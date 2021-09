Eiropas galamērķi, kas neliks vilties pat kaprīzākajiem ceļotājiem

Skaidrs ir viens – Eiropa neatstāj vienaldzīgu nevienu. Katra no vairāk nekā 50 valstīm piedāvā ko iepazīšanas vērtu, un pat kaprīzākajiem piedzīvojumu meklētājiem Eiropa neliks vilties. Taču tādēļ, ka iespējas ir šķietami bezgalīgas, ceļojuma plānošana var būt īsts izaicinājums.

Neatkarīgi no tā, vai plāno savu nākamo ceļojumu, vai vienkārši vēlies baudīt dabas skaistumu, "National Geographic" piedāvā iepazīties ar piecām vietām, kuras vērts apmeklēt Eiropā.

Ciemats kā no pasakas – Hallštate

Majestātiski ledāji, brīnišķīgas pļavas un kristāldzidrs ūdens ir tikai daļa no šīs mazā ciematiņa pievilcības. UNESCO mantojumā iekļautā Hallštate Austrijas vidienē ir zināma ar senāko sāls raktuvi pasaulē. Zīmīgi, ka gadiem ilgā sāls iegūšana nodrošinājusi pilsētas iedzīvotājus ar ievērojamu labklājības līmeni. Raktuvē arī atrodas senākās koka kāpnes Eiropā – trīs tūkstošus gadus vecas.

Foto: Shutterstock

Lai arī vietējo iedzīvotāju skaits ir tikai 780, spēcīgo sniegputeņu dēļ ciemats kļuvis par populāru slēpošanas un snovborda galamērķi ziemas sezonā. Nelielo Hallštati no visām pusēm ieskauj kalni un ainaviskas takas, toties rudenī tā iepriecina visvairāk – neticamais rudens krāšņums katru gadu apvij ciema ezeru, baroka stila baznīcas un mazās "pasaku mājiņas".

Sirreālais Velna tilts

Foto: Shutterstock

Tikai divu stundu brauciena attālumā no Vācijas galvaspilsētas Berlīnes atrodas slavenais tilts "Rakotzbrücke". Paslēpies maģiskā vietā – Kromlavas Acāliju un rododendru parkā, tas priecē apmeklētājus no visas pasaules jau kopš 19. gadsimta.

Tilta abus galus rotā klintis, akmeņainas, robainas smailītes un lapu vīteņi, kas tam piešķir noslēpumainu izskatu. Bet ne tikai – par to klejo unikālas pasakas un teikas. Oriģinālais objekts maģiskā izskata dēļ pat ieguvis nosaukumu "Velna tilts". Proti, tas būvēts kā loks, taču, atspīdot ūdenī, rada sirreālu, perfekta apļa ilūziju.

Leģendas vēsta, ka velns, apmaiņā pret sniegto palīdzību būvniecībā, vēlējās iegūt tā cilvēka dvēseli, kurš pirmais tiltu šķērsos. Savukārt citi mēļo, ka perfektais aplis, ko veido atspulgs, ir kā "vārti" vai "portāls" uz citu pasauli.

Apskates vietu ieteicams apmeklēt rudenī, kad saules stari, atspīdot ūdenī, rotājas varavīksnes krāsās.

Franču krāšņums Biaricā

Foto: Shutterstock

Arī romantikai jābūt ceļojumos. To jebkurš atradīs Francijas pilsētiņā Biaricā, kas ir kā sapnis vasaras naktī – tirkīzzils ūdens, lavandu smarža un grezni restorāni. Francijas dienvidrietumu "pērle" lepojas ar tās arhitektūru, pilīm un villām, neaizmirstot arī par iespaidīgajām pludmalēm.

Biarica ir populāra vieta sērfotāju, karalisko ģimenes locekļu un pat slavenību vidū. Elegantā piejūras pilsēta ir bijusi iecienīta kūrorta vieta jau kopš 19. gadsimta. Biaricu ieskauj klintis, pludmales un līči. Arī saldumu cienītāji nepaliks vienaldzīgi, jo pilsētā atrodas iespaidīgs šokolādes muzejs "Planète Musée du Chocolat".

Šis ir lielisks galamērķis arī tiem, kuri dod priekšroku nesteidzīgai atpūtai, piemēram, brīnišķīgu saulrietu vērošanai Biskajas līci un Francijas valdzinājuma baudīšanai, esot pie dabas.

Ciemos pie Ziemassvētku vecīša Lapzemē

Foto: Shutterstock

Aukstuma mīļotājiem noteikti patiks ceļojums uz pasaku vietu – Lapzemi. Tur apmeklētājus sveicina ziemeļbrieži, mirdzoši baltas ainavas un brīnišķīgas ziemeļblāzmas. Šīs ir sapņu galamērķis ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem, jo Ziemeļpols spēj aizraut jebkuru.

Lapzeme ir maģisks un kontrastains reģions, kur 24 stundu saules gaisma vasarā aizstāj tumšo un sniegoto ziemu. Šī vieta ir unikāla, un reģiona iedzīvotāji pat smej, ka Lapzemē ir astoņi, nevis četri gadalaiki.

Vasaras sezona ir kā neviena cita – ar nebeidzām, baltām naktīm un mierīgu arktisko dabu. Tad mirdzumam seko krāšņs rudens, taču ziemā jebkuram ir iespēja iepazīties ar Ziemassvētku vecīti un tā radošajiem palīgiem, kā arī apmeklēt haskijus un ziemeļbriežus. Savukārt pavasarī var doties pārgājienā pa kādu no Lapzemes nacionālajiem parkiem un baudīt dzestro kalnu gaisu.

Majestātisks dabas brīnums Īrijā

Foto: Shutterstock

Rietumīrijas skaistums, Mohēras klintis, ik gadu piesaista miljoniem apmeklētāju. To augstākais punkts sasniedz teju 215 metru augstumu. Vieta, kur zeme satiekas ar jūru, pārsteidz ar apbrīnojamiem panorāmas skatiem un dažādām klinšu takām. Katrs var doties izbaudīt elpu aizraujošas ainavas un ļaut Atlantijas okeāna vējiem izvēdināt galvu.

Labākais veids, kā iepazīt klintis, – doties ekskursijās gida pavadībā un izpētīt gan takas, gan jūras putnus, kas ligzdo teritorijā. Tāpat vērts apmeklēt gleznaino Dūlinu – mazu, tradicionālu īru ciemu, kas atrodas netālu no klintīm. Tajā obligāti jānobauda pusdienas kādā no tradicionālajiem krodziņiem jeb "pubs", kuros vienmēr valda jautrība un sagaida sirsnīgi cilvēki.

13. septembrī pulksten 22 atsākas "National Geographic" raidījuma "Eiropa no putna lidojuma" sezona, kuras pirmajā sērijā raidījuma skatītāji tiks iepazītināti ar Īriju jeb "zaļo salu" no tāda skatu punkta, kādā tā iepriekš nav redzēta – no nelīdzenās rietumu piekrastes līdz pat vietējiem inženiertehniskajiem sasniegumiem.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.