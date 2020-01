Eiropas skaistākās ainavas: 10 vietas, kur vērts paviesoties

Eiropā vareni skaistu vietu netrūkst. Tieši tāpēc, iedvesmojoties no "European Best Destinations", piedāvājam iepazīties ar dažām no burvīgākajām Eiropas ainavām. Izvēlies sirdij tuvākos galamērķus un izplāno varenu atpūtu!

Azoru salas, Portugāle





Atstāj Portugāles krastus un dodies dziļāk Atlantijas okeānā, kur vairāk nekā 1400 kilometru attālumā no Lisabonas atrodas burvīgās Azoru salas. Šī deviņu lielo, vulkānisko salu grupa piedāvā elpu aizraujošas ainavas – krāšņi zaļojoša apkārtne, zils ūdens un apskates objekti, kas noteikti neliks vilties. Pa kādai neaprakstāmi skaistai ainavai ik uz soļa.



Kad šo vietu vislabāk apmeklēt? "European Best Destinations" iesaka doties uz Azoru salām no aprīļa līdz septembrim.

Foto: Shutterstock



Ja plāno ceļojumu uz šo pusi, noteikti vērts ielūkoties šajā praktiskajā ceļojumu stāstā, kas palīdzēs plānot atpūtu Azoru salās.