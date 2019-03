Brīnumaina ala Skotijā, kuru rotā savdabīgas klintis

Skotijas piekrastē esošā sala ar nosaukumu "Staffa" ir iecienīts tūristu galamērķis, un tās lielākais trumpis ir īpaša ala, kuru rotā neparastas klintis – "Fingal's Cave".



Ala ir 22 metru augsta un 82 metrus dziļa. Šo alu tik īpašu padara tieši sešstūrainās bazalta kolonnas, kas izdaiļojušas alas iekšpusi un vietu pie ieejas tajā. Pateicoties heksagona kolonnām, kas ved virs ūdens, iespējams ērti nokļūt līdz pašai alai un aplūkot tās iekšieni.

Kā skaidrots tūrisma ceļvedī "Atlas Obscura", vieta radusies pirms vairāk nekā 60 miljoniem gadu un tā veidojusies no tās pašas lavas plūsmas, no kuras radies arī iecienītais un līdzīgais tūrisma objekts Milža dambis jeb "Giant's Causeway" Ziemeļīrijā, kas ir viena no ievērojamākajām apskates vietām apkārtnē, un 1986. gadā iekļauta UNESCO Pasaules mantojumu sarakstā.

Foto: Shutterstock

"Fingal's Cave" bija zināma jau paaudžu paaudzēs. Reiz salu pazina pēc nosaukuma "Uamh-Binn", taču 1772. gadā tā tika pārdēvēta, ņemot vērā kādu senu leģendu, skaidrots "Atlas Obscura". Tā vēsta par kādu vietējo varoni "Fingal" jeb "Balto svešinieku", kas bijis visai varonīgs un, gaidot cīņu ar kādu milzi, uzbūvējis tiltu, lai abi varētu satikties, "Staffa Tours". Lai arī tilts pēc tam sabrucināts, divas skaistās liecības par šo tiltu, proti, savdabīgā ala un Milža dambis, rotā zemi vēl tagad. Šai leģendai par godu arī vieta ieguvusi nosaukumu.

Savdabīgā ala ir tiešām iespaidīgs dabas veidojums, tāpēc tas ir iecienīts apskates objekts un iedvesmas avots dažādiem māksliniekiem. Alu iespējams apskatīt gan dodoties pastaigā, gan no ūdens – laivu braucienā.

