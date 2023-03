Brīvdienas bez tūristu pūļiem – ko apskatīt un izbaudīt Bulgārijā

Gandrīz 400 kilometrus garā piekrastes līnija starp Rumānijas ziemeļiem un Turcijas dienvidiem tiek dēvēta par Bulgārijas Rivjēru, raisot aizvien lielāku interesi no ceļotāju. Bulgārija lutina ne tikai ar zelta smilšu pludmalēm, greznām viesnīcām, gastronomiskiem piedzīvojumiem un spa priekiem, bet arī ūdenssportu Melnajā jūrā, dažādām kultūras iespējām un daudz ko citu. Atpūta te piemērota gan ģimenēm ar maziem bērniem, gan pāriem, gan tiem, kas lūkojas pēc atpūtas vienatnē.

Iespaidīga piekraste un elpu aizraujoši skati



Saulainā Balkānu pussalas valsts Bulgārija ir slavena ar savu 400 kilometru garo Melnās jūras piekrasti, kuru rotā zeltītu smilšu pludmales, no kurām 18 ir Zilā karoga sertifikāts. Tā ir arī lielisks vasaras galamērķis ceļotājiem, kuriem nepatīk liels karstums, jo temperatūra Bulgārijā vienmēr ir patīkami silta, taču ne tik ekstrēma kā Vidusjūras piekrastē tālāk uz dienvidiem.

Kā norāda Baltijas valstīs lielākā ceļojumu organizatora "Novatours" pārdošanas daļas vadītāja Liāna Pudule Indāne, Bulgārijas pludmaļu un to tuvumā izvietoto viesnīcu daudzveidība apmierinās dažādas ceļotāju vajadzības. Šeit var atrast visu, sākot no greznām "viss iekļauts" viesnīcām ar privātām līdz mežonīgām pludmalēm, ko ieskauj sāls purvi un smilšu kāpas. "Viena no skaistākajām pludmalēm Melnās jūras piekrastē, kas pilnīgi noteikti neatstās vienaldzīgus, ir Velekas pludmale netālu no ciemata Sinemorets. Šeit arī jāpiemin Silistar pludmale un savvaļas Irakli pludmale, kas atrodas netālu no Obzoras pilsētas. Šeit iespējams ne tikai lieliski atpūtīsieties, bet arī iemūžināt krāšņas atvaļinājuma fotogrāfijas."

Foto: Shutterstock

Papildus lieliskajiem laikapstākļiem un daudzveidīgajām pludmalēm vēl viena Bulgārijas piekrastes priekšrocība ir zemākas atvaļinājumu izmaksas nekā Francijas, Itālijas, Spānijas vai Grieķijas piekrastē, taču ne sliktāka atpūta, pakalpojumu kvalitāte vai elpu aizraujošāki dabas skati un piekraste.

Lai gan Bulgārijā vasaras sezona ir jūlijā un augustā, arī jūnijā un septembrī ir lieliska gaisa un ūdens temperatūra, turklāt kūrortos parasti ir mazāk cilvēku, tāpēc šie mēneši ir piemērotāki tiem, kas dod priekšroku mierīgākai atpūtai. Šeit neaizmirstamu atpūtu pavadīs ne tikai ģimenes ar bērniem, bet arī aktīvas izklaides meklējoši pāri vai draugu kompānijas, kas vēlas nakšņot kvalitatīvās viesnīcās, kur baudīt svaigu jūras velšu restorānus un naktsklubi, kas garantē dejas līdz rītausmai.

Augstas kvalitātes pakalpojumi un to daudzveidība



Iespējams slavenākais Bulgārijas piekrastes kūrorts ir Saulainais krasts, kas atrodas netālu no Burgasas, kas ceļotājus vilina ar izklaidi, balto smilšu pludmali un dažādu klašu viesnīcām. Tikmēr tie, kas meklē privātāku atvaļinājumu, var lūkoties pēc atpūtas Nesebarā, Sveti Vlas vai Obzorā, kas atrodas nedaudz tālāk uz ziemeļiem un kuras īpaši iecienījušas savai atpūtai ģimenes.

"Saulainais krasts šķietami ir bezgalīgs, tas spēj piedāvāt patiesi daudzveidīgu atpūtu. Mazos atpūtniekus pārsteigs akvaparki, kamieļu parks un pajūgu taka, savukārt adrenalīna un ātruma cienītājus gaida parks "Luna", kas piedāvā daudzas ekstrēmas atrakcijas. Pāri vai draugu grupas Saulainajā krastā atradīs slavenus pludmales klubus, piemēram, "Cacao beach", "Beach Club Playa", "Bedroom beach", "Zazu Sunny Beach" un citus. Turklāt Melnajā jūrā ir lieliski apstākļi dažādām ūdens sporta aktivitātēm: kaitsērfingam, vindsērfingam un niršanai ar akvalangu," stāsta tūroperatora pārstāve.

Pēc Pudules Indānes teiktā Bulgārijas jaunā seja ir kvalitatīvi pakalpojumi un to daudzveidība. Daudzi viesnīcu īpašnieki, lai apmierinātu ceļotāju augstās prasības, ir daļēji vai pilnībā atjaunojuši viesnīcas un to teritoriju, un piedāvā spa, a la carte (ēdienkarte, kurā piedāvātas konkrētas maltītes par noteiktu cenu) restorānus. Turklāt daudzas no augstāka līmeņa četru vai piecu zvaigžņu viesnīcām atrodas plašās teritorijās, un tām ir iespēja piedāvāt ceļotājiem privātas zonas pludmalē.

Foto: Shutterstock

No Burgasas jahtu piestātnes līdz viduslaiku pilsētai Veliko Tarnovo

Taču Bulgārija nav tikai pludmales brīvdienas, šī valsts ir arī bagāta ar kultūru un vēsturisko mantojumu. Atrodoties atvaļinājumā Balkānu pussalā, vērts apmeklēt netālu esošo Sozopoles piekrastes zvejas ostu. Šī pilsēta sadalīta divās daļās: vecā un jaunā. Vecajā daļā skatāms, kāda reiz bija šī pilsētiņa – zvejnieku laivas un 19. gadsimta koka ēkas, daļa no vecās pilsētas cietokšņa mūriem. Tikmēr lielākā daļa viesnīcu un ceļotāju izklaides vietu atrodas jaunajā pilsētas daļā.

"Burgasa ir piekrastes pilsēta Bulgārijas dienvidaustrumos, kas ir valsts labāko dzīvesvietu saraksta augšgalā. Šī ir diezgan jauna pilsēta, kuru sāka būvēt vien 19. gadsimtā. Atpūta te ir saistīta ar atpūtu saulainā pludmalē, ģimenes izbraucieniem uz plašo Jūras dārzu, ekskursijām uz muzejiem un arheoloģiskām vietām, kā arī vienas dienas braucieniem uz daudzām interesantām vietām Melnās jūras piekrastē. Ir vērts apmeklēt Burgasas jahtu piestātni. Savas T formas dēļ tā ir atpazīstamākā ēka Burgasā," stāsta tūrisma eksperte.

Tikmēr Bulgārijas viduslaiku pilsēta Veliko Tarnovo atrodas stratēģiskā vietā Bulgārijā uz trim pakalniem un starp līkumoto Jantras upi. Pilsētas centrs nav īpaši liels, tāpēc to var viegli izstaigāt ar kājām. Mūsdienās Veliko Tarnovo vecpilsēta ir viens no galvenajiem Bulgārijas tūrisma objektiem, kur Jantras upes kanjona malā atrodas daudzas tradicionālas mājas, kā arī iespaidīgais Tsarevets cietoksnis, kurā kādreiz atradās cara pils un Bulgārijas pareizticīgo baznīcas galvenā mītne. Netālu atrodas arī Arbanasi ciems, kurā ir divas baznīcas ar iespaidīgām viduslaiku freskām.

Foto: Shutterstock

"Tsatsa" un citi eksperimenti bulgāru gastronomijā

Viena no lietām, ko nedrīkst palaist garām, atrodoties atvaļinājumā Bulgārijā, ir šīs valsts izcilā virtuve. Bulgārija ir slavena ar saviem dārzeņiem un kvalitatīviem piena produktiem, kā arī dažādām maigām garšvielām. Bulgārijas gastronomija ir garšīgs dažādu kultūru sajaukums, ko lielā mērā ietekmējis Osmaņu impērijas senais mantojums. Reģionam ir arī vairāk nekā divus tūkstošus gadus senas vīna darīšanas tradīcijas.

"Teju ikvienā pludmales restorānā un kafejnīcā jūtama ceptu šprotu smarža. Šī kraukšķīgā jūras velšu uzkoda ir nacionālā apsēstība, ko jautri sauc par "tsatsa". Tās ir sālītas, apviļātas miltos un ceptas mazas zivtiņas, ko pasniedz ar citrona šķēli un ceptiem kartupeļiem. Vēl viens svarīgs bulgāru vasaras ēdiens ir jogurta zupa "trator", kuras pamatā ir gurķi, ķiploki un valrieksti. Maiznīcās neiztrūkstošas ir "banitsas". Standarta veids ir ar fetas siera pildījumu, bet ir daudz citu veidu: ar sīpolu, kāpostu, spinātu, sēņu vai ķirbju pildījumu. Banitsa jebkurā formā ir tradicionālo bulgāru brokastu neatņemama sastāvdaļa, un saldummīļi var izmēģināt arī šo konditorejas izstrādājumu ar āboliem vai valriekstiem," stāsta Pudule Indāne.

Noslēgumā tūrisma eksperte iesaka neatlikt Bulgārijas iepazīšanu un darīt to, kamēr tā vēl nav iekarojusi milzu popularitāti. Valstij ir daudz, ko piedāvāt ceļotājiem, un tā patiesi cītīgi strādā, lai attīstītu tūrisma infrastruktūru atbilstoši prasīgāko ceļotāju vajadzībām.