Ceļošana vienatnē uz Īriju – iespēja iegūt jaunus draugus un būt kultūras notikumu centrā

Ceļošana vienatnē tūrisma industrijā nosaukta par vienu no 2023. gada aktualitātēm, jo aizvien vairāk cilvēki izvēlas doties solo ceļojumos, tādējādi turpinot lauzt priekšstatus par to, ka tas ir neiespējami vai nav gana droši. Viena no valstīm, ko ceļotāji iecienījuši saviem solo ceļojumiem, ir Īrija, īpaši Belfāsta, kas pēdējos gados kļuvusi par dinamisku un kultūras notikumiem bagātu galamērķi Eiropā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ja savulaik ceļotāji uz Īriju devās nelabprāt, tagad situācija ir krasi mainījusies un Īrija lepojas ne tikai ar to, ka atpazīstama kā valsts, kurā dzīvo draudzīgākie un pretimnākošākie cilvēki, bet arī to, ka, pēc jaunākajiem "Global Peace Index" datiem, tā ir trešā drošākā pasaulē. Taču tas vēl nav viss – Belfāsta pēdējos gados kļuvusi par vienu no dinamiskākajiem un kultūras notikumiem bagātākajiem galamērķiem Eiropā. Šī ir sirsnīga vieta, kur katrs jūtas gaidīts un pieņemts, turklāt kultūras dzīve te ir tik piesātināta, ka garlaicīgi nebūs ne mirkli, pat esot vienatnē, un viesmīlīgajā Īrijā pat vientuļākie ceļotāji sajutīsies kā daļa no notikuma.

Tie, kas izbauda dabas ainavas, noteikti novērtēs ceļošanu ar automašīnu pa Rietumkorku, jo šeit ir dažas no skaistākajām un krāšņākajām ainavām visā Eiropā. Mežonīgā, nelīdzenā piekraste ir izraibināta ar burvīgiem zvejnieku ciematiem. Te krogā alu dzer gan vietējie zvejnieki, gan slaveni interjera dizaineri, un šķietami klusajā piejūras pilsētiņā notiek starptautiski atzīti filmu, mūzikas vai literatūras festivāli.

Foto: Unsplash

Savukārt Dublinā piesātināto pilsētas dzīvi var izbaudīt tematiskās ekskursijās (no kurām populārākās, protams, ir alus (slavenais "Guinness"!) un stipro dzērienu darītavās), pastaigā pa rosīgo Graftonas ielu, kurā rindojas vairāki interesanti veikali, Golvejā – pastaigā pa skaisto Solthilas promenādi, bet izbaudīt dzīvo īru tautas mūziku un vietējo dzīvi var, sēžot krogā Eira laukumā. Tieši krogi ir īstā vieta, kur sastapt vietējos un iedraudzēties, ja tas ir kas tāds, kas saista. Īrijā krogu kultūra ir ļoti populāra, un te sastopas visas vecuma grupas – no jauniem cilvēkiem līdz sirmgalvjiem. Nevajag uztraukties, ka krogā vienatnē varētu justies neveikli. Vienkārši jāapsēžas pie bāra un jāuzsāk saruna ar bārmeni, un agri vai vēlu tērzēšanai pievienosies citi klātesošie. Īri ir pļāpīgi, un ar viņiem ir viegli uzsākt sarunu, tāpēc nav grūti ātri iegūt draugus.

Lai apskatītu vietas, kas atrodas ārpus pilsētas, nevajag obligāti īrēt automašīnu, jo sabiedriskais transports ir labs un ērti pieejams ne tikai lielākajās pilsētās. Īrijā ir ļoti labs starppilsētu autobusu tīkls un dažos maršrutos arī vilcienu. Ar sabiedrisko transportu var aizbraukt, piemēram, uz ikoniskajām Mohēras klintīm, lai baudītu elpu aizraujošus skatus. Cita izvēle: ar prāmi doties uz tuvējām Arnas salām un izpētīt viduslaiku fortus.

Īrijā naktsmītnes pieejamas par pieņemamām cenām, un solo ceļotāju vidū īpaši iecienīti ir hosteļi (daudziem no tiem pirmajā stāvā ir krogs, kurā mēdz iegriezties vietējie). Savukārt tie, kas nav hosteļa dzīves cienītāji, var izmantot alternatīvu "Airbnb", ko sauc "B&B" ("Breakfast & Bed"), īru pansijas esot vienas no labākajām pasaulē. Draudzīgie saimnieki parūpēsies, lai rīts iesākas ar sātīgām brokastīm, un izpalīdzēs ieplānot dienu, kā arī ieteiks labākās vietas, ko apmeklēt, lai ceļojumā gūtu labāko no vietējā piedāvājuma. Īpašu uzmanību "B&B" saimnieki pievērš sievietēm, kas ceļo vienatnē, lai viņas justos drošībā un īpaši gaidītas.

Foto: Unsplash

Vairāk par ceļošanai vienatnē piemērotām valstīm lasi rakstā "Ceļošana bez kompromisiem: valstis, uz kurām vislabāk doties vienatnē".