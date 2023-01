CNN 2023. gada labāko ceļojumu galamērķu topā iekļuvusi arī Viļņa

"CNN Travel" publicējis sarakstu ar 23 pilsētām un valstīm, kuras iesaka apsvērt kā šī gada ceļojumu galamērķus, un viena no tām ir Viļņa. Medijs atzīst, ka Viļņa ieinteresējusi pēc pērn publicētās pilsētas reklāmas kampaņas, kurā ironiski pasmējās par to, ka neviens nezina, kur tā atrodas. Iespējams, ka pēc publicētā gada labāko galamērķu topa, šāds jautājums vairs neradīsies.

"CNN Travel" norāda – ja cilvēkus neieinteresēja atjautīgā pilsētas reklāmas kampaņa (ko medijs turklāt izcēla kā vienu no efektīvākajām pagājušajā gadā), tad fakts, ka Lietuvas galvaspilsēta šā gada 25. janvārī svin savu 700. gadadienu gan ir gana nozīmīgs notikums, lai nekavējoties uz turieni rezervētu ceļojumu. Pilsētā visa gada garumā par godu nozīmīgajam notikumam norisināsies dažādi kultūras pasākumi, tostarp izstādes un mūzikas festivāli.

Pateicoties gotikas, renesanses un baroka stila ēkām, kā arī viduslaiku ielu plānojumam, Viļņas vecpilsēta iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. "CNN Travel" kā Viļņas dārgakmeņus izceļ Svētā Jāņa baznīcas zvanu torni, no kura paveras skaisti skati uz pilsētu un baroka stila pērli – Svētā Kazimira baznīcu, kura torni rotā milzu kronis. Nevar nepieminēt arī iespaidīgo Svētā Asīzes Franciska Romas katoļu baznīcu, kuru uzcēla bernardīnu mūki. Savukārt neparastākam piedzīvojumam pilsētas panorāmu jāizbauda no gaisa balona, jo Viļņa ir vienīgā galvaspilsēta Eiropā, kas neaizliedz karstā gaisa baloniem pacelties no pilsētas centra.

Citas pilsētas un valstis, kas iekļuvušas publicētajā topā: