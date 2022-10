Brīvdienu maršruts: sešus kilometrus garā Nigulas purva mācību taka Igaunijā

Netālu no Latvijas–Igaunijas robežas atrodas viena no skaistākajām kaimiņzemes takām – Nigulas purva mācību taka, kas bagāta savvaļas ogām, zvēriem, pārsteidzošiem neskartās dabas skatiem. Kamēr Baltijā vēl var noķert zelta rudeni, jāsteidz to izbaudīt. Kāpēc gan neapvienot brīvdienas brīvdabā ar jaunas vietas iepazīšanu?

Nigulas purva mācību taka atrodas Nigulas dabas rezervātā, kas tika izveidots, lai aizsargātu 6400 hektāru platību un ietver sevī neskartus purvus, mežus un pļavas. Takas atrašanās vietu kartē skati šeit.

Purva skaistumu visā tā krāšņumā var izbaudīt pastaigā pa sešus kilometrus garo taku – skatam paveras plašas mežaudzes, purva ezers un salas. Ja paveicas, var sastapt savvaļas zvērus. Purvā aug daudz ogu, it īpaši dzērveņu, kas ir arī Nigulas simbols. Burvīgs skats uz purvu paveras no skatu torņa.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Jāņem vērā, ka brīvi purvā var pārvietoties tikai pa mācību taku. Lai pārvietotos ārpus takas robežām, jābūt dabas rezervāta aizsardzības atļaujai.

Lai iegūtu zināšanas par purvu, pastaigājoties pa Nigulas purva mācību taku, var uzspēlēt viedspēlli "Nigulas purva piedzīvojums". Lai piedalītos erudīcijas spēlē, nepieciešams viedtālrunī lejupielādēt lietoti "Loquiz" (iOS, Android). Spēlēšanai nepieciešamos norādījumus, paroles un QR kodu var atrast informācijas stendā, kas atrodas takas stāvlaukumā. Te atrodas arī piknika vieta ar nojumi, kur iespējams atpūsties pēc atspirdzinošās pastaigas.

Raksts sagatavots, izmantojot informāciju no "Visit Estonia", "Camping Baltic" un "Loodusega Koos" mājaslapas.