Brīvdienas Igaunijā – ko apskatīt un izbaudīt Hījumā salā?

Hījumā ir otrā lielākā sala Igaunijā, kuru apsteidz vien Sāremā. Sala ir kļuvusi populāra ar savām bākām, ēdieniem un neskarto dabu, kas nebeidz priecēt dabas mīļus visos gadalaikos. Hījumā ir iecienījuši ne tikai paši igauņi, bet arī tuvo un tālo ārzemju tūristi, kuri uz turieni dodas sērfot, burāt, izstaigāt dabas takas, vērot brīnišķīgo dabu un izgaršot vietējos ēdienus. Starp citu, Hījumā tika iekļauta arī "2020 Sustainable Top 100" galamērķu sarakstā.

Hījumā salas klimats nedaudz atšķiras no Igaunijas kontinentālās daļas. Turklāt daba salā ir iespaidīga un teju neskarta – šeit var vērot fantastiskus skatus uz jūru, elpot bezgalīgu priežu mežu gaisu, kā arī doties pastaigās pa garajām smilšu pludmalēm. Hījumā izceļas ar savu daudzveidīgo floru un faunu, kas to padara unikālu.

Ar auto pa Hījumā



Igaunija noteikti var lepoties ar savu brīnišķīgo dabu. Tieši tāpēc ceļojumā pa salu jāsāk ar vienu no lielākajiem putnu vērošanas torņiem Igaunijā, kas atrodas Orjaku. Tepat var vērot kā Sēretirpas zemesragā satiekas jūras viļņi. Tālāk jādodas skatīt apbrīnojamo Hījumā vecāko mūra baznīcu – Pihalepas baznīcu. Noteikti ir jāapskata arī Ristnas pludmali, kur ir visskaistākie saulrieti, kā arī vētrainā laikā milzu viļņi. Bet tad jādodas ekskursijā pa salas bākām no kurām paveras burvīgs skats.

Foto: Priidu Saart

Trīs bākas



Kepu bāka

Tā ir vecākā bāka visā Baltijas reģionā – uzbūvēta jau pirms 500 gadiem. Bāka bija nepieciešama, jo caur Hījumā salu veda Ziemeļeiropā svarīgākais tirdzniecības ceļš rietumu – austrumu virzienā, bet tirgotāji sūdzējās par kuģu pazušanu Baltijas jūrā. Tā tika pieņemts lēmums, ka nepieciešams būvēt orientieri jūrniekiem.

Bāka ir izvietota salas augstākajā punktā – 67 metrus virs jūras līmeņa, bet pašas bākas augstums ir 36 metri. Tādējādi, sasniedzot bākas augšdaļu, paveras skats uz apkārtni no 103 metru augstuma.

Foto: Eerik levain

Tahkunas bāka

Hījumā ziemeļu daļā atrodas vēl viena bāka – Tahkunas čuguna bāka. Igaunijas oficiālajā tūrisma vietnē teikts, ka bāku Krievijas impērija iegādājās Parīzes pasaules izstādē 1871. gadā, bet 1873. gadā sākās bākas uzstādīšanas darbi. Bākas augstums ir 42,7 metri un to no trīs pusēm ieskauj jūra – tā atrodas uz raga. Tādēļ no bākas augšdaļas paveras unikāls skats un plašo jūru un priežu mežu.

Foto: Tatiana Metsala





Ristnas bāka

Bāka atrodas Ristnas ziemeļu ragā netālu no Kepu bākas. Tā kā Kepu bāka ir uzbūvēta purvainā teritorijā, to bieži aizsedz migla, tādēļ radās nepieciešamība būvēt vēl vienu bāku. Ristnas bāka sāka darboties 1874. gadā, bet tās iekšpusē tika ievietots no vara veidots miglas zvans, kurš sver septiņus pudus. Šobrīd bākas pakājē atrodas omulīgs restorāns, kur var baudīt dabas skatus un gardus ēdienus.

Vanajoe ielejas taka



Vanajoe ielejas mācību taka atrodas Tihu dabas aizsardzības teritorijā. Tā vijas gar Vanajoe upes krastiem, kas tiek uzskatīta pat Hījumā skaistāko upi. Takas iziešanai nav nepieciešams daudz laika, jo tās garums ir tikai viens kilometrs un tā nav sarežģīta. Taču, lai apmeklētājiem būtu interesantāk, ir izveidotas kāpnes un apmales, kas piešķir pārgājienam papildus fizisko slodzi.

Orjaku taka



Orjaku taka atrodas Keinas līča krastā, kas ir populārās ar putnu sugu lielo daudzveidību. Šeit mīt aptuveni 192 dažādas putnu sugas. Rudens sezonā līča piekrastē pulcējas 10 līdz 15 tūkstoši ūdens un piekrastes putnu, kas regulāri piesaista tūristu uzmanību.

Taka sastāva no diviem maršrutiem: garākais ir Orjaku taka (trīs kilometri) un īsākais maršruts ir Roostiku apļveida taka (nepilns kilometrs). Teritorija ir labiekārtota un ir izveidots skatu tornis, kā arī trīs skatu platformas, dūņu tilts, dēļu taka cauri meldrājiem un atpūtas vieta ar nojumi.

"Pähkli" būdiņa



Ja ir vēlme apskatīt, kaut ko patiešām pirmatnēju un unikālu, tad šī būdiņa būs ideāla vieta. Tā ir būvēta no baļķiem un velēnu jumta – mūsdienās tā ir pirts, kur baudīt relaksējošas brīvdienas Hījumā. Atpūtu šeit īpaši novērtēs ģimenes, jo bērni var uzburt senlaicīgu pasaku, bet vecāki relaksēties.

Foto: Tatiana Metsala

Piedzīvojumu centrs "Tuuletorn"



Neskatoties uz to, ka Hījumā tiek uzskatīta par klusas atpūtas oāzi, šeit var pieredzēt arī mūsdienīgas izklaides. Piedzīvoju centrs "Tuuletorn", kuru dēvē arī par Hījumā Vēja torni ir tikpat dažāds un neparedzams kā Hījumā daudzveidīgā daba un kultūra. Tas ir muzeja, zinātnes centra un rotaļu pasaules apvienojums. Ar Baltijā augstākās kāpelēšanas sienas (20 metri) palīdzību var iekarot Hījumā virsotnes. Bet kafejnīcā "Ruudi" var ne tikai atgūt spēkus pēc ilgās pastaigas pa centru un kāpšanas sienā, bet arī nogaršot gardus ēdienus.

Foto: Priidu Saart

Hījumā garšas



Hījumā ir ne vien apskates objektu daudzveidība, bet arī liela restorānu un kafejnīcu izvēle, kur baudīt vietējās garšas. 2015. gadā Hījamas sala uzvarēja Igaunijas neatklāto dārgumu konkursā kā labākais tūrisma galamērķis, kur izgaršot ēdienus. Šeit var baudīt Igaunijai raksturīgās garšas, kuras pagatavotas no vietējiem produktiem. Protams, populārākais produkts ir zivis. Jau vēsturiski zivis ir bijušas salas iedzīvotāju svarīgākais ēdiens, un tās šeit prot pagatavot simtiem dažādos veidos."Tripadvisor" piedāvā labāko restorānu sarakstu.

Foto: Näljane Nelik

