3000 gadus senas takas Grieķijā, kas atklāj Vidusjūras vēsturi un dabu

Grieķijas sala Sifna nebūt nav viens no populārākajiem tūrisma galamērķiem Vidusjūras reģionā, tā piekāpjas savām izsmalcinātajām kaimiņienēm – Santorini un Mikonas salai. Vien retais ceļotājs zina par senajām Sifnas takām, kas, vijoties cauri savvaļas olīvkoku audzēm, aizved gadu tūkstošiem senā pagātnē. Vienlaikus ļaujot baudīt tīkamo Vidusjūras klimatu.

Ilgu laiku Sifnas salas vēsturiskās takas bija atstātas novārtā – tās lēnām aizauga, sabruka un likās, ka ir nolemtas aizmirstībai. Taču 2015. gadā vietējās kopienas sadarbībā ar "Paths of Greece" uzsāka antīko maršrutu atjaunošanu. Šobrīd lielākā daļa taku ir atjaunotas, un ceļotājiem dod iespēju doties maršrutos, pa kuriem savulaik soļoja gan Senās Grieķijas karavīri, gan filozofi, gan zemnieki un kalnrači.

Prom no pūļa uz vēsturiskiem nostūriem

Sifna ir viena no 200 salām, kas atrodas slavenajā Kiklādu arhipelāgā. Savulaik bagāta un līdz ar to ietekmīga tā kļuva, pateicoties zelta un sudraba raktuvēm. Bija pat laiks, kad to uzskatīja par Kiklādu reģiona centru. Arī mūsdienās Sifna ir gana iecienīta tūristu vidū, kaut arī tā stipri piekāpjas savām slavenajām kaimiņienēm – Santorini un Mikonas salai.

Taču tiem, kas vienlaikus vēlas baudīt antīku atmosfēru un patīkamu Vidusjūras klimatu tālu prom no tūristu pūļiem, Sifna ir ideāli piemērota. Īpaši pēc seno taku tīkla atjaunošanas. Kopumā Sifna salas taku tīklā ir 19 maršruti, no kuriem vecākie izveidojušies vēl pirms mūsu ēras.

Foto: Shutterstock

Šobrīd takas ir atjaunotas, labiekārtotas un piemērotas tūristu apmeklējumiem. Norādes un taku marķieri gājēju aizvedīs uz senām sudraba raktuvēm, smaržīgām un krāšņām savvaļas ziedu pļavām, kā arī zvejnieku ciematiem. Maršruti piedāvā gan nesteidzīgu pastaigu pa olīvkoku audzēm, gan smagus kāpienus klintīs, no kurām paveras apburošs skats uz Vidusjūru. Savukārt taka, kas ved no ostas pilsētas Kamares uz Apolloniju, tiek uzskatīta par sarežģītāko, bet vienlaikus gleznaināko maršrutu. Starp citu, Apollonija, kas nosaukta par godu saules dievam, kopš 1836. gada ir Sifnas galvaspilsēta.

Ainavas no pagātnes



"Kad vērojat šīs takas, ir grūti noteikt to vecumu, izņemot gadījumus, kad zināt apkārtējo objektu nozīmi un vēsturi," saka arheologs Tulsi Parikhs. Piemēram, Sifnas salas kadiķi ir attēloti uz "Agios Andreas" akropoles sienām. Senā kadiķu suga ir nozīmīga Sifnas salas ekosistēmas sastāvdaļa arī mūsdienās.



Tāpat senās takas ved gar bākām un vairākiem novēršanas torņiem, kas savulaik būvēti, lai sargātu salas bagātības. Senatnē uz torņiem tika iedegtas lāpas, ja tuvojās ienaidnieku kuģi, tādējādi brīdinot vietējos iedzīvotājus par gaidāmajām briesmām. Savukārt zvejnieku dzīvi var iepazīt, dodoties pastaigā pa taku, kas atrodas salas ziemeļos. Akmeņiem klātā taka ved no "Kabanario" uz "Cheronissos", kas agrāk bija plaukstošs zvejnieku reģions. Sifnas zvejnieki šajā reģionā dzīvo un strādā paaudžu paaudzēm. Arī mūsdienās ceļotāji šeit var nobaudīt tradicionālo cepto zivi, uz kuras vien nedaudz tiek uzspiesta svaiga citrona sula.

Foto: Shutterstock

Ne tikai vēsturiskās vietas, cauri kurām vijas takas, ir nozīmīgas, arī paši ceļi ir svarīgs artefakts. Piemēram, 6,5 kilometrus garā taka, kas sākas Artemonas ciemā un ved uz vienām no vecākajām zelta un sudraba raktuvēm pasaulē, ir svarīga vēstures lieciniece. "Mēs zinām, ka cilvēki šeit staigājuši vairākus gadu simtus, jo raktuves varēja sasniegt tikai kājām. Tāpēc arī mūsdienās mēs, ejot pa šo taku, varam iztēloties, kā savulaik pa šo taku uz sūro darbu devās kalnrači," saka Parikhs.

Ilgtspējīgs tūrisms



Senās takas atspoguļo ne tikai Sifnas salas bagāto vēsturi, bet arī tās floras daudzveidību. Taku maršrutos aug daudzi reti un aizsargājami augi, tādēļ šī teritorija 1997. gadā tika iekļauta "Natura 2000" tīklā.

Foto: Shutterstock

Ejot pa takām, var iepazīt vairāk nekā 10 aizsargājamos augus, pie kuriem ir novietotas īpašas zīmes. Zīmes ne tikai brīdina, ka aiztikt šos retos augus nedrīkst, bet arī sniedz plašus aprakstus par tiem.

Kamēr populārākās Grieķijas salas cīnās ar virstūrismu, tikmēr Sifnā lielāku ceļotāju pieplūdumu var novērot tikai vasarā. Savukārt rudenī un pavasarī, kas ir piemērotākie gadalaiki taku staigāšanai, Sifnā ir mierīgi un klusi. Tas ir izcils brīdis, kad doties baudīt antīkās takas, kas iepazīstina ar vēsturi un dabas dažādību. Vienlaikus tā ir iespēja baudīt visas tradicionālās Grieķijas ainavas, tikai bez grūstīšanās un uzbāzīgiem suvenīru tirgotājiem.

