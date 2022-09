Daudzpusīgā Taizeme – kas jāzina, pošoties ceļā uz šo sapņu galamērķi?

Kokosriekstu palmām ieskautas žilbinoši baltas pludmales, pikantu garšu caurvīti ēdieni, smaidīgi vietējie iedzīvotāji, tropiskas savvaļas dabas valdzinājums, ņirboša pilsētu dzīve un bagāts kultūras mantojums ir tikai neliela daļa no Taizemes izcilības, kas vilina ceļotājus no visas pasaules. Tūroperators "Novatours" dalās ieteikumos, kas jāzina, pošoties ceļā uz šo Āzijas eksotisko valsti, kā arī stāsta par to, kas noteikti jāredz, jāizdara, jānobauda un jāpiedzīvo Taizemē.

Kultūras nianses



Taizemi mēdz dēvēt par smaidu valsti, un šis apzīmējums ir pelnīts, jo dusmīgus taizemiešus praktiski nav iespējams satikt. Šajā valstī jebkura diskusija vai nesaskaņas notiek ar smaidu sejā. Dzīves baudīšana un laba laika pavadīšana Taizemē ir teju kā obligāta prasība, jo vairums vietējo iedzīvotāju uzskata, ka viņu nākotne jau ir uzrakstīta, tāpēc nav vērts par to pārāk daudz uztraukties.

Apģērba ziņā Taizemē nav īpaši strikta, tāpēc ceļotāji no Eiropas var droši tērpties sev ierastās drānās, tikai jāievēro – dodoties uz tempļiem, būs nepieciešams apsegt kailās miesas daļas. Vīriešiem ieteicams vilkt garās bikses, bet sievietēm kleitas, kas nosedz plecus.

Vietējais transports: no autobusiem līdz tuktukiem



Taizeme ir viena no ceļotājiem draudzīgākajām valstīm pasaulē ar attīstītu transporta infrastruktūru. Autobusu tīkls ir plašs un uzticams. To izmantojot, var viegli veikt gan īsus, gan garus attālumus. Tikmēr taksometri un īrēti motorolleri ir lieliski piemēroti nelieliem attālumiem pilsētās vai starp pludmalēm. Tiesa, ar taksometru vadītājiem ir svarīgi izrunāt un vienoties par cenām pirms brauciena.

Tuktuks ir valsts simbols un viens no slavenākajiem Taizemes transporta līdzekļiem. Šie krāsainie un trokšņainie trīsriteņu transportlīdzekļi ir ne tikai lieliska alternatīva taksometriem, bet arī unikāla un jautra pieredze ceļošanai pa pilsētu. Biļešu cenas nav fiksētas, tāpēc arī šeit ir jāizmanto savas pārrunu prasmes.

Foto: Shutterstock

Aktivitāšu daudzveidība



Taizeme ir kā brīnumaina karaļvalsts, kurā var iepazīt budistu tempļus, piedzīvot ņirbošu pilsētas dzīvi, kāpt kalnos, iet pārgājienos, baudīt dažādas ūdens aktivitātes, īpaši niršanu, un piepildīt ikdienu ar krāšņu daudzveidību.

Izcili niršanas un snorkelēšanas apstākļi ir Puketas salā, kas ir viens no populārākajiem atpūtas galamērķiem Āzijā. Ūdens šeit ir perfekti caurredzams un silts (temperatūra svārstās no 26 līdz 30 grādiem pēc Celsija). Krāsainus koraļļus un milzīgu zivju sugu daudzveidību, jūras zirdziņus, jūras bruņurupučus, rajas un pat vaļu haizivis – to visu iespējams skatīt Puketas ūdeņos.

Taizemē ir vairāk nekā simts nacionālo parku, tostarp vairāk nekā divdesmit jūras parki, kuros ir unikāli apskates objekti, lieliskas laika pavadīšanas iespējas, turklāt šeit var apskatīt dažādas Taizemes dzīvnieku sugas. Viens no ievērības cienīgākajiem ir salīdzinoši netālu no Bangkokas esošais "Khao Yai" parks, kas ir arī valsts vecākais nacionālais parks. Tā 2168 kvadrātkilometru platībā ir vērojami putni un rāpuļi, kā arī baudāma krāšņā daba.

Foto: Shutterstock

Ne mazākas ievērības cienīgs ir bijušais karaļa botāniskais dārzs "Dusit Zoo", kas kopš 1938. gada ir atvērts ikvienam interesentam. Šeit var redzēt vairāk nekā 300 veidu zīdītāju, 200 rāpuļu un 800 putnu sugas. Parka apmeklētājiem ir iespēja atpūsties koku ēnās, peldēties dīķī vai vizināties ar laivu, vai izbraukāt parka teritoriju, sēžot vilciena vagoniņā.

Kad uz mirkli rodas vēlme aizmukt no ūdens šalkoņas, Taizeme dāvā arī pārgājienu iespējas. Viena no vairāk fotografētajām vietām ir atrodama punktā, kur paveras ainava uz trim skaistākajām Puketas pludmalēm: Kata Noi, Kata Yai un Karon Beach. Šeit ir iespējams nokļūt pa dažādiem maršrutiem. Viens no tiem ir apļa veida pārgājiens 7,4 kilometru garumā.

Savukārt mierpilnākai atpūtai ieteicams apmeklēt skaistos tempļus, kuri atrodas visas salas teritorijā. Tajos ir izveidoti muzeji, kuros var izzināt vēsturi.

Tempļu burvība



Vismaz pāris tempļu apskate ir neatņemama ceļojuma uz Taizemi sastāvdaļa. Tempļiem ir ļoti liela nozīme taizemiešu dzīvē. Daudzi senie tempļi ir iekļauti UNESCO Pasaules mantojumu sarakstā. Viens no iespaidīgākajiem un unikālākajiem Bangkokas tempļiem ir Wat Pho. Tajā var atrast 46 metrus garu guļošu Budu, kas pārklāts ar zelta loksnēm. Savukārt Sukhothai Historical Park ir milzīga teritorija ar vairākiem tempļiem un pilīm.

Foto: Shutterstock

Mazāk nekā 100 kilometrus no Bangkokas atrodas Ajuthajas pilsēta, kas ceļotājus vilina ar vēsturisku parku un iespaidīgām tempļu drupām. Vēl viena pilsēta tempļa maršrutā ir Suchothai, kuras vēsturiskais parks ir iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Dodoties uz Taizemes ziemeļiem, ir vērts apmeklēt templi ar vairāk nekā 300 pakāpieniem, kuru pieveikšana tiek atalgota ar burvīgu dabas panorāmu.

Kontrastiem bagātā Bangkoka



Taizemes galvaspilsēta Bangkoka ir viena no dinamiskākajām pilsētām pasaulē. Tā ir pilna ar kontrastiem, pikantām smaržām, tempļiem, tirgiem un debesskrāpjiem. Tā ir haotiska un trokšņaina pilsēta, kurā tradīcijas sajaucas ar mūsdienīgumu. Te vienmēr ir ko darīt jebkurā diennakts laikā.

Iespējams, "instagramīgākā" vieta pilsētā ir Bangkokas augstākā debesskrāpja MahaNakhon jumts ar skatu laukumu, kas ir aprīkots ar stikla grīdu. Lai gan uzkāpšana uz šīs grīdas prasa drosmi, pieredze ir nenovērtējama.

Foto: Shutterstock

Bangkokā ir vērts apmeklēt arī Karalisko pili, kur atrodas slavenais Smaragda Budas templis, paciemoties ķīniešu kvartālā, izbraukt ar kuģīti pa Čao Prajas upi un izbaudīt vietējo tirdziņu dzīvi, kā arī nogaršot gardumus no vietējo zemnieku sarūpētās dārzu ražas. Viens no slavenākajiem ir Chatuchak tirgus Taizemē. Tas ir tik liels, ka, ieejot tajā, tiek izdalītas kartes, tāpēc tā izpētei būs nepieciešama vismaz puse dienas.

Pludmaļu paradīze Puketa



Taizeme var lepoties ar dabas resursu bagātību, tajā ir gan daudzveidīga flora un fauna, gan unikālas un sargātas dabas teritorijas. Šeit vienuviet mijas mutuļojoša pilsētas dzīve, majestātiskas kalnu virsotnes ar zaļojošu dabu. Bet tās vislielākais šarms ir pludmales, īpaši Puketā.

Puketa savus viesus lutina ar pasakainu piekrasti, kas veido unikālu ornamentu – no balto smilšu pludmalēm līdz klinšainiem krastiem.

Puketas attīstītākajā pludmalē, Patongā, kas stiepjas 3 kilometru garumā, ir plašas atpūtas, sporta un iepirkšanās iespējas. Patonga ir slavena ne tikai ar izklaidēm dienas laikā, bet arī ar tās neaizmirstamo nakts dzīvi.

Foto: Shutterstock

No Puketas 17 kilometru attālumā atrodas Kata pludmale, kas tiek uzskatīta par vienu no labākajām Taizemē. Tai ir raksturīgas tīras, baltas smiltis un kokosu palmu alejas. Plašā un palmu ieskautā pludmale ir slavena ar lieliskiem restorāniem, dzīvespriecīgo, bet ne pārlieku skaļo nakts dzīvi, un naktsmītnēm pludmales tuvumā.

Ēdiens



Vēl viens iemesls ceļot uz Taizemi ir valsts izcilā virtuve. Ciemojoties šajā valstī, ieteicams aizmirst ierastos Eiropas restorānus un drosmīgi mesties aizraujošā ielas ēdienu pasaulē – ar to Taizeme ir slavena.

Viens no ēdieniem, ko noteikti būtu vērts nogaršot, ir pikantā garneļu zupa "Tom Yum Goong", kas tiek gatavota no Taizemes teju jebkurā ēdienā esošām pamatsastāvdaļām: citronzāles, asajiem pipariem, kafijas laima lapām, šalotes sīpola, svaigas laima sulas un daudz zivju mērces. Populāra ir arī vistas kokosriekstu zupa "Tom Kha Gai", kas ir unikāla ar to, ka tajā ir daudz krēmīga kokosriekstu piena, kas rada bagātīgu un saldu garšu. "Pad Thai" – taizemiešu stilā ceptas nūdeles – ir lieliska izvēle ceļotājiem, kuri tikai sāk izzināt valsts virtuvi. Šis ir ceptu makaronu ēdiens, ko parasti gatavo ar garnelēm vai vistu, taču populāra ir arī veģetārā versija.