sala (Mahe) dažiem ceļotājiem ir galvenais galamērķis Seišelās, citiem – tikai pieturvieta, kurā atrodas lidosta, lai nokļūtu uz pārējām salām ar vietējiem lidmašīnu reisiem. Te pieejama arī prāmju satiksme.

Maes salā atrodas valsts galvaspilsēta Viktorija, kas ir lielākā pilsēta, un te var izjust, kāda tad ir pilsētas dzīve salās. Pilsētiņa nav liela, tās apskatei pietiks ar dažām stundām, bet te vērts iegriezties "Sir Selwyn Selwyn-Clarke Market" tirgū, kas celts 1840. gadā, kur vērot vietējo augļu un zivju tirdzniecību, turpat pāri ielai aplūkot hinduistu templi, tāpat arī Viktorijas pulksteņa torni, kas celts 1903. gadā par godu karalienei Viktorijai. Visbeidzot, restorānā "Marie Antoinette" var nobaudīt īstu kreolu virtuvi, kurā dominē zivis un pieejami gan asāki, gan mums pierastāki ēdieni.

"Vallée de Mai" dabas parks, Pralēnas sala



"Vallée de Mai" dabas parks Pralēnas salā (Praslin) ir viena no slavenākajām vietām Seišelās kāda īpaša kokosrieksta dēļ, kas aug tikai Seišelu salās un pēc formas atgādina iegurni. Tieši šīs formas zīmogus iespiež Seišelu salu apmeklētājiem pasēs, un šis kokosrieksts ir arī lielākā sēkla pasaulē. Izvest to var tikai ar īpašu atļauju, un tad kokosrieksts tiek sagatavots uzglabāšanai, tam izgrebjot vidu. Lai arī kokosriekstu palmas ieaudzētas arī dažās citās salās, tieši šajā salā ir vesels palmu mežs!

Foto: Jēkabs Andrušaitis

"Anse Source D'Argent" pludmale, Ladigas sala



Redzot fotogrāfijas no Seišelu salām pastkartēs, žurnālos vai kā ekrāntapetes, visdrīzākais, tās būs no "Anse Source D'Argent" pludmales, kas atrodas Ladigas salā (La Digue). Tā tiek uzskatīta par vienu no skaistākajām un arī visvairāk fotografētajām pludmalēm pasaulē.

Liela daļa apmeklētāju Ladigas salā ierodas vienas dienas ekskursijā, lai pavadītu pludmalē rīta cēlienu un tad atgrieztos Pralēnā vai Maē, bet mūsu ieteikums būtu tomēr tajā uzkavēties ilgāk. Ieejas biļete piekļūšanai no sauszemes puses pludmalē ļauj palikt visu dienu un pamest to jau pēc saulrieta. Jau pēcpusdienā pludmale ir krietni tukšāka, reti kuram bēguma laikā aizejot līdz tās tālākajam galam. Ap saulrieta laiku "Anse Source D'Argent" ir vien daži cilvēki, bet tieši tad var vērot krabīšus izlienam no alām, bet pēc saulrieta – naksnīgo ainavu, Piena Ceļam iezīmējoties debesīs! Tieši vakara stundās izteikti jūtama vaniļas smarža no plantācijā augošās vaniļas.

Zemūdens pasaule – niršana un snorkelēšana



Seišelu salas atrodas Indijas okeānā, kurā ir ļoti bagāta zemūdens pasaule. Mūsu nesenajā braucienā piepildījām senu sapni – vismaz uz brīdi redzēt vaļhaizivi – netālu no Maes salas!

Te var nirt arī ar rajām, haizivīm un astoņkājiem, priecāties par jūras ežu mirdzumu dziļumā (seklumā tie ir retāk sastopami) un par krāsainajām tropiskajām zivīm. Jāsaka, pasaules klimata pārmaiņu dēļ arī Seišelu koraļļi ir cietuši, to īpaši jutām, snorkelējot pie Felisitē salas. Oktobris tiek uzskatīts par labāko niršanas laiku, jārēķinās gan, ka arī tipiskie vēji salās mainās, piemēram, mēs oktobrī saskārāmies ar duļķaināku ūdeni, nekā bijām gaidījuši.

Foto: Jēkabs Andrušaitis

"Beau Vallon" pludmale, Maes sala

Maes salas populārākā pludmale viennozīmīgi ir "Beau Vallon". Tajā var atrast gan tipiskās "viss iekļauts" tipa viesnīcas, gan apartamentus, kur dzīvot apstākļos tuvāk tam, kā dzīvo vietējie iedzīvotāji. Pludmale gan nav tikai tūristiem domāta, kādā brīvdienu pēcpusdienā te novērojām daudzus vietējos iedzīvotājus ar piknika kastītēm atpūšamies, peldoties un klausoties mūziku.

"Copolia" pārgājiena taka, Maes sala

Maes salas apskatē noteikti vērts iekļaut kādu no pārgājienu takām, kas kļuvušas populāras tieši pēdējos gados, arī vietējo iedzīvotāju vidū. Mēs izvēlējāmies "Copolia trail" pārgājienu, kas ir vairāk stāvus kalnā, nekā pierasts Latvijas takās, toties, esot augšā, kāpējus atalgo ar krāšņu skatu pāri salas apdzīvotākajai daļai, ar mākslīgo Ēdenes salu un lidostu tālumā. Tieši šajā pārgājienā satikām latviešus, kas bija devušies grupas ceļojumā pa Seišelām.

Pārgājienā var doties gan viens pats, gan arī ar vietējo gidu, kas pa ceļam pastāstīs par vietējo dabu un parādīs to, ko nezinātājs varētu nepamanīt.

"Takamaka" ruma ražotne, Maes sala

Lai arī Seišelas nav pasaulē plaši zināmas ar ruma ražošanas tradīcijām, pēdējos gados godalgotas vietas pasaules ruma konkursos iegūst Seišelās ražotais "Takamaka" rums, kas savu īpašo garšu iegūst mitrā, siltā klimata dēļ.

Foto: Jēkabs Andrušaitis

Ārkārtīgi atraktīvā ražotnes gide ne tikai izstāsta, kā notiek ruma ražošana, bet arī ieskicē uzņēmuma tapšanas stāstu, ko papildina ar piparotiem stāstiem no dzīves uz salas.

Foto: Jēkabs Andrušaitis

"Grande Soeur" sala

Seišelu salās visas pludmales ir publiskas, tikai – no ūdens puses. Tas nozīmē, ka, piebraucot pie jebkuras pludmales, cilvēki to drīkst izmantot līdz smilšu līnijas augšai. Tāda ir arī "Grande Soeur" sala un tās pludmales. "Grande Soeur" salas "iekšpuse" citādi ir pieejama tikai organizētos izbraucienos ar vietējiem laivu operatoriem, kas parūpējas par grilētām zivīm un pat augļiem no pavāra dārza.

Te var apskatīties arī dažāda veida bruņurupučus, gan saldūdenī dzīvojošos, gan milzu bruņurupučus, kā arī papeldēt ar jūras bruņurupučiem. Tiem, kas nemaksā ieejas maksu par salas apskati, tāpat ir iespēja snorkelēt un peldēt ar bruņurupučiem, ko te izmanto daudzi. Tieši pie šīs salas līcītī manījām daudzus katamarānus, no kuriem cilvēki snorkelēja.

"Port Launay" pludmale, Maes sala

"Port Launay" pludmale no citām Seišelu pludmalēm atšķiras ar marķētu zemūdens pārgājiena jeb "peldējiena" taku, kas iezīmēta tieši snorkelētāju vajadzībām. Te var uzzināt vairāk par Seišelu zemūdens pasauli vai arī vienkārši izbaudīt atpūtu pludmalē.

Foto: Jēkabs Andrušaitis

"Sauzier" ūdenskritums, Maes sala

Salīdzinoši mazāk zināma apskates vieta Seišelās ir "Port Sauzier" ūdenskritums, ko apsaimnieko vietējie. Ja pēc karstas dienas gribas veldzēties īpaši dzestrā ūdenī, te var palīst tieši zem ūdenskrituma ūdens strūklas.

Foto: Jēkabs Andrušaitis

"Coco" sala

"Coco" sala ir vēl viens pierādījumus tam, ka Seišelās ir arī mazākas saliņas, kuras vērts redzēt kaut vai tikai no jahtas, braucot garām. Braucienā uz Felisitē salu, kur mums bija paredzēta snorkelēšana šīs ekskluzīvās salas līcītī, visvairāk atmiņā palika tieši "Coco" sala, kurai braucām garām.

Foto: Jēkabs Andrušaitis

"Veuve reserve", Ladigas sala

Šis rezervāts Ladigas salā ir endēmiskā Seišelu paradīzes mušķērāja (Terpsiphone corvina) ligzdošanas vieta. Ja sākumā bažījāmies, vai patiešām mums izdosies redzēt šo tik reto putnu, tad rezervātā tādus pirmo pāris minūšu laikā redzējām vairākus.

Te arī redzējām ap 40 dzeltenvēderaino sikspārņu jeb "lidojošo lapsu", kas dienas laikā parasti guļ, jo aktīvāk darbojas no saulrieta līdz saullēkta laikam, arī ēdot augļus. Tāpat apskatījām arī dažādas ķirzaciņas, kas apmeklētajiem nedara neko sliktu, un krāsainos fodijus, kas izskatās kā tādi zvirbuļi, tikai sarkani.

"Anse Fourmis" pludmale, Ladigas sala

Pārvietošanās Ladigas salā pamatā notiek ar velosipēdu, un ir vērts vismaz uz dienu tādu paņemt nomā un aizbraukt līdz salas "tālajam" galam, "Anse Fourmis" pludmalei. Pa ceļam var gan vērot neparasti zilo ūdeni, gan satikt bruņurupučus, pabraukt garām salas kapiem un redzēt, cik klusa paliek sala, esot tālāk no ostas.

"Anse Coco" pludmale, Ladigas sala

Braucot uz Ladigas salas otru pusi un tālāk dodoties uz "Anse Coco" pludmali, var vērot gluži citus skatus nekā pārējās salas pludmalēs.

Foto: Jēkabs Andrušaitis

Te ar velosipēdu var braukt garām ar vīteņiem noklātiem kokiem, maziem namiņiem, kuros dzīvo vietējie iedzīvotāji, un redzēt elektrības vados iekārušos zirnekļus, kas cilvēkiem nedara neko sliktu, tie pārtiek no kukaiņiem. Pludmales, īpaši ap saulrieta laiku, te ir daudz klusākas nekā blīvāk apdzīvotajā salas daļā.

Foto: Jēkabs Andrušaitis

Silueta sala

Ja jānosauc viena vieta Seišelās, kurā mēs noteikti gribēsim atgriezties arī trešo reizi, tad tā ir Silueta sala, trešā lielākā granīta sala valstī. Ar Silueta salu mums saistās īpašas atmiņas, jo tā ir vieta, kur mēs apprecējāmies, taču, atgriežoties šeit otro reizi, ir skaidrs, ka uz salas gūstamā pieredze nav salīdzināma ar to, kādu var gūt citās populārākajās un zināmākajās salās, kas atrodas turpat netālu.

93 procenti no Silueta salas ir dabas rezervāts, tajā atrodas tikai viena viesnīca, te ir ļoti maz apmeklētāju un iespējama patiesi idilliska atpūta, bieži esot vienīgajam cilvēkam pludmalē. Pludmales namiņi ir tieši blakus ūdenim, te ir iespēja doties džungļu pārgājienos, nirt un pavadīt laiku spa.

Seišelu salas noteikti ir apmeklēšanas vērtas, īpaši, kad mūsu platuma grādos paliek vēsāks un drēgnāks, tajās visu gadu ir vasara. Latvijas pilsoņiem ieceļošanai vīza nav nepieciešama (bet nepieciešama elektroniska autorizācija). Seišelu salās gan angļu, gan franču un kreolu valoda ir oficiālā, tādēļ te nebūs problēmu ar saziņu, var braukt ne tikai organizētos braucienos, bet arī individuāli, visu plānojot pašam. Valsts ir ļoti atvērta tūristiem, taču tajā tirgotāji un pakalpojumu sniedzēji nav uzbāzīgi, un atpūtu te patiešām iespējams izbaudīt.

Vairāk par mūsu ceļojumiem Seišelu salās vari lasīt blogā "sapnumedniece.lv" un "Instagram" kontā.