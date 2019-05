Deviņas aizraujošas un nervus kutinošas atrakcijas, ko vērts izmēģināt

Šis slēptais sliežu ceļš, kuru savulaik apkaimes iedzīvotāji izbūvēja paši saviem spēkiem, savieno divus vietējos ciemus un piedāvā apskatīt Kambodžas dabas bagātības, kādas lielajās pilsētās neizdosies atrast. Platforma ir gatavota no bambusa, bet tai pievienots neliels motoriņš, kas palīdz neparastajam transportlīdzeklim sasniegt aptuveni 40 kilometru stundā ātrumu.

Svarīgi piebilst, ka sliedes ir tikai vienas – tātad gan turp, gan atpakaļ ceļotāji brauc pa vienu un to pašu ceļu. Reizēs, kad no abām pusēm brauc neparastais transportlīdzeklis ar zinātkāriem tūristiem, tā kompānija, kurā ir mazāk cilvēku, piekāpjas – viņu "nori" tiek nocelts no sliedēm, lai dotu iespēju otram pabraukt garām, vēstīts "Trip Advisor".

