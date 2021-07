Atpūta Lietuvā: galamērķi, kas patiks lieliem un maziem

Kamēr vasara vēl nav aizvadīta, bet Latvija šķiet izbraukāta, ir īstais laiks doties brīvdienās uz Lietuvu. Lai arī par lielisku brīvdienu galamērķi var kalpot jebkura dabas taka vai objekts, šajā reizē ''Lietuvas kūrorta asociācija'' izceļ dažādas kaimiņzemes kūrortu vietas, kas pārsteigs ar kaut ko īpašāku un patiks kā lieliem, tā maziem.

Birštona

Birštona ir kūrortpilsēta, kura atrodas aptuveni 300 kilometru attālumā no Rīgas un tiek saukta arī par 70 avotu kūrortu. Mierpilnā vieta Lietuvā no seniem laikiem atpūtniekus vilinājusi ar unikālu dabu un minerālūdeni, taču tas nebūt nav viss – tur var izmēģināt spēkus arī aktīvajā atpūtā. Visa gada garumā tūristiem tiek piedāvātas dažādas aktivitātes – izbraucieni ar laivām, pārgājieni, kā arī ir iespējams noīrēt velosipēdus. Šeit aktīvās atpūtas cienītāji var apmeklēt veikparku un ūdens batutu parku.

Foto: Publicitātes attēli

Birštonā ir vairākas glempingu nakšņošanas vietas, tostarp "Natur Camp Birštonas", "Plaukiam Verkne" un "VasaRojaus Jurta", kurās var ērti apmesties un justies komfortabli. Visi Birštonas glempingi atrodas pie upēm un ir mežu ieskauti, tādējādi būs iespējams izbaudīt dabas sniegto klusumu un mieru.

Foto: Publicitātes attēli

Ģimenēm ar bērniem noteikti patiks apciemot mini zoo "Šilėngirės ieleja" (''Šilėngirės slėnis''), kas piedāvā iepazīties ar alpaku ģimeni un ponijiem. Papildu dzīvnieku apskatei, mini zoo piedāvā pavizināties uz ponijiem un ratu kulbā. Šeit ir pieejamas arī piknika vietas, kur ieturēt pusdienas vai launagu.

Foto: Publicitātes attēli

Ja bērniem vai pieaugušajiem nav bail no augstuma, viens no populārākajiem apskates objektiem kūrortā, kuru nepieciešams apmeklēt ikvienam kūrorta viesim, ir Birštonas skatu tornis. Šis ir augstākais skatu tornis Lietuvā, un no tā paveras elpu aizraujošs skats uz Nemunas upi un tās apkārtni. Kopējais torņa augstums ir 55 metri, taču skatu platforma atrodas 45 metru augstumā.

Foto: Publicitātes attēli

Savukārt, ja vēlaties piedzīvot elpu aizraujošu piedzīvojumu, iesakām doties lidojumā ar gaisa balonu. Sagatavošanās lidojumam ilgst aptuveni 10–20 minūtes, taču pats lidojums ilgst aptuveni 1–1,5 stundu. Lidojumam ar karstā gaisa balonu nav nepieciešams speciāls apģērbs, bet jāņem vērā, ka debesīs būs vēsāk nekā uz zemes, tādēļ noderēs ērts, sportisks tērps ar garām piedurknēm. Lidojuma laikā vienīgais, kas apmeklētājiem ir jādara – jābauda lidojums!

