Dienas ceļojumu foto: Rīsu žāvēšana Bangladešā

Rīsi ir daudzu iemīļots produkts, jo tos iespējams iekļaut gan vienkāršākos un sātīgākos ēdienos, piemēram, plovā, gan netradicionālākos, piemēram, suši. Šoreiz rubrikā ''Dienas ceļojumu foto'' piedāvājam ielūkoties Bangladešas vietējo ikdienā – rīsu žāvēšanā.

Fotogrāfs-amatieris un students Muhameds Hedejats Sarkers iemūžinājis Bangladešas pilsētas Ashuganjas strādniekus, kas rīsus sadalījuši nelielos uzkalnos, lai tie saulē izžūtu, vēstī ''Vida Press''. Naktī rīsu kaudzes tiek pārklātas ar bambusa groziem, tādējādi tās pasargājot no mitruma. Fotogrāfijās arī redzami bērni, kas rotaļājas un skraida starp rīsu kaudzēm, kamēr viņu vecāki, brāļi un māsas tos kārto kaudzēs.

Sarkers, kurš pats dzīvo šajā rajonā, ''Vida Press'' stāsta: ''Rīsi uz dzirnavām tiek nogādāti no Brahmanbarijas rajona ar automašīnām un laivām no dažādām valsts daļām. Rīsi no zemniekiem tiek savākti un uz nakti iemērkti ūdenī. Pēc tam tie tiek žāvēti saulē – šis process parasti ilgst divas līdz trīs dienas. Žāvēšanas procesa laikā strādnieki rīsus apgriež četras līdz piecas reizes dienā, tādējādi paātrinot žāvēšanas procesu. Cilvēki strādā ļoti smagi, un to dara visa ģimene kopā – sieva, vīrs un bērni.''