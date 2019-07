Atradīs tikai zinātājs: neparastas vietas pasaulē, kas noslēpušās cilvēku acīm

Lai gan ir ļoti svarīgi izplānot, ko ceļojumā skatīsies, un izzināt, kur interesantās vietas atrodas, nevar noliegt, ka lielu daļu apskates objektu var atrast arī pa ceļam – paskatoties pa labi un pa kreisi. Savukārt citus valstu dārgumus var dēvēt par apslēptiem, jo tie neatrodas ceļa malā vai slavenākā dabas parka viducī, tāpēc pavisam nejauši tos ieraudzīt ir visnotaļ nereāli.

Šoreiz no "Tūrisma Gids" stāstu kolekcijas esam izcēluši materiālus par vairākām savdabīgām un arī apbrīnas vērtām vietām, kuras ieslēpušās mežā vai citādu iemeslu dēļ tās atrast varēs vien zinātājs. Tāpat ir vietas, uz kurām nevar doties, kad vien ienāk prātā, jo to apmeklēšana tiek stingri uzraudzīta. Tas gan nenozīmē, ka tās ir ceļotāju nemīlētas un neizzinātas – arī šos objektus ik gadu apmeklē zinātkāri tūristi, taču visbiežāk viņi mērķtiecīgi devušies to meklējumos.

Runājot par pilsētām, cilvēki bieži vien dodas uz lielajām metropolēm, aizmirstot, ka ir iespējams arī izvairīties no ļaužu pūļiem, kas daudziem spēj pat sabojāt atpūtu. Nenoliedzami, piemēram, Parīzē, Madridē un Romā ir neskaitāmi daudz iespaidīgu objektu, taču šajā rakstā vari iepazīties ar vēl citām lielo pilsētu vietām, kuras ceļotāji nepelnīti aizmirst.



Ja arī tu vēlies doties aizraujošā piedzīvojumā uz galamērķiem, kas noslēpušies cilvēku acīm, esam sagatavojuši dažādus variantus – kaut vai tikai virtuālai ceļošanai! Šīs vietas nav tik populāras kā Pamukale Turcijā vai Verdonas aiza Francijā, taču slēpj dažādus interesantus stāstus un unikālus skatus.