Būvēta latvieša rokām – apbrīnojamā Koraļļu pils Maiami

Kā vienu no unikālākajām pasaules vietām tūrisma ceļvedis "World Atlas" izceļ Koraļļu pili Maiami, Floridā, ko savulaik tur izveidojis latvietis Edvards Liedskalniņš.



Koraļļu pils būvēta no masīviem, vairāku desmitu tonnu smagiem kaļķakmens blokiem. Tieši to smagums un tas, ka latvietis darbojies vienatnē, liek apbrīnot paveikto un tikai prātot, kā tas viņam izdevies. Teritorijā iespējams aplūkot dažādus unikālus meistarojumus – no divstāvīga, apdzīvojama torņa līdz sirds formas galdam un dažādām skulptūrām.

Kā vēsta nostāsti, Liedskalniņš 26 gadu vecumā saderinājās ar kādu dāmu, kura bijusi desmit gadus jaunāka. Tomēr noticis neparedzamais un dienu pirms kāzām līgava viņu pametusi. Nespējot pārdzīvot notikušo, Liedskalniņš devies uz ASV. Tur viņš apmeties Floridā un palēnām sācis būvēt Koraļļu pili, kas veltīta viņa mīlestībai, skaidrots Koraļļu pils mājaslapā. Liedskalniņš bijis visai noslēgts vīrs – viņš pili cēlis vienatnē un tā, lai neviens neredz viņu strādājot. Tieši tāpēc, ka celtniecības darbiem nav bijuši aculiecinieki, viņa metodes līdz galam nav izzinātas vēl šodien, liekot vien apbrīnot iespaidīgo celtniecības šedevru.

Foto: Shutterstock

Koraļļu pili, kura kopumā tika būvēta 28 gadus, Liedskalniņš par nelielu naudas summu vēlāk izrādīja tūristiem, bet pēc latvieša nāves 1951. gadā to mantoja krustdēls, kurš pēc tam šo vietu pārdeva kādai ģimenei.

Lai arī vizuāli patiesībā tā neatgādina tipisku pili, šī vieta nudien iemantojusi tūristu uzmanību un ir viena no apmeklētākajām vietām apkārtnē.