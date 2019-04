Deviņi interesanti fakti un atklājumi par seno Ēģipti

Aptuveni puse no 80 miljoniem ēģiptiešu dzīvo Nīlas krastos



Pasaulē lielākā upe ir barojusi senos ēģiptiešus gadsimtiem ilgi, un tas padara to unikālu. Upe plūst no dienvidiem uz ziemeļiem un vasarās applūst. Plūdi nodrošināja ļoti auglīgas zemes Nīlas deltā. Tā kā senajiem ēģiptiešiem nebija izpratnes par to, kāpēc plūdi rodas, tad viņi uzskatīja, ka plūdus rada dievietes Izīdas asaras, kura raud par mirušo vīru Osirisu. Tāpat ēģiptieši par ikgadējiem plūdiem godināja Nīlas dievu Hapi. Taču vienlaikus šī dabas parādība bija tik svarīga, ka senie ēģiptieši rūpīgi fiksēja to norisi. Šodien zinātnieki šos pierakstus izmanto, lai labāk izprastu lietusgāžu modeļus. Tikai pirms 150 gadiem pētnieki atklāja Nīlas izteku. Lielākā pilsēta Nīlas krastos ir rosīgā Aleksandrija.

Sievietēm bija salīdzinoši daudz tiesību



Laikā, kad senie grieķi atklāja Ēģiptes kultūru, viņi sastapās ar daudziem pārsteigumiem. Viens no tiem – sieva nav vīra īpašums, kā tas bija ierasts Grieķijā. Tiesa, sievietēm senajā Ēģiptē nebija gluži vienlīdzīgas tiesības ar vīriešiem, taču viņu sociālais statuss bija daudz augstāks nekā citās senajās kultūrās. Sievietēm bija tiesības pirkt un pārdot, mantot, nopelnīt īpašumus. Tas ļāva saglabāt īpašumu gadījumos, ja laulība beidzās ar šķiršanos.

Kaut arī daudzas precētas sievas dzīvoja mājās un rūpējās par saimniecību, sievietēm bija tiesības strādāt algotu darbu un saņemt visai līdzvērtīgu samaksu. Viņas varēja dzīvot bez vīrieša aizsardzības un audzināt savus bērnus šķiršanās gadījumā, kā arī tad, ja kļuva par atraitnēm. Tāpat viņas varēja iesniegt prasību tiesās un tikt notiesātas. Tika sagaidīts, ka sieva nodarbosies ar vīra darījumiem, ja viņa paša nav klāt.

Ēģiptieši noslēdza vienu no pirmajiem miera līgumiem



Aptuveni pirms 3000 gadiem heti un ēģiptieši gadiem ilgi cīnījās par teritorijām, kas atrodas mūsdienu Sīrijas teritorijām. Šie kari bija pietiekami smagi, tajos nebija konkrēta uzvarētāja, taču cīņas padarīja abus neaizsargātus pret trešo pušu uzbrukumiem. Tādēļ 1259. gadā p.m.ē. faraons Ramzess II un hetu karalis Hatusils III parakstīja līgumu, ar kuru vienojās izbeigt savstarpējās cīņas un doties viens otram palīgā, ja kāds uzbrūk. Šis līgums tiek uzskatīts par vienu no pirmajiem miera līgumiem pasaulē, un tā kopija pat ir apskatāma ANO (Apvienoto Nāciju Organizācijas) Drošības padomes telpās Ņujorkā.

Kleopatra nebija ēģiptiete



Neskatoties uz to, ka viņas vārds šodien ir sinonīms senajai Ēģiptei, Kleopatrai bija grieķu saknes. Viņa piederēja Grieķijas Ptolemaju dinastijai, kas pārvaldīja Ēģipti Hellādas laikos (323. – 30. g.p.m.ē.). Viņas sencis bija viens no Aleksandra Lielā ģenerāļiem, Ptolemajs. Kleopatra bija pēdējā šīs dzimtas valdniece, pēc romiešu uzvaras un viņas pašnāvības Ēģipte kļuva par Romas provinci. Kleopatra, kas iekaroja Jūlija Cēzara un Marka Antonija sirdis, runāja ēģiptiešu valodā un nebūt nebija skaistule.

Ēģiptiešiem patika galda spēles



Piemēram, faraons Tutanhamons ir apglabāts kopā ar iemīļoto galda spēli, bet Nefertite ir attēlota spēlējam "Senetu". Tā esot bijusi karalienes mīļākā spēle, kas bijusi ļoti iecienīta. Vēsturnieki joprojām diskutē par precīziem "Senetas" noteikumiem, taču ir skaidrs ka šī nodarbe bijusi ļoti populāra. Proti, pa 30 rūtiņu laukumu ir jāpārvieto spēles kauliņi. Gājienu skaitu nosaka, metot nūjiņas. Tāpat populāras bija spēles "Mehena" un "Suņi un šakāļi".

Sahāras tuksnesis ir radies tikai pirms 10 000 gadu



Kad mēs šodien iedomājamies par Sahāras tuksnesi, kas ir teju Amerikas Savienoto valstu lielumā un viena no karstākajām vietām uz zemeslodes, mums pat prātā nekā zaļi, sulīgi zālāji un bagātīgas savannas. Proti, vide, kas ir piemērota dzīves vieta neskaitāmiem dzīvniekiem, reptiļiem, insektiem. Taču aptuveni pirms 10 000 gadu sākās zaļās oāzes pārtapšana milzīgā smilšu jūrā. Savukārt šodien tuksneša šķērsošana var sagādāt īstu izaicinājumu gan cilvēkiem, gan arī automašīnām.

Ēģiptieši nejāja ar kamieļiem