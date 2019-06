Dabas slidkalniņi Korsikā, ko iecienījuši piedzīvojumu meklētāji

Korsika ir burvīga Francijai piederoša sala, kas pavisam noteikti prot pārsteigt, turklāt mežonīgā daba ir viens no iemesliem, kādēļ tur ir vērts doties. Ja esi ekstrēmāku izklaižu cienītājs, sala vēl jo vairāk būs piemērota tev.

Kanjonings ("Canyoning") ir aizraujoša aktivitāte, kas paredz lēkšanu un šļūkšanu lejā no ūdenskritumiem. Piemērota vieta šai izklaidei Korsikā ir ūdenskritumu kaskādes "Cascades de purcaraccia". Šī ir ļoti atbilstoša vieta kanjoningam, jo rindā sakārtojušies vairāki lielāki un mazāki ūdenskritumi, kā arī dabīgie slidkalniņi, no kuriem ērti var nošļūkt.



Ja ūdenskritums stāvāks, lejā pa to jādodas iesietam virvēs, savukārt, ja tas ir visai lēzens, pa to iespējams nošļūkt. Šajā otrajā iespējā piedāvāti tiek dažādi varianti – lejup pa gludajām un slīpajām klintīm var doties gan ar piepūšamo riņķi, matraci vai bez jebkādiem palīglīdzekļiem.

Tā kā došanās lejup pa šādām klintīm var būt arī traumējoša, padomāts par ķiverēm un citiem drošības līdzekļiem. Un, tiklīdz drošības jautājums ir sakārtots, var sākties visai interesants piedzīvojums!

