Četri galamērķi, kas piemēroti ceļojumam vienatnē

Ceļošana ir lielisks veids, kā pavadīt laiku kopā ar ģimeni, izklaidēties ar draugiem vai stiprināt attiecības ar otro pusīti. Tomēr ir dzīves posmi, kad vairāk vilina vienatne, laiks tikai sev, pilnīga prombūtne no ierastās ikdienas, apkārtnes un apkārtējiem. Tūroperators "Novatours" apkopojuši, kuri galamērķi šādam piedzīvojumam būtu vispiemērotākie.

Ceļošana vienatnē, ja nav baudīta iepriekš, saistās ar izkāpšanu no savas komforta zonas un daudziem jautājumiem – vai man nebūs garlaicīgi, vai tas ir droši, vai valoda nebūs barjera, vai nebūs pārāk grūti orientēties un tamlīdzīgi. Taču tie, kas ceļojuši vienatnē, acumirklī steidz atspēkot šos jautājumos, iedrošinot ar stāstiem par jaunām draudzībām, nepieredzētu brīvības sajūtu un neizmērojamajām iespējām, ko šāda ceļošana dāvā.

Spānija – nebeidzama dzīves baudīšana un draudzības

Spānija īpaši aicina tos ceļotājus, kas lūkojas pēc jauniem draugiem, paziņām, pasākumiem, dejām un sarunām. Valsts krāšņajā pilsētā Barselonā daudzi iemīlas no pirmā acu uzmetiena, jo tieši šī ir vieta, kur savijas gadiem senas spāņu dzīvesstila tradīcijas, dinamisks kultūras ritms, izcila māksla, veldzējoša jūras piekraste, gards ēdiens, nesteidzīgs dzīves ritms un atvērtība jaunām draudzībām.

Barselona ir ļoti rosīga, moderna, Spānijā otrā lielākā pilsēta, kā arī viena no lielākajām Vidusjūras ostām. Pilsēta tiek uzskatīta par vienu no lielākajiem Eiropas kultūras centriem. Ja kādā mirklī sāk šķist, ka pilsētas burzmas un jauno draugu ir par daudz, šeit klusi var nozust kādā no vairāk nekā 50 muzejiem vai kādā teātrī un koncertzālē.

Foto: Shutterstock

Lai kurp vestu ceļi šajā pilsētā – Katalonijas laukums, gājēju ieliņa La Rambla, Gotiskais kvartāls, Guela parks – it visur jāpatur sevī atvērtība un gatavība jaunām draudzībām, priekam un piedzīvojumiem.

Melnkalne – būšanā dabā un pārgājieni

Melnkalne ir nevainojams ceļojuma galamērķis tiem, kas vēlas smelties dabas dāvāto mierinājumu un spēku. Šī Vidusjūras baseina pērle ir viena no senākajām Eiropas valstīm, kas vilina ar brīnumainu dabas skaistumu, bagātīgu vēstures mantojumu un viesmīlību.

Melnkalnes daba ir iespaidīga un bagāta. Valstī atrodas pieci nacionālie parki, bet Adrijas jūras apskalotajā piekrastē, kuras garums ir 294 kilometri, ierīkotas 117 lieliskas pludmales. Tālāk no jūras paceļas Dināru kalniene, kuras augstākā virsotne ir "Zla Kolata", kas atrodas uz robežas starp Melnkalni un Albāniju.

Tomēr pastaigām un pārgājieniem vispiemērotākais ir Durmitoru nacionālais parks, kas iekļauts UNESCO pasaules dabas mantojumu sarakstā. Šajā parkā slejas 23 iespaidīgas kalnu virsotnes, ir ieguluši 17 ledāju ezeri un vijas Taras upe. Tāpat īpašs parka lepnums ir tā priežu audzes, kas ir vairāk nekā 400 gadu vecas un to augstums var sasniegt pat 50 metru. Durmitoru nacionālajā parkā savas mājas ir raduši vairāk nekā 163 sugu putni, 50 dažādu šķirņu dzīvnieki un šeit ir Eiropā lielākā tauriņu daudzveidība.

Foto: Shutterstock

Parkā atrodas 25 marķētas pārgājienu takas, kas palīdzēs neapmaldīties. Mēdz teikt, ka dabā pavadītais laiks ne tikai nomierina prātu, bet arī uzlādē enerģiju. Melnkalne šo iespēju dāvā nesavtīgi un dāsni.

Grieķijas salas – vēstures bagātība un nesteidzīgs miers

Kad grāmatas, filmas ir nogurdinājušas, bet fantāziju pasaule arvien vilina, laiks posties ceļā uz Grieķiju. Šo valsti caurvij stāsti, nostāsti, leģendas un vēstures fakti, liecības, taču vismierpilnāk brīvdienas baudāmas kādā no Grieķijas salām.

Lielākā no tām ir Krēta, kur katrs zemes pleķītis stāsta par salas bagāto vēsturi daudzu gadsimtu laikā. Ar salu saistīti daudzi sengrieķu mīti un leģendas, kas tik cieši savijušies ar vēsturi, ka ir grūti noteikt, kur ir patiesība un kur – izdomājums. Tieši Krētas sala ir visu dievu tēva Zeva dzimtene. Šeit Krētas valdnieks Minoss dibināja savu vareno impēriju.

Daļa zinātnieku uzskata, ka Krēta ir viena no Atlantīdas atliekām, tomēr ne tikai ar to sala lepojas. Šeit ir arī liela dabas daudzveidība un atpūtas iespējas, ko var izbaudīt braucienā ar motorolleri, nesteidzīgi apciemojot dažādus ciemus, apskates vietas, baudot gardu ēdienu un ļaujoties grieķu viesmīlībai.

Foto: Shutterstock

Savukārt vismazākās salas Korfu nosaukums jau vien ir mītos tīts. Tiek uzskatīts, ka tai vārdu devis varenais jūras dievs Poseidons, tā godinot savu nimfu Kerkīru jeb Korfu! Šī Grieķijas sala tiek uzskatīta par visfotogēniskāko starp līdzīgajām, kā arī ierindojas vēl vienas nominācijas visaugstākajā vietā – kā viszaļākā Grieķijas sala. Skaistos Korfu saulrietus ieteicams baudīt kādā pludmalē, piemēram, par Korfu pludmales karalieni dēvētajā Glifada pludmalē vai olīvkoku ieskautajā "Dassia" pludmalē.

Visīstenākajai saules godināšanai ir jādodas uz Rodas salu. Kā vēsta leģenda, dienā, kad dievi dalīja pasauli, saules dievam Heliosam bija jāapgaismo zeme, tādēļ, būdams aizņemts, viņš neieradās uz sadali, un viņam nekas netika piešķirts. Ar to viņš nebija mierā, tāpēc no jūras dzīlēm izcēla salu un nosauca to savas sievas – Rodas vārdā. Tieši šī iemesla dēļ no seniem laikiem visi salas iedzīvotāji uzskata sevi par saules dieva Heliosa bērniem.

Roda reiz bija svarīgs Grieķijas saimnieciskais un kultūrvēsturiskais centrs, bet šobrīd tā īpaši aicina baudīt tās pilsētas un šarmantos ciematiņus. Rodas vecpilsēta ir viena no vecākajām apdzīvotajām viduslaiku pilsētām Eiropā.

Portugāle – gardēžu paradīze

Ir virkne veidu, kā iepazīt šarmanto Portugāli – pastaigās pa viduslaiku pilsētu šauro ieliņu un aleju labirintiem, baudot sauli sērferu pilnās pludmalēs, iegūstot jaunus draugus kādā no svētkiem, festivāliem vai tirdziņiem, taču īpašas uzmanības vērta ir tās garšu pasaule, kas ietver gan valsts atrašanās vietu, gan tās vēsturiskās pasaules apceļošanas tradīcijas.

Portugāles plašā Atlantijas okeāna piekraste dāvā šai valstij daudzveidīgu jūras velšu klāstu – garneles, astoņkāji, gliemenes un, protams, zivis. Viss, kas svaigi zvejots, šeit acumirklī pārtop gardā maltītē! Gardumu pārpilda un vienlīdz iespaidīga ir Portugāles kontinentālā daļa, kur lauksaimnieki audzē dažādus produktus, tostarp vīnogas vīnam, graudus maizei un olīvas eļļai. Tāpat kā citas Dienvideiropas valstis, arī Portugāle ražo virkni dažādu gaļas un siera izstrādājumu.

Tomēr viesošanās Portugālē nav iedomājama bez "Pastel De Nata" baudīšanas. Ļoti iespējams, ka šis ir Portugāles populārākais ēdiens, un tam ir pamatots iemesls. Šo olu krēma kūciņu izcelsme ir meklējama Lisabonā, taču tās atrodamas gandrīz katrā kafejnīcā. Tāpēc atliek vien mēģināt, baudīt un meklēt izcilāko no tām!