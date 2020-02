Baiss leļļu ciems vai matu muzejs: neparastākie apskates objekti visā pasaulē

Viss neparastais noteikti piesaista cilvēkus. Un tieši to pierāda arī šie savdabīgie tūrisma objekti, kas spēj pievilināt interesentus no visas pasaules. Iedvesmojoties no "Reader's Digest", piedāvājam neparastākos galamērķus, kas, iespējams, ieintriģēs arī tevi.

Savdabīgais leļļu ciems Japānā



Kas gan vēl var padarīt teju pamestu ciematiņu vēl baisāku? Jā, kādreizējo iedzīvotāju aizvietošana ar milzu lellēm. Tieši tas noticis Japānas ciematiņā Nagoro.

Nagoro ir ciematiņš kalnainā apvidū. Interesenti noteikti ievēros, ka pakalnos un klajumos gulst vairāki vidēja auguma veidoli. Kamēr viens rātni dodas pie pasta kastītes, cits – krauj gubās sienu, bet kāda ģimenīte sēž pie sen kā aizvērta veikala.

Kā "Tūrisma Gids" skaidroja iepriekš, katra nelielā auguma lelle ar izteiksmīgo seju un cilvēka apģērbu simbolizē vienu ciema iedzīvotāju, kurš jau pametis šo pasauli. Savulaik rosību piedzīvojušais ciemats pēdējos gados strauji noplok, zaudējot atlikušos iedzīvotājus, tāpēc neparastie tēli ir veids, kā leļļu mākslinieki cenšas piesaistīt tūristus un ieviest dzīvību kalnainajā apvidū. Plašāk lasi te.