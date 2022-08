Briežu spa, trušu parks un klaiņojošas alpakas: 6 idejas ģimenes ceļojumam uz Lietuvu

Lietuva ir pazīstama ar savu mierīgo dabu un burvīgo ainavu, un tajā ir daudz interesantu lietu, ko apskatīt un piedzīvot kopā ar ģimeni. Saskarsme ar dzīvniekiem ir ceļojuma kulminācija jebkuram bērnam, taču nevar noliegt, ka pieaugušie bieži vien ir visaizrautīgākie.

Tikšanās ar dzīvniekiem var būt gan aizraujoša, gan terapeitiska visai ģimenei. Nacionālā tūrisma attīstības aģentūra "Lithuania Travel" dalās ar sešām idejām no savas interaktīvās dzīvnieku kartes par neaizmirstamu ceļojumu pie savvaļas dzīvniekiem Lietuvā – no miera oāzes briežu spa līdz terapeitiskai tikšanās reizei ar alpakām.

Lai gan iepazīt savvaļas dzīvniekus tuvplānā var būt aizraujoši, apmeklētāji tiek aicināti būt atbildīgi un rūpēties par dzīvnieku drošību, uzsver "Lithuania Travel" eksperti.

"Mums jāapzinās dzīvnieku vajadzības un jāļauj tiem justies droši un labi," saka dzīvnieku aizsardzības un tiesību aizsardzības organizācijas GATO vadītāja Brigita Kimantaite. Viņa norāda, ka dzīvniekus nekad nedrīkst izmantot izklaidei. "Mums ir jānosaka par prioritāti viņu labsajūta un jānodrošina, ka viņi var atkāpties un paslēpties drošā telpā, ja uzmanības kādā brīdī ir par daudz."

Dabas SPA bembiju mīļotājiem





Dzīvnieku terapija ir labi zināma relaksācijas metode, ko bieži izmanto stresa mazināšanai un mierinājuma nodrošināšanai. Dzīvnieku vērošana un barošana ar rokām vai vienkārši atrašanās to tuvumā palīdz nomierināt prātu un dzīvot mirklī.

Briežu SPA Širvintos ir miera un klusuma oāze, kurā klīst pieradināti briežu dzimtas dzīvnieki. Apmeklētāji var pabarot un samīļot graciozos dzīvniekus, bet saimnieki piedāvā izglītojošas nodarbības, lai ikviens varētu par tiem uzzināt vairāk.

Blakus parkam atrodas milzīga pļava, kas apmeklētājiem piedāvā ģimenēm draudzīgu vietu, kur izmēģināt āra spēles vai svinēt bērnu dzimšanas dienas. Tie, kas vēlas palikt ilgāk, var uzsliet arī savu telti un pavadīt nakti zem zvaigznēm.

Apkārtnē ir skaista daba, tostarp Kernave, kas iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Šī vieta ir komplekss arheoloģisko objektu ansamblis, kas pārstāv 10 tūkstošgades cilvēku apmetnes šajā reģionā.

Lēkāšana trušu parkā



Ģimenes, kas vēlas apmeklēt mazākus dzīvniekus, var apmeklēt Ziemeļlietuvu, kas slēpj daudz interesantu objektu, tostarp jautrības pilno Kirkilai atrakciju parku. Starp visjautrākajām atrakcijām dzīvnieku mīļotāji ir aicināti iepazīt apburošo trušu telpu. Pūkainie garspalvainie dzīvnieciņi mīl apmeklētājus, kuri tos glāsta, rotaļājas un samīļo. Apmeklētāji var arī vērot trušus to dabiskajā vidē un vērot, kā viņi lēkā pļavā vai atpūšas savās īpaši viņiem izgatavotajās mājiņās.

Mazie viesi parkā atradīs daudz citu aizraujošu aktivitāšu, tostarp, Gravitācijas māju, Ilūziju tuneli, loka šaušanas laukumu, elektrisko kvadraciklu trases un citas. Apmeklētājiem nevajadzētu arī palaist garām netālu esošo Kirkilu skatu torni, no kura paveras aizraujošs panorāmas skats uz neskaitāmajiem Biržu reģionālā parka ezeriem.

Lauku pieredze ar lauksaimniecības dzīvniekiem

Ja ar dzīvnieku vērošanu vai glāstīšanu nepietiek, viesmīlīgā Anūku saimniecība Anīkšķu rajonā un tās "Dzīvais muzejs" ir ne tikai pilns ar sirsnīgiem dzīvniekiem, tostarp trušiem, aitām, kazām un tītariem, bet arī ļauj ceļotājiem klātienē iepazīt lauku dzīvi.

Pēc apmeklējuma mājinieki iesaista apmeklētājus draudzīgās sacensībās ar dažām tradicionālām āra spēlēm, lai pārbaudītu dalībnieku asumu un ātrumu. Lai gūtu pilnvērtīgu pieredzi, apmeklētāji tiek aicināti iekāpt zirgu pajūgā, lai izbrauktu pa lauku saimniecību.

Ąžolu villa Kazlų Rūdas pagastā ir vēl viena mājīga ģimenes saimniecība. Noguruši no pilsētas burzmas, saimniecības saimnieki pirms dažiem gadiem aizbēga no aizņemtās dzīves un no jauna uzcēla jaunu dzīvi dabā. Viņi labprāt dalās mierīgas dzīves priekos un iepazīstina apmeklētājus ar savu kuplo ģimeni, kurā ir gan aitas, kazas un putni, gan arī ponijs un suņu bars. Kamēr bērni rotaļājas ar daudzajiem dzīvniekiem, pieaugušie var uz brīdi atpūsties, vērojot apkārtējo zaļumu.

Uzzini vairāk par zirgu un cilvēku draudzību



Vēl viena mājīga saimniecība – Margas Ponis Pakruojas novadā – piedāvā viesiem iespēju uzzināt visu par zirgu dzimtas dzīvniekiem. Papildus tam, ka jaunie piedzīvojumu meklētāji var iepazīties ar pļavās mītošajiem zirgiem un ponijiem un pabarot tos ar rokām, viņi var atklāt zirga seglojuma, ķemmēšanas un sagatavošanas noslēpumus, pirms uzkāpt zirga mugurā un doties savā pirmajā aizraujošajā izjādē pa apkārtni.

Papildus zirgiem ziņkārīgie "Margas Ponis" apmeklētāji var ieraudzīt arī vienu vai divus kaķus, samīļot dažus trušus un sirsnīgās mini kaziņas.

Pēc adrenalīna pilnas izjādes ar zirgiem apmeklētāji var doties uz slaveno Pakrojas muižu. Vēsturiskā muiža atrodas tikai 20 minūšu brauciena attālumā ar automašīnu, un tā uztur dzīvu aristokrātisko garu ar labi saglabātām karaliskām ēkām, autentisku 19. gadsimta virtuves restorānu un dažādām izglītojošām aktivitātēm, kas sniedz ieskatu muižnieku dzīvē.

Neskaidrie viesi no Dienvidamerikas



Ģimenes, kas dodas uz Vilkavišķu rajonu, var iegriezties Eiropas Alpaku saimniecībā – alpaku patversmē, kas savas laimīgās dienas pavada dabas ielokā.

Alpakas bieži tiek izmantotas dzīvnieku terapijā, tāpēc apmeklētāji pēc saimniecības apmeklējuma noteikti jutīsies mierīgāk. Apmeklētāji var doties ekskursijās gida pavadībā, lai uzzinātu vairāk par alpaku dzīvi, kā arī par to vilnas izstrādājumiem, kurus var iegādāties saimniecībā. Eiropas Alpaku saimniecība ir lielākā šāda veida saimniecība Lietuvā.

Vairāk vietu, kur satikt dzīvniekus, atradīsiet "Lithuania Travel" interaktīvajā kartē.