Divi vienā: augstākais pazemes ūdenskritums, kas paslēpies kalnā

Viens no pārsteidzošākajiem dabas brīnumiem ASV ir paslēpies citā krāšņā dabas piemineklī – Rūbijas ūdenskritums (Ruby Falls) ir pasaulē augstākais un pazemes ūdenskritums, un tas atrodas kalnā "Lookout", kas pats par sevi ir viens no Tenesī apgabala populārākajiem apskates objektiem, raksta "Travel and Leisure".

Abi pārsteidzošie dabas objekti, kas ir "divi vienā", atrodas Čatanūgā, Tenesī, kas pazīstama kā iecienīta vieta klinšu kāpšanai, riteņbraukšanai un pārgājieniem. Ūdenskritumu 1928. gadā uzgāja Leo Lamberts un atklājumu nosauca savas sievas Rūbijas vārdā.

Lai apskatītu neparasto dabas objektu pilnā tā krāšņumā, interesenti brauc ar stikla liftu. Nobraucienā iespējams apbrīnot ne tikai šalcošo ūdens strēli, bet arī stalaktītus un stalagmītus.

Foto: Ruby Falls arhīvs

Rūbijas ūdenskritumu var apskatīt visu gadu, turklāt, kas interesanti, iekšpusē temperatūra visos četros gadalaikos ir 15 grādi.

Lai saudzētu kalna alu un nodrošinātu apmeklētāju drošību, interesentus pavada gids. Biļetes 70 līdz 80 minūšu garai apskatei maksā 25 ASV dolārus (23,65 eiro) pieaugušajiem un 14 ASV dolārus (13,24 eiro) bērniem no 3 līdz 12 gadiem. Ir pieejama arī lēnāka, divu stundu gara tūre, kurā tiek sniegta padziļinātāka informācija – "Laternu tūre" izmaksā 40 ASV dolārus (37,83 eiro). Biļetes jārezervē tiešsaistē, ideālā gadījumā vairākas dienas iepriekš.

Rūbijas ūdenskrituma pārstāve Morgana Lī "Tūrisma Gidam" norāda, ka, apmeklējot dabas objektu, iespējams baudīt gan īpašu ūdenskrituma gaismas šovu, gan brīnišķīgus skatus uz Tenesī upi un krāšņas ainavas ar ielejām no "Lookout" kalna vēsturiskā torņa. Bet adrenalīna cienītāji novērtēs iespēju izbraukt ar trosēm.