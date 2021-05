Desmit vilinoši ūdenskritumi Eiropā, kas neatstās vienaldzīgu

Ūdenskritumi nudien prot apburt. Katram no tiem ir kaut kas īpašs, un tieši Eiropā atrodas daži no skaistākajiem un iespaidīgākajiem ūdenskritumiem pasaulē. Iedvesmojoties no tūrisma ceļveža "Pandotrip", iepazīsimies ar desmit interesantākajiem un unikālākajiem ūdenskritumiem Eiropā!

Horvātijā



Krkas nacionālais parks ir bagāts ar skaistiem ūdenskritumiem. Kā vēsta "Pandotrip", viens no populārākajiem galamērķiem parkā ir ūdenskritums "Skradinski Buk", kas izveidojies, pateicoties Krkas upei.

Ūdenskritums ir īpašs ar daudzajām kaskādēm – tas neplūst vienā lielā līnijā, bet gan gandrīz divdesmit atsevišķos kritumos, veidojot pasakainu ainavu, kas jāredz ikvienam.

Foto: Shutterstock

Protams, šis ūdenskritums nav vienīgais apskates vērtais dabas brīnums Krkas nacionālajā parkā, tāpēc "Pandotrip" iesaka doties laivu izbraucienā pa upi, lai apskatītu tos visus.