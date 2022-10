Deviņas vietas Budapeštā, kas atklāj pilsētas patieso raksturu

Miljoniem ceļotāju ik gadu viesojas Budapeštā un izbauda tās satriecošās panorāmas, izcilo arhitektūru un bagātīgo Ungārijas virtuvi. Pastaiga pa Budas rajona šaurajām ieliņām, brīnišķīgi skati uz parlamentu un gleznainās pastaigas pa Ķēžu tiltu parasti ir populārākais maršruts lielākajai daļai pilsētas viesu, bet daži no interesantākajiem apskates objektiem Budapeštā ir savdabīgas un neparastas vietas, par kurām daudzi, iespējams, nemaz nav dzirdējuši.

Lai gan šīs vietas, kuras "CNN Travel" izceļ kā Budapeštas apslēptos dārgumus, varbūt nav tik grandiozas kā pilsētas zināmākās apskates vietas un objekti, tās atklāj Ungārijas galvaspilsētas patieso raksturu.

Akvinuma – seno romiešu apmetne

Ilgi pirms Budapešta kļuva par Ungārijas galvaspilsētu, tā bija romiešu apmetne Romas impērijas Panonijas provincē. Seno pilsētu sauca Akvinuma, un 2. gadsimta beigās tajā dzīvoja vairāk nekā 30 tūkstoši iedzīvotāju. Ar amfiteātriem, publiskajām pirtīm, pilīm un izsmalcinātu apkures sistēmu tā bija savam laikam diezgan attīstīta pilsēta.

Mūsdienās dažādās vietās Budapeštā joprojām var atrast bijušās romiešu godības pēdas un tās dažviet atrodas visai neordinārās vietās, piemēram, publiskās pirts drupas atrodas pie loģistikas centra, kuru ieskauj drūmi sociālistu kvartāli, blakus autoceļam apskatāms sens akvedukts un palikušas senās pilsētas mūra atliekas. Kopumā visvairāk šādu apskates vietu, kas liecina par to, ka Budapešta reiz bijusi romiešu apmetne, ir Obudas rajonā. Bet labākā vieta, kur uzzināt vairāk par Akvinumu, ir tāda paša nosaukuma muzejā, kurš atrodas blakus arheoloģiskajam parkam.

Pinbola muzejs ar iespaidīgu arkādes spēļu kolekciju

Budapeštā atrodas arkādes spēļu entuziastu paradīze – Pinbola muzejs, kura kolekcijā ir vairāk nekā 100 pinbola spēļu automāti un 30 retro arkādes spēles. Kolekciju veido spēles, kas aptver vairāk nekā divus gadsimtus ilgu periodu, un muzejs lepojas ar oriģinālām iekārtām no 19. gadsimta līdz mūsdienām. Muzeja centrālais elements ir 80. gadu spēļu iekārtu kolekcija, kuras ir no daļa no tā saucamā pinbola "zelta laikmeta".

"CNN Travel" šo muzeju sauc par Budapeštas apslēpto pērli un savdabīgu popkultūras vietu, kurā paviesoties. Muzeja apmeklējums ir unikāla, nostalģijas pilna pastaiga arkādes spēļu vēsturē, turklāt, kas nav mazsvarīgi, apmeklētāji var izmantot teju visas muzejā redzamās iekārtas.

Odona Lehnera radītie jūgendstila šedevri

Budapešta ir viens no labākajiem galamērķiem pasaulē, kur apbrīnot jūgendstila arhitektūru. Stils, kas Ungārijā zināms kā "Szecesszió" ("Vīnes secesijas" kustības atvasināts), iedvesmoja radīt daudzas skaistas ēkas, kas iezīmē pilsētas ainavu. Tā laika nozīmīgākā personība Ungārijas arhitektūras pasaulē bija Odons Lehners, kurš tiek dēvēts par ungāru Gaudi. Viņa arhitektūras ģeniālie risinājumi un darbi aizsāka Ungārijas nacionālo stilu, kuru raksturo spilgtas krāsas, nevienmērīgas līnijas un neparastas formas.

Lehnera projektēto ēku dārgakmeņi Budapeštā ir iespaidīgais un greznais Lietišķās mākslas muzejs, Ungārijas ģeoloģijas institūts ar spilgti zilas krāsas jumtu, skaistā Ungārijas Nacionālā banka ar zelta flīzēm un neparastā izskata Nacionālais neredzīgo institūts.

Atpūta pie dabas Romiešu pludmalē



Ideāla vieta atpūtai dabā Budapeštā ir "Római-part", kas tulkojumā nozīmē "romiešu upes krasts", un zināma arī kā "Romiešu pludmale" vai "Romiešu krastmala", jo vieta atrodas tuvu bijušajām seno romiešu pirtīm.

"Római-part" atrodas pilsētas ziemeļu nomalē un ir viegli pieejama ar vilcienu. Ja ir laiks un iespēja, šī ir vieta, ko noteikti ieteicams apmeklēt, iepazīstot Budapeštā, jo, kā raksta "CNN Travel", "Római-part" ir stilīgs, bet apslēpts pilsētas dārgums.

Šajā Donavas krasta posmā ir burvīga piekrastes promenāde pastaigām un te ir plaša tradicionālo ungāru ēstuvju izvēle.Pilnīgi noteikti tā ir īstā vieta, kur baudīt Donavas panorāmas, garas pastaigas gar upi un braukt ar velosipēdu, kā arī nogaršot īpašos ungāru ēdienus, piemēram, lángos (tradicionāla cepta mīkla, ko pasniedz ar dažādiem pildījumiem) un dažāda veida ceptas zivis. Šeit var arī iznomāt laivu un kuģot pa vareno Donavu.

"CNN Travel" izceļ "Fellini Római Kultúrbisztró" un sauc to par vienu no labākājām vietām, kur ne tikai baudīt garšīgus ēdienus un dzērienus, bet arī patīkamo vietas atmosfēru un kultūras pasākumus.

Miera oāze steidzīgajā pilsētā – Feneketlena ezers

Feneketlena ezers atrodas Budas rajona centrā, un tā ir negaidīta miera oāze rosīgā megapolē. Ezers ir mākslīgi radīts 19. gadsimtā, lai apgādātu ar ūdeni tuvumā esošo rūpnīcu, bet tagad kļuvis par pilsētā iecienītu makšķērēšanas vietu.

Ezeru ieskauj gleznains parks ar tenisa kortu, skriešanas celiņu un laukumu āra treniņiem. No šejienes paveras arī skats uz skaisto Svētās Imres baznīcu, bet netālu atrodas arī botāniskais dārzs Budas dendrārijs, kas ir vēl viena burvīga brīvdabas vieta, ko apmeklēt. Šis botāniskais dārzs ir mājvieta simtiem dažādu augu, un ir lieliska vieta, kur pastaigāties, lasīt grāmatu vai vienkārši izbaudīt apkārtnes dabas skaistumu.

Miksa Rota fantastiskās vitrāžas

Ja Odons Lehmens bija nepārspējams jūgendstila ēku mākslinieks un nozīmīga personība valsts arhitektūras attīstībā, tad Miksa Rota bija atbildīga par ēku vitrāžu greznumu un spožumu, un tieši vitrāžas ir viens no elementiem, kas Budapeštas "Szecesszió" stilu padarīja tik pārsteidzoši skaistu.

Mākslinieka šedevri rotā daudzas Budapeštas ikoniskās ēkas, piemēram, Svētā Stefana baziliku, parlamentu ēku un Grešemas pili. Viņa darbus var redzēt arī ārpus Ungārijas – Nīderlandes Karaliskajā pilī un Meksikas Nacionālajā teātrī.

Iedziļināties Rota iespaidīgajos un skaistajos darbos var Miksa Rota memoriālajā namā – muzejā, kas veltīts viņa dzīvei un darbam; te var apskatīt mozaīku, stikla un mēbeļu kolekciju, kas ļauj izbaudīt 20. gadsimta mijas atmosfēru. Memoriālais nams iekārtots mākslinieka bijušajā mājā.

Nebijusi pirtošanās pieredze autentiskā turku pirtī

Par spīti tam, ka pirtī "Király Baths" trūkst "Gellért" spa greznuma un lielākā termālā pirts tīkla Ungārijā "Széchenyi" imperiālistiskā varenuma, te var gūt autentisku turku peldēšanās un pirtošanās pieredzi.

Kiralī ir viena no pēdējām atlikušajām oriģinālajām turku pirtīm Budapeštā, kas celta Osmaņu okupācijas laikā Ungārijā 16. gadsimtā. Tās centrā ir "ilidza" – astoņstūrains 16. gadsimtā celts termālais baseins. Šīs pirts apmeklējums ir lielisks veids kā atpūtu spa apvienot ar vēsturiskas vietas izpēti.

Citas ievērojamas Osmaņu laikmeta pirtis Budapeštā ir "Rudas" un "Veli Bej".

Visa Budapešta pie kājām no Budas kalna virsotnes

Zemā kalnu grēda, kas iezīmē Budapeštas Budas pusi, piemērota tiem, kas meklē piedzīvojumus brīvdabā, jo te atrodas vairākas pārgājiena takas.

Lai nokļūtu Budas kalna augstākajā punktā "János-hegy", jāizmanto Zugliget pacēlājs. Tas celts 1970. gadā, un ir viens no Budapeštas leģendārākajiem apskates objektiem, kas turklāt piedāvā izbaudīt pārsteidzošus pilsētas skatus, lēnām paceļoties pāri kalniem.

Budapeštas augstākajā punktā – "János-hegy" virsotnē– atrodas "Erzsébet" skatu tornis, no kura paveras neaizmirstami skati uz pilsētu un apkārtējo ainavu.

Nozīmīgu ungāru atdusas vieta – Kerepesi kapenes



Tās varenības un kultūras nozīmes dēļ, Kerepesi kapsēta bieži tiek salīdzināta ar “Père Lachaise” kapsētu Parīzē. Šī ir slavenākā un skaistākā kapsēta Budapeštā; dibināta 1847. gadā. Tā ir 56 hektāru liela un ir daudzu nozīmīgu ungāru atdusas vieta. Vieni no grandiozākajiem mauzolejiem šajā nekropolē ir Ferencam Deākam, kurš bija viens no valsts slavenākajiem politiķiem, un Lajam Košutam, leģendāram revolucionāram un valstsvīram.

Kapenēs ir neskaitāmi daudz skaistas statujas un kapenes, bet Kerepesi greznākā daļa ir eja, kuru rotā Ziemeļitālijas kapsētu stilā celtas arkādes.