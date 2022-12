Atvaļinājums Ziemassvētku laikā – daudzveidīgā Kopenhāgena

Ja Ziemassvētku brīvdienās gribas smelties iedvesmu un enerģiju, tad viens no piemērotākajiem galamērķiem tam ir Dānijas galvaspilsēta Kopenhāgena. Pilsēta tiek ierindota pasaules labāko pilsētu topos jau vairākus gadus pēc kārtas un tā apvieno visu, pēc kā var kārot perfektā Ziemassvētku atvaļinājuma laikā – burvīga svētku noskaņa, pasaules līmeņa restorāni, skaista pilsētas arhitektūra, bagātīga kultūras un naktsdzīve.

Kopenhāgena turklāt ir komfortabli izstaigājama ar kājām vai izbraucama ar riteni. Kā izplānot atvaļinājumu Kopenhāgenā, iesaka prāmju kompānija "DFDS".

Ziemassvētku tirdziņu maģija



Apmeklējot Kopenhāgenu Ziemassvētku laikā, noteikti jāapmeklē vismaz viens no pilsētā esošajiem Ziemassvētku tirdziņiem. Populārākais no tiem atrodas Trivolli dārzos pašā Kopenhāgenas centrā. Arī dāņi iecienījuši apmeklēt tieši šo tirdziņu, jo tajā iespējams ne vien aplūkot skaisti izdekorēto Ziemassvētku egli, bet arī doties ziemīgā pastaigā un izbaudīt tur esošā atrakciju parka izklaides. Katru gadu Trivolli parkā tiek uzstādīta arī slidotava, kur izbaudīt ziemas aktivitāties.

Pēc slidošanas sasildīties palīdzēs dāņu tradicionālais karstais ziemas dzēriens jeb "glogg", kas garšo līdzīgi karstvīnam, bet tam tiek pievienotas arī mandeles un rozīnes, kas padara šo dzērienu īpaši aromātisku un sildošu. Tradicionālo dāņu "glogg" ieteicams baudīt kopā ar dāņu virtuļiem jeb "Aebleskiver" (dāņu: Æbleskiver), kam gatavošanas laikā tiek pievienota šķipsniņa kardamona un pasniegti tie tiek ar pūdercukuru vai kļavu sīrupu.

Kopenhāgenas klasiskā kanāla tūre

Ja reiz esi Kopenhāgenā, tad vispirms jāizbauda klasiskā Kopenhāgenas burvība – kanāla tūre, ja vien, protams, laikapstākļi atbilstoši un kanālu neklāj ledus kārta. Braucienā ar šādu laivu, gids pastāstīs par skaistajām baznīcām, pilīm, vecajām kultūras pieminekļu sarakstā iekļautajām ēkām, jaunbūvēm un citiem interesantiem apskates objektiem. Šī ekskursija ar kuģīti sākas pašā pilsētas sirdī un ved garām dažādiem Kopenhāgenas labākajiem apskates objektiem un apskates vietām.

Ziemassvētku laikā Kopenhāgenas kanāli tiek īpaši izrotāti ar lampiņām un dažādām dekorācijām, kas palīdz notvert īsto svētku sajūtu. Brauciena cena ir aptuveni 109 dāņu kronas (apmēram 15 eiro) vienai personai, kas ļaus stundu garā braucienā sajust pilsētas šarmu, atpūsties un baudīt pilsētu no pavisam neierasta skatupunkta.

Kopenhāgenas hipsteru kvartāls

Kad kuģīša braucienā būsi iepazinis tipiskākās Kopenhāgenas tūristu vietas, kā nākamo pieturu obligāti jāieplāno Kopenhāgenas hipsteru kvartāls, kas kalpo kā vietējo satikšanās vieta.

Kopenhāgenas hipsteru kvartāls, ko sauc Vesterbro, ir lieliska vieta, kurp doties ar draugiem vai ģimeni. Kvartāls ir īpašs ar to, ka savulaik Vesterbro bija Kopenhāgenas sarkano lukturu rajons.

Šodien šis hipsteru kvartāls apvieno daudz dažādus iespaidus, kur katrs atradīs sev piemērotāko izklaidi. Vesterbro atrodas daudzi Kopenhāgenas stilīgākie restorāni, vietas, kur baudīt kafiju, stilīgi veikali, kā arī tetovēšanas studijas un krāmu veikaliņi.

Dāņu virtuves tradicionālās garšas

Esot Kopenhāgenā, noteikti jānobauda dāņu tradicionālais ēdiens "smorrebrod", kas ir neatņemama dāņu virtuves sastāvdaļa. Šis slavenais dāņu ēdiens ir atvērta sviestmaize ar dažādiem piedevām. Paši dāņi iecienījuši šīs sviestmaizes dažādās kombinācijās un visbiežāk tās tiek baudītas pusdienlaikā, kā arī īpašās garšu variācijās tiek pasniegta arī Ziemassvētku laikā. Populāras sastāvdaļas šai sviestmaizei ir lasis, cepetis, siļķe un citi gardumi.

Kopenhāgenā ir daudz brīnišķīgu vietu, kur nobaudīt "smorrebrod". Ļoti krāšņa un askētiskā vieta, kur baudīt šo un citas maltītes, ir ielu ēdienu kvartāls "Reffen". Tas ir ēdienu tirgus un pilsētas zona jaunuzņēmumiem, inovācijām un radošumam. "Reffen" kvartālā atradīsi vairāk nekā 50 jaunuzņēmumu: pārtikas stendus no dažādām vietām, bārus un radošās darbnīcas. Tā kā šis kvartāls atrodas blakus ūdenim, tad tas ir ideāli piemērots, lai baudītu ēdienus un dzērienus ar skatu uz Kopenhāgenas ostu no pirmās rindas.

Krogu burvība Kopenhāgenā

Dāņu viens no iecienītākajiem dzērieniem ir alus. To noteikti ieteicams izbaudīt kādā vietējā krogā, lai sajustu patiesu vietējo atmosfēru un iemīlētu tās burvību. Viena no labākajām vietām Kopenhāgenā ir "Jernbanecafeen". Tas ir mājīgs krogs, kas ģimenei pieder jau trīs paaudzēs. Krogs piedāvā plašu, daudzveidīgu alus izvēli un dažas uzkodas. Kroga nepiespiesto atmosfēru nodrošina vilciena interjers un dekori un vecās gleznas. Katru svētdienu un trešdienu, sākot no pulksten 19.30, krogā skan dzīvā mūzika.