Astoņas burvīgas Eiropas salas, par kurām daudzi nemaz nezina

Sicīlija, Santorini, Maljorka… Šīs Eiropas salas iekarojušas daudzu sirds, un noteikti ne velti. Tajās ir viss, ko meklē dienvidu zemju mīļotāji, taču sapņainu oāžu netrūkst arī citviet. Tieši tāpēc laižam fotogēnisku mājiņu, skaistu pludmaļu un elpu aizraujošu vietu meklējumos vēl citās, iespējams, arī nedzirdētās salās!

Pantellērija Itālijā

Aptuveni 100 kilometrus uz dienvidrietumiem no Sicīlijas atrodas neparastā Pantellērijas sala, kas garantē izkļūšanu no ikdienišķā. Tā pazīstama ar savu vulkānisko ainavu – pēdējais izvirdums salas rietumos noticis 1891. gadā, kas varētu iesaistīt fumarolu vai karsto avotu interesentus, kā arī ūdenslīdējus.

Salas apmeklētājiem ir iespēja apmesties "dammusi" – vienstāvu mājās, kuras veidotas no vulkāniskiem akmeņiem un ļauj pavadīt dienas, vērojot zilos ūdeņus, pētot līčus vai peldoties. Salu vērts apmeklēt visu cauru gadu, taču vislielāko atzinību izpelnījusies vasaras sezonas nogalē.

Sanmigela Portugālē

Azoru salas ir izvietojušās Atlantijas okeāna viducī, un tās veido deviņas lielas vulkāniskas izcelsmes salas. Šajā arhipelāgā Sanmigela ir lielākā un visvairāk apdzīvotā sala. Tur atrodas vulkāna krāteris, kas dod iespēju izpeldēt tropiski karstajos avotos, kā arī ar kajaku izbraukt cauri maģiskajam divkrāsu ezeram, kuram viena puse ir mirdzoši zila, otra – zaļgana. Tāpat var doties aplūkot arī elpu aizraujošus ūdenskritums.

Tūristi Sanmigelā iecienījuši vērot vaļus un delfīnus, no kuriem liela daļa šo vietu uztver kā pastāvīgo mājvietu. Un, kā tev izklausās "mātes dabas" gatavota maltīte? Jā, tas ir iespējams! Pie Furnas ezera Sanmigelā ēdiens tiek ierakts tvaikojošās bedrēs, lai pēc pāris stundām to varētu likt vēderā. Attiecīgi – gaļas un dārzeņu sautējumi tiek pagatavoti, izmantojot termisko zemes siltumu.

Lastova Horvātijā

Lastova ir sala Adrijas jūrā valsts dienvidu daļā – ap to atrodas vēl 45 mazākas salas, no kurām apdzīvota ir tikai viena. Uz salas atrodas aizsargājams dabas parks – 70 procentus tā plašumu klāj mežs, nodrošinot aizraujošus pārgājienus starp priedēm un zemeņkokiem. Lastova pamatoti tiek uzskatīta par vienu no nomaļākajām Horvātijas salām, uz kuru var nokļūt ar katamarānu no Splitas un Dubrovnikas (no šejienes tikai vasaras sezonā) pilsētām.

Debeszila jūra, ziediem piepildītas alejas, burāšana, gards ēdiens un vīns, daudzveidīgu jūras velšu baudīšana – to visu iespējams piedzīvot, piestājot Lastovā!

Kolonsi Skotijā

Kolonsi ir Hebridu arhipelāga dārgakmens Skotijas rietumu krastā, kuru apdzīvo mazliet vairāk nekā simts iedzīvotāju. Vietējās aktivitātes ietver austeru audzēšanu, omāru zveju, medus ražošanu un citas nodarbes. Tūristi šeit var nodoties izbraucieniem ar kajakiem vai burāt cauri skaistajām pludmalēm, doties pārgājienā pa mežiem un smelties dabas spēku, vērot izcilas dabas ainavas, kur zilās debesis saplūst ar zaļiem pakalniem un nelīdzenām klintīm.

Visu gadu salā notiek dažādi pasākumi, kuros tiek svinēta mūzika, kultūra, literatūra un dabas vērtības. Dodoties uz šo mazo paradīzi, vērts izmēģināt smalko, vietēji ražoto savvaļas ziedu medu un botānisko džinu!

Kimola Grieķijā

Kimola ir mājvieta satriecošai arhitektūrai un kalniem Grieķijā. Šī vieta atrodas vien stundas brauciena attālumā ar laivu no citas Grieķijai piederošās salas – Milas (Milos), kura arī mēdz palikt ārpus tūristu radara (vairāk par Grieķijas līdz galam neatklāto paradīzi lasi šeit).

Kimolā var baudīt lieliskas smilšu pludmales ar kristāldzidriem ūdeņiem, mazo ciematiņu burvību, vietējās delikateses dažādos krodziņos un doties pārgājienā līdz pat viduslaiku pilsdrupām.

Gozo Maltā

Gozo salai ir bagāta vēsture, kuru veidojuši feniķieši, arābi un romieši. Šobrīd šī ir otra lielākā no trim apdzīvotajām Maltas salām un tā lepojas ar mirdzoši dzidriem ūdeņiem uz nelīdzenās piekrastes fona. Tā ir vien 14 kilometrus gara un septiņus kilometrus plata, bet skaisti līči un iespaidīgas klintis šeit ir ik pēc pārsimts metriem.

Gozo pārsteidz ar Džgantijas tempļiem, muzejiem, baznīcām, Ramla līci ar ugunīgas krāsa smilšu pludmali, slaveno Azūras logu, kurš, neskatoties uz sabrukšanu 2017. gada vētrā, joprojām ir iecienīts tūristu galamērķis. Interesants fakts, ka jau minētajā Azūras logā uzņemtas ainas populārajam seriālam "Troņu spēle".



Lielisks suvenīrs, ko atvest no Gozo, ir jūras sāls. Salas ziemeļu daļā ir vieta, kur jau pirms 350 gadiem klintīs izgrebti padziļinājumi sāls iegūšanai. Jūras ūdeni lēja šajās vannās, bet karstumā ūdens iztvaikoja, atklājot sāls kristālu kārtu.

Belle-Ile Francijā

Ar satriecošām klintīm, savdabīgiem piejūras ciematiņiem, pasteļkrāsu mājām, zaļām lauku ainavām un robaini akmeņainajām piekrastes līnijām, Belle-Ile skaistums jau sen ir iedvesmojis jūrniekus, tādus autorus kā Flobēru un Dimā, un gleznotājus, piemēram, Klodu Monē. Sala atrodas Bretaņas piekrastē, un uz to var nokļūt ar prāmjiem, kas atiet no Kviberonas.

Viens no iecienītiem apskates objektiem ir "La Pointe des Poulains" – savvaļas galamērķis, kurā atrodas Sāras Bernāras forts, kas nosaukts 19. gadsimta aktrises vārdā. Siltās okeāna straumes dēļ, kas plūst gar Belle-Ile, salā iespējams pieredzēt siltāku ūdens temperatūru nekā daudzās citās lokācijās. Arī kultūras pasākumi salā iet uz urrā! Divi ievērojamākie no tiem ik gadu norisinās vasarā – kamermūzikas festivāls jūlijā un liriskās mākslas festivāls augusta sākumā.

Apkopojumā izmantota informācija no "Culture Trip", "Visit Sicily", "Lastovo Travel", "Malta Uncovered", "Greece Travel Secrets", "Belle-Ile".