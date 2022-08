Apkārt pasaulei ar šiku – astoņi grezni kruīza kuģi prasīgākajiem jūras ceļotājiem

Mums apkārt atrodas apbrīnojami skaista pasaule, kuru vēl krāšņāku var padarīt, izvēloties doties kruīzā ar kādu no greznākajiem pasažieru kuģiem pasaulē. Mūsdienu kuģi ir veidoti, lai ceļotāji gūtu neaizmirstamu ceļojumu pieredzi. Tie apkopo izcilu dizaineru darbus, Mišelina zvaigžņu restorānu pavārus, kā arī aizraujošas izklaides.

"Regent Seven Seas Splendor"

Kruīza kuģis, kas var uzņemt 750 viesus. Kuģa ārpuse ir ārkārtīgi iespaidīga – tas ir 224 metrus garš un sver 55,4 tonnas. Tajā ir moderni un eleganti dekori, taču par lielāko lepnumu tiek uzskatīta laikmetīgā mākslas izstāde, kuras vērtība ir aptuveni 5 miljoni dolāru. Kolekcijā ir 300 mākslas darbi no 20. un 21. gadsimta. Uz kuģa, kur atrodas tik vērtīga mākslas izstāde, absolūti nav iedomājamas vienkāršas kajītes – šeit ir patiesi ekstravagants un grezns interjers. Centrālajā viesu zālē ir lustra, kura sastāv no 358 pūstiem stikla kristāliem. Taču tā ir tikai viena no 550 kristāla lustrām uz kuģa. Ņemot vērā, ka kruīza braucieni parasti ir vairāku dienu vai pat nedēļu gari, tad protams, ir parūpēts, lai viesus priecē gan ekskluzīvi restorāni, gan ik vakara šovi, gan spa procedūras. Protams, arī cenas kruīzu izbraucieniem ir tikpat iespaidīgas kā pats kuģis, piemēram, septembrī 12 dienu ceļojums no Amsterdamas līdz Lisabonai maksās 9000 eiro. Vairāk informācijas šeit.

"Scenic Eclipse"

Kruīza kuģis, kuru daudzi sauc par greznāko visā pasaulē. Kuģis ir 167 metrus garš, un uz tā ir izveidots pat helikopteru nolaišanās laukums. Kaut arī tas uzņem salīdzinoši maz viesu – tikai 228, tomēr tas pārsteidz ar kruīzu maršrutiem. Ar to var nokļūt pat uz pasaules malu: Antarktīdu, Grenlandi un Islandi, kā arī uz Indonēziju un Polinēziju. Arī Aļaska ir iekļauta kruīza galamērķos, piemēram, 13 dienu kruīzs no Vankūveras līdz Fērbenksai maksā aptuveni 4000 eiro. Plašāku informāciju par kruīza braucieniem var atrast šeit. Lai ceļš līdz unikālajiem galamērķiem būtu aizraujošāks, tiek piedāvāti 10 pasaules līmeņa restorāni, liels spa centrs, šovi un balkoni ar skatu uz bezgalīgo okeānu. Savukārt kajītes ir veidotas askētiskā stilā, izmantojot spoguļu, stikla, koka ādas kombinācijas.

"Seabourn Ovation"

Kuģis ir pasaulslavenā dizainera Ādama Tihanija (Adam Tihany) radošā ideja. Kuģis pasažierus apbur no pirmā acu skatiena. Tā arhitektūra tiešām ir apbrīnojama – divu stāvu ātrijs, koka zariem līdzīgas griestu konstrukcijas, kas papildinātas ar košām stikla lustrām. Uz kuģa ir izveidots arī bārs, kur vērot debesis un ūdens ainavas pa stiklotu sienu un griestiem. Tāpat šeit ir izveidotas 300 kajītes, kuru iekārtojums spēs apmierināt pat prasīgākos viesus. Tāpat arī restorānos pagatavotie ēdieni ir īpaši izsmalcināti un gardi – īsta kulinārā ekselence.

Ar kruīza kuģi var apbraukt gan visu Spānijas krastu, gan izbaudīt Skandināvijas dabas skaistumu. 7 dienu kruīzs gar Skandināviju maksā aptuveni 5000 eiro. Vairāk par krūza maršrutiem var atrast šeit.

"Silver Muse"

Ar kuģi, kurš var uzņemt 596 viesus, var doties uz Aļasku, Singapūru vai Japānu. Piemēram, decembrī var doties 18 dienu kruīzā no Singapūras līdz Melburnai pa aptuveni 8000 eiro. Vairāk par kruīza braucieniem var meklēt šeit.

Kuģis izceļas ar savām maigajām pasteļkrāsām, kas piešķir 40 tonnas smagajam kuģim vizuālu vieglumu. Arī interjers ir attiecīgi veidots – gaišas krāsas, ādas detaļas un, protams, laikmetīgās mākslas akcenti. Koplietojamām telpām – restorāniem un izklaižu zālēm, piemīt gaisīga elegance. Restorānu interjera dizains veidots attiecīgās virtuves tematikai. Piemēram, franču stilā ir restorāns, kur var ļauties Francijas garšu valdzinājumam. Savukārt kajītes pārsteidz ar marmora vannasistabām, plašām garderobes telpām un milzīgām gultām.

"Viking Jupiter"

Kuģis ir būvēts askētiskā skandināvu stilā, kam raksturīga vienkāršība un elegance. Tas ir 228 metrus garš un uzņem pat 930 viesus. Ja kādam šķiet, ka tas ir daudz, tad jāatceras, ka vēl ir arī viesu apkalpes personāls. Kuģa klājs ir veidots perfektā ziemeļu krāsu gammā: gaiši zilos un maigi brūnos toņos. Tāpat arī pārējais kuģa interjers ir veidots tā, lai ikviens šeit justos mājīgi, tāpēc ir iekārtotas atpūtas zonas ar krēsliem uz kuriem novietoti Norvēģijas tradicionālie omulīgie pledi. Bet tas it nemaz nenozīmē, ka uz kuģa nav luksuss izklaides – spa, restorāni un pat bibliotēka, viss ko vien vēlies.

Ar kuģi var doties uz visām debess pusēm. Var doties uz tālo Āziju vai apceļot Eiropas dienvidus. Kruīzs no Venēcijas līdz Atēnām, kas ilgst 10 dienas izmaksās aptuveni 4600 eiro. Savukārt citus maršrutus var meklēt šeit.

"Azamara Pursuit"

Kuģis, kurš brauc apkārt visai zemeslodei, kā arī piestāj skaistākajās Eiropas pilsētās: Amsterdamā, Barselonā, Kopenhāgenā, Ravennā un Lisabonā. Tāpat ar kuģi var doties apskatīt Āfrikas kontinetu. 12 dienu kruīzs pa Dienvidāfriku nākamā gadam janvārī maksā sākot no 2000 eiro. Plašāka informācija par kruīza maršrutiem šeit.

Kruīza kuģis uzņem 702 pasažierus un vienmēr rūpējas, lai ikviens uz klaja justos labi – šeit ir septiņi restorāni, kafejnīcas un atpūtas telpas, protams, arī saules pielieti baseini un veldzējošs spa centrs. Savukārt kajīšu interjers ir mūsdienīgs un mājīgs – vienmēr svaigi ziedi, grezna gultas veļa, bet dekori darināti no moderniem materiāliem un tekstūrām.

"Roald Amundsen"

Liels, bet izsmalcināts kruīza kuģis ir gatavs uzņemt 530 pasažierus. Tā interjers ir veidots modernā skandināvu stilā – grezni dekori papildināti ar koka detaļām, bet tumšos krāsu toņus atsvaidzina gaisīgie pasteļtoņi. Liela loma kuģa iekārtojumā ir mākslas darbiem, starp citu, dažus no tiem ir gleznojusi pat Norvēģijas karaliene Sonja. Katrai otrajai kajītei ir balkons no kura var vērot mierīgos ūdeņus un jūras putnus. Savukārt uz novērošanas klāja var gan laiski gulšņāt un sauļoties, gan ar binokli vērot plašos jūras skatus.

Ar šo kruīza kuģi gan var doties skatīt gan silto zemju rifus, gan polārlāčus. Piemēram, 10 kruīzs apkārt Špicbergenas salai maksā aptuveni 7500 tūkstoši eiro. Plašāku informāciju par kruīziem meklē šeit.

"SeaDream I" un "SeaDream II"

Ja nav vēlmes ceļot ar greznu kruīza kuģi, tad var izvēlēties askētiskāku variantu. "Sea Dream I" un "Sea Drema II" ir salīdzinoši nelielas jahtas, kuras uzņem 112 pasažierus. Abas ir klasiska stila jahtas, kas apbur viesus ar savu romantisko gaisotni. Uz klaja atrodas gan bāri un restorāni, gan atpūtas zonas, kur relaksēties, kamēr nesteidzīgi apceļo Vidusjūru un Karību jūru. Populārākie galamērķi ir Roma, Barselona un Nica. 7 dienu kruīzs no Romas un Nicu maksā apmēram 5 tūkstoši eiro, bet pārējos piedāvājumus var skatīt šeit.



Izmantotie informācijas avoti:

Shermans Travel