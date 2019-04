Ainavisks trošu nobrauciens Brazīlijā, kas aizved līdz pludmalei

Trošu atrakcijas vienmēr liek asinīm riņķot straujāk ievērojamo augstumu un nobraucienu garumu dēļ, taču lielākoties tās tiek iekārtotas arī patiesi ainaviskās vietās. Neparastu pieredzi iespējams gūt kādā Brazīlijas piekrastē, kur trošu nobrauciens aizved tieši līdz pludmalei.

Vai tev patīk pavadīt laiku pie ūdens, taču neiepriecina tālā iešana līdz smilšu strēlei? Ja tā, šis variants ar trošu nobraucienu, kad pašam īsti pat nebūs jākustina kājas, lai nonāktu galamērķī, varētu tevi uzrunāt. Tas meklējams Brazīlijā, vietā ar nosaukumu "Morro de São Paulo", valsts austrumu daļā.

Nobrauciens atrodas 70 metru augstumā un traucas uz priekšu nedaudz vairāk nekā 300 metrus. Tā kā citas trošu atrakcijas nereti atrodas lielākos augstumos un piedāvā laišanos, piemēram, pāri aizai, šajā nobraucienā trakgalvji izmēģina arī dažādus ekstrēmākus lēcienus un akrobātiskas kustības, tomēr netrūkst arī tādu, kuriem nepieciešams draudzīgs grūdiens.

Atrakcija sākas no platformas, kas atrodas netālu no pludmales, taču to iespējams sasniegt, dodoties kājām. Aptuvenais kāpšanas laiks – 15 minūtes. Portāla "Trip Advisor" atsauksmēs cilvēki min, ka apkārtnes skats ir patiesi iespaidīgs, taču neparocīgs šķiet mantu jautājums, kuras nobrauciena laikā nevar ņemt līdzi. Šī iemesla dēļ kādam ieteicams ar somām palikt pludmalē vai kāpienā augšup ņemt līdzi cilvēku, kurš nevēlas braukt, bet varētu mantas pēc tam nonest lejā.

Neskatoties uz to, ka lejā var tikt aptuveni 15 sekunžu laikā, šis ir viens no garākajiem trošu nobraucieniem pasaulē, kas savu finiša līniju sasniedz ūdenī. Tuvējā apkārtnē iespējams atrast arī mazas, apslēptas pludmalītes, kurās izpeldēties dzidrā ūdenī.

