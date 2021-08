Dienas ceļojumu foto: lopu tirgus Bangladešā

Ikdienas ainiņas nevienā no Latvijas pilsētu tirgiem nav salīdzināmas ar to, ko iespējams redzēt un piedzīvot Bangladešā. Šoreiz rubrikā ''Dienas ceļojumu foto'' piedāvājam ieskatīties Čandikonas liellopu tirgū, kur vienuviet tiek pulcēti un pārdoti tūkstošiem mājlopu.

Lopu tirgu no putna lidojuma iemūžinājis Ahsanul Haque Nayem, kurš ar savām fotogrāfijām padalījās ar aģentūru ''Vida Press''. Aģentūrai viņš stāsta, ka tirgus galvenokārt tiek izmantots ''Eid-ul-Adha'' svētkos (latviski – ''Upurēšanas svētki''). ''Šie svētki ir reliģisks festivāls, kas šogad Bangladešā norisinājās 21. jūlijā. Festivāla laikā lopi tiek nokauti un lielākā daļa gaļas tiek ziedota trūcīgajiem cilvēkiem. Šo procesu sauc par ''Qurbani'' (latviski – upurēšana).''

Uz tirgu pārdošanai tiek atvestas govis, kazas, bifeļi un aitas. Šādi svētki Bangladešā tiek rīkoti katru gadu. Kā ''Vida Press'' pastāstījis fotogrāfs, šogad Covid-19 pandēmijas dēļ šādi tirgi norisinājās īsāku laiku, bet neraugoties uz to, tos apmeklēja tūkstošiem cilvēku, lai iegādātos kādu no lopiem. Tiesa, šis festivāls nav no tiem lētākajiem – viena govs maksā no 590 līdz 2360 eiro.