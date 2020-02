Balkānu nenospodrinātā pērle: 10 ievērojamākās apskates vietas Albānijā

Neskatoties uz to, ka Albānija no tai apkārtnē esošajām valstīm, iespējams, nav populārākā izvēle, tā kļūst par arvien iecienītāku tūrisma galamērķi, pateicoties tās satriecošajām ainavām un interesantajām vēsturiskajām vietām.

Albānijas apmeklētāji ir pārsteigti par visu, ko valsts piedāvā. Skaistas pludmales, kas atrodas līdzās elpu aizraujošiem kalniem un mirdzošiem ezeriem. Albānijas pilsētas un ainaviskie laukumi, kas ir pilni ar apbrīnojamām senām pilīm un vēsturiskām celtnēm, kas noteikti neatstās vienaldzīgu.

Tagad patiešām ir laiks apmeklēt šo fascinējošo valsti, jo informācija, ko šis slēptais dārgakmens piedāvā, izplatās ātri – labāk to apmeklēt pirms tūristi to ir masveidā apsēduši. Tieši tāpēc, iedvesmojoties no "Turopia", piedāvājam 10 ievērojamas vietas, ko apmeklēt Albānijā.