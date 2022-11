Ceļojums uz paradīzi: ko redzēt, ēst un kā izbraukāt Seišelu salas

Pēc Liānas teiktā, ir arī diezgan daudz vienkāršāku, bet mājīgu viesnīcu skaistās vietās, līčos. Šīs pārsvarā ir dzīvokļu tipa naktsmītnes, kurās netiek piedāvāti ēdināšanas pakalpojumi, bet ir virtuves, kurās viesi paši var pagatavot maltītes.

Transporta iespējas



Seišelu salas piesaista atpūtniekus no visas pasaules ne tikai ar savām skaistajām pludmalēm, burvīgajiem līčiem, dzidru un siltu okeāna ūdeni, bet arī ar iespaidīgu eksotisko dabu, tāpēc, šeit esot, noteikti vērts izpētīt ne tikai to salu, kur ciemojies, bet arī citas.

Mae sala nav liela, to var ērti iepazīt, dodoties izbraucienā ar īrētu automašīnu, taču nevajadzētu aizmirst, ka satiksme notiek pa kreiso pusi. Droši var izmantot arī taksometra pakalpojumus. Daudzi autovadītāji piedāvā privātas ekskursijas uz interesantākajām salas vietām. Liāna piemetina, ka attālumus nevajadzētu mērīt kilometros, bet minūtēs, jo ceļi nereti vijas cauri kalniem, tāpēc dažu kilometru attāluma mērošana prasa ilgāku laiku nekā parasti.

"Protams, var braukt arī ar vietējo transportu, taču jābūt gatavam, ka brauciens var ieilgt, autobuss ne tikai lēni virzās, bet arī bieži apstājas. Ja ieplānotais galamērķis nav pārāk tālu, droši vien ātrāk to izdosies sasniegt pastaigājoties," iesaka Liāna. Savukārt uz salām var ērti ceļot ar laivām un prāmjiem.

Foto: Shutterstock

Mae salas bagātais apskates vietu piedāvājums



Mae salā ir tikai viena liela pilsēta – tā galvaspilsēta Viktorija, kuru var izpētīt pusstundas laikā. Apmeklētākā pilsēta ir Beau Vallon, kas vienmēr sagaida ar Āfrikas ritmiem un mājīgiem restorāniem, garu, gleznainu pludmali un dažādām ūdens aktivitātēm. Mazās zvejnieku pilsētiņas vai ciemi, kuru nosaukumi saistās ar līču (franču valodā "anse") un pludmaļu nosaukumiem, priecē ar svaigu jūras velšu ēdieniem.

Foto: Shutterstock

Liāna Mae salā iesaka apmeklēt Viktorijas vēstures muzeju, iespaidīgi skaisto "Mont Fleuri" botānisko dārzu, apskatīt Seišelu salu milzu bruņurupučus un apmeklēt tirgu, kur var iegādāties eksotiskus augļus un svaigas jūras veltes. Uzmanību piesaista arī miniatūrais pulksteņa tornis, kas tiek uzskatīts par Viktorijas simbolu, un krāsainais hinduistu templis.

"Braucot no galvaspilsētas gar krastu uz dienvidiem, apmeklējiet Takamakas ruma fabriku, kas atrodas 18. gadsimta tradicionālā Seišelu salu koloniālā stila savrupmājā. Muižā varēs redzēt, kā top rums no cukurniedrēm, piedalīties degustācijā, iegādāties dzērienu līdzi ņemšanai, kā arī baudīt to kopā ar gardās kreoliešu virtuves ēdieniem", iesaka Liāna.

Pludmales atpūtas kārotājiem noteikti jāapmeklē vienu no populārākajām salas pludmalēm – "Anse Royale", kur iespējams arī nirt un apbrīnot zemūdens krāspilno pasauli. Salas dienvidos atrodas viena no skaistākajām salas pludmalēm "Anse Intendance", ko ieskauj kokospalmas.

Atpūšoties Mae salā, vērts ieplānot arī pārgājienu, ņemot vērā, ka ziemeļu pusē ir vairāk kalnu, bet dienvidu pusē daudz zaļumu un sulīgas veģetācijas. "Pārgājieni šajā salā vienmēr ir ļoti interesanti, jo pastaigājoties var apbrīnot savvaļas eksotiskos augus, kurus Latvijā audzējam kā telpaugus," stāsta Liāna.

Foto: Shutterstock

Milzu kokosrieksti Praslinas salā



Kad Mae sala ir iepazīta, ceļotāja iesaka apmeklēt Praslinas salu, kas no Mae salas ar prāmi sasniedzama aptuveni 45 minūšu laikā.

Arī šī sala sagaida viesus ar izmitināšanas iespējām, taču tā ir krietni mierīgāka. Uz salas dzīvo aptuveni deviņi tūkstoši cilvēku, no kuriem lielākā daļa strādā tūrisma jomā. Liāna salu apceļoja ar taksometru, kura šoferis minēja, ka Praslīnā elektrība ieviesta tikai ap 1970. gadu. "Tiešām, tā ir civilizācijas maz skarta sala, kuras daba ir patiesi unikāla," stāsta ceļotāja.

Foto: Shutterstock

Īpaša apciemojuma vērts ir "Vallee de Mai" dabas liegums, kurā aug palmas, kuru lapu platums sasniedz sešus metrus, bet garums – pat 14 metrus. Vēl pārsteidzošāki ir to augļi – jūras kokosrieksti, kas pēc formas atgādina cilvēka sēžamvietu. Šie gigantiskie rieksti sver aptuveni 20 kilogramus. "Ja rodas kārdinājums iegādāties šādu suvenīru, pērciet tikai sertificētos veikalos un saņemiet pirkumu apliecinošu dokumentu. Rieksti nav lēti, tie maksā 300 līdz 400 eiro," norāda Liāna. Ja paveicas, parkā var redzēt retu melno papagaili.

Ikoniska pludmale Ladiga salā



Ar prāmi 15 minušu brauciena attālumā no Praslinas salas atrodas Ladiga sala. Tā ir ļoti maza sala, apmēram 10 kvadrātkilometru platībā. Galvenais transports uz salas ir velosipēdi.