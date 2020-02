Astoņi atzīti galamērķi Lietuvā, ko vērts apmeklēt

Pilsēta, ko sauc par Debesu krastiem un kuru ieskauj gandrīz 300 ezeri, bezgalīgi horizonti ar visā Eiropā aizsargājamo putnu ligzdošanas vietām un 18. gadsimta muižas teritorijā izveidotas fizioterapijas klīnikas – visi šie neparastie tūristu apskates objekti ir atrodami tepat netālu, Lietuvā. Unikālas vietas, kas gatavas sniegt neaizmirstamu ceļojuma pieredzi, gaida ikvienu un spēs pārsteigt pat tos, kuri uzskata, ka ir redzējuši gandrīz visu.

Šos unikālos objektus iesaka nacionālā tūrisma veicināšanas aģentūra "Lithuania Travel", aicinot doties ceļojumā pa teritorijām, kuras augstu novērtējis starptautiskais EDEN projekts. Kopš 2008. gada šī projekta mērķis ir atrast un apbalvot Eiropas izcilākos galamērķus un nacionālos dārgumus.

Aizbiedē ziemu ar vietējiem Plateļu pilsētas iedzīvotājiem

Pirmā EDEN balva Lietuvā tika piešķirta Plateļu pilsētai, kas 2008. gadā ieguva Lietuvas tūrisma pievilcīgākā nemateriālā mantojuma titulu. Ceļotāji šeit visvairāk tiek gaidīti februārī, kad viņi tiek aicināti pievienoties dejām, dziesmām un, pats galvenais, mielastam unikālajos "Mardi Gras" svētkos. Lai pamatīgi aizbiedētu ziemu, cilvēki uzliek maskas, kas izgatavotas no koka, neapstrādātas aitādas, auduma vai papīra. "Mardi Gras" muzejā, kas izveidots Plateļu muižas staļļos, ir gandrīz 300 šādu mākslas darbu. Šie ziemas atvadu svētki vienmēr tiek pavadīti ar degošiem ugunskuriem, maskām, garšīgām pankūkām, skaļām dziesmām un izklaidējošām spēlēm.

Nemunas deltas reģionālais parks – putnu paradīze



Pēc ziemas aizdzīšanas ir pienācis laiks satikties pavasarī. Vislabāk to darīt putnu paradīzē – Nemunas deltas reģionālajā parkā. Parks atrodas 15 kilometru attālumā no Šilutes, un tam tika piešķirta EDEN balva 2009. gadā ar tēmu "Tūrisms un aizsargājamās teritorijas". Šajā teritorijā apmetušies vairāk putnu nekā cilvēku – te reģistrētas ap 300 spārnoto radījumu sugas, kuras papildina bezgalīgs horizonts, Kuršu lagūnas seklie līči, Nemunas lejteces palienes pļavas, Aukštumala purvs, Rusnes sala un Ventes raga pussala. Nemunas deltas reģionālajā parkā mīt lapu koki, retu, aizsargātu un apdraudētu Eiropas un Lietuvas putnu ligzdošanas vietas, kā arī ir iespēja apciemot zvejnieku ciematus. Šajā parkā gaida patiesā Lietuvas kultūras mantojuma un dabas bagātība.

Zarasi zeme – kur debesis satiekas ar zemi





Zarasi reģions, ko sauc arī par debesu krastiem uz Zemes, ir lepns EDEN balvas par ilgtspējīgu ūdens tūrismu ieguvējs kopš 2010. gada. Zarasi ieteicams apmeklēt, kad laiks kļuvis siltāks, tad var paņemt līdzi peldkostīmu, telti un makšķeri. Daba šajā reģionā ir bijusi ārkārtīgi dāsna, jo tieši šeit ir sastopami vairāki simti ezeru. Zarasi pilsētu, kas atspoguļojas ūdens virsmā, ieskauj priežu meži un viļņaini kalni, tādēļ to sauc arī par Lietuvas Šveici. Lauku mājas, kas atrodas ezeru krastos, piesaista ceļotājus ar ūdens aktivitātēm, romantiskiem vakariem zem zvaigžņotajām debesīm un 17 metru augstu platformu, kas piedāvā izbaudīt brīnišķīgus apvāršņus. Plašāk lasi te.

Foto: Linda Lielauza

Rokišķu muiža



2011. gadā EDEN meklēja atjaunotas un tūristiem draudzīgas ēkas, rezultātā pasludinot Rokišķu muižu par vispievilcīgāko tūristu galamērķi Lietuvā, kas aicina izpētīt Lietuvas muižniecības bagātīgo mantojumu. Aristokrātijas lolota, ar 16 autentiskām ēkām un milzīgu parku ar dīķiem, šodien muiža atspoguļo Lietuvas arhitektūras stilu attīstību. Sākot no baroka, klasicisma un beidzot ar atpazīstamām modernisma arhitektūras formām muižas interjerā, tagad muižā savijas kultūras tagadne un tradīcijas. Šeit notiek izstādes, koncerti, literāri vakari un ceļotāji tiek aicināti nobaudīt īstus Aukštaitijas ēdienus, kā arī uzzināt, kā reģiona iedzīvotāji gatavo sieru.

Septiņu kalnu pilsētas noslēpumi



2013. gadā EDEN izvēlējās Telšu vecpilsētu par vispievilcīgāko Lietuvas tūrisma galamērķi jeb "Tūrisma galamērķis ikvienam". Žemaitijas galvaspilsēta Telši, tāpat kā Roma, ir uzcelta uz septiņiem pakalniem. Vecpilsēta, kas stiepjas gar Mastis ezeru, pārsteidz ar savu unikālo arhitektūru un smalko skulptūru darbiem. Pilsēta ir piemērota visiem – ierodoties amfiteātrī, pamanīsi īpaši pielāgotas sēdvietas, kā arī pacēlāju, ar kura palīdzību var nolaisties Mastis ezera krastā. Ekskursija pa pilsētu tiek organizēta pat zīmju valodā.

Šakotis – Lietuvas vizītkarte





Šakotis muzejs atrodas 10 minūšu attālumā no pilsētas Druskininki, aicinās ienirt saldumu valstībā. Šis muzejs piedāvā unikālu nacionālo gardumu, kas pazīstams arī kā Lietuvas vizītkarte un 2015. gadā saņēma EDEN balvu kategorijā "Tūrisms un vietējā gastronomija". Tiek uzskatīts, ka šakotis receptes nāk no 15. gadsimta, un leģendas stāsta, ka tās atnesuši vācu mūki. Šodien būtu neiespējami atrast lietuvieti, kurš nekad nav nobaudījis maigo un saldo kūku. Kūkas oriģinālais nosaukums cēlies no vārda "Baumkuchen", aprakstot sazarotu kokam līdzīgu maiznīcu. Šakotis receptē ir vienkāršas sastāvdaļas – olas, cukurs, milti, sviests un skābais krējums. Tas tiek cepts sakarsētā cepeškrāsnī uz īpaša rullīša, kamēr viens cilvēks to pagriež, bet otrs lej mīklu. Iespaidīgi un ārkārtīgi garšīgi, tāpēc ceļojums uz šo vietu būs garšīgu un neaizmirstamu mirkļu pilns.

Foto: Shutterstock

Senā lietuviešu muižniecības dzīve Pakrojas muižā





Muižniecības dzīves piepildītais Pakrojas novads gaida tos, kuri vēlas turpināt savu ceļojumu pa muižām. Pakrojas muiža EDEN projekta ietvaros izpelnījās titulu kā 2017. gada vispievilcīgākā Lietuvas kultūras tūrisma vieta. Slavenā un ārkārtīgi populārā muiža ir lielākā Lietuvā. Tajā atrodas dzīvais muzejs, kas aizvedīs uz iepriekšējo gadsimtu, lai izjustu seno muižu iemītnieku ikdienas ritmu. Vasarā šeit notiek arī ziedu svētki, savukārt ziemā – ķīniešu laternu svētki. Palšāk lasi te.

Palieses muiža miesai un dvēselei





Vēl viens muižniecības mantojums Lietuvas kartē ir Palieses ciems, kas atrodas pusstundas attālumā no pilsētas Ignalina. Palieses muiža un šeit esošā fizioterapijas klīnika šogad palīdzēja pārliecināt EDEN atzīt tieši šo vietu par valsts pievilcīgāko veselības tūrisma galamērķi. Nesen 18. gadsimta muiža ieguva otro elpu – šeit ir izveidota viesnīca, spa un restorāns, un veco šķūņu ķieģeļu sienās, kas pārklātas ar milzīgu stikla jumtu, atrodas koncertzāle, kas piesaista slavenākos Lietuvas un ārvalstu mūziķus. Taču īstā slavenība šeit ir Palieses fizioterapijas klīnika, kur pacienti ierodas, lai risinātu problēmas, kas saistītas ar lieko svaru, diabētu, stresu un bezmiegu.

EDEN ("European Destinations of Excellence") projekts rīko "Vispievilcīgākie tūristu galamērķi" apbalvošanu ES dalībvalstīs. Katra no valstīm izvēlas vienu pievilcīgāko tūristu galamērķi, pamatojoties uz gada tēmu. Projekta mērķis ir veicināt harmonisku un ilgtspējīgu tūrismu, izplatīt informāciju par jaunajiem tūristu galamērķiem Eiropā, izveidot tūrisma nozares paraugprakses apmaiņu Eiropas mērogā, veicināt saziņu starp godalgotajiem galamērķiem, samazināt tūristu plūsmas pārpildītos Eiropas tūrisma galamērķos, novirzot tos uz mazāk zināmām, bet unikālām vietām, kas nodrošina kvalitatīvu atpūtu. Lietuva EDEN Projektā piedalās kopš 2008. gada.