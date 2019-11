Brīnišķīgas apskates vietas Alpu pērlē Ramzavā un tās apkārtnē

Kad latviešu ceļotāji plāno ceļojumu uz Vāciju, Ramzavas pilsēta, kas atrodas pašos valsts lejasdaļas austrumos, skaistajā Bavārijā, ne vienmēr tiek iekļauta maršrutā, tomēr, kaut platības ziņā neliela, šī ir vieta, kas spēj pārsteigt ikvienu. Bavārijas Alpu ieskautā pilsētiņa noteikti aizraus ceļotājus ar krāšņajiem dabas skatiem, plašām aktivitāšu iespējām, kā arī ļaus izbaudīt tradicionālo vācu kultūru. Gan tiem, kas vēlas aktīvi pavadīt ceļojuma laiku, gan tiem, kas vēlas izbaudīt mieru un romantiku, Ramzava būs tieši laikā, teikts "Places to see in your lifetime".

Sv. Sebastiana baznīca



Foto: Shutterstock

Skats, kas paveras uz baznīcu, rotā neskaitāmi daudz pastkartīšu un tūristu ceļojumu brošūras. Aiz baznīcas redzami varenie Alpu kalni, bet pati baznīca ir nelielā uzkalniņā, blakus atrodas neliels tiltiņš, kas ved pāri upītei. Skats tiešām liks elpai aizrauties no visa dabas krāšņuma.

Šī katoļu baznīca veltīta diviem svētajiem – Sebastianam un Fabiānam. Tā celta 1512. gadā un paplašināta 1692. gadā, iegūstot barokālo sīpolveida kupolu tornim, kas tik raksturīgi Bavārijas dievnamiem, teikts "Berchtesgaden-online".