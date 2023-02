Ēka, kas jāredz savām acīm: kino pāra iedvesmotā 'Dejojošā māja' Prāgā

Viesojoties Čehijas galvaspilsētā, "Dejojošā māja" ir viens no tūristu obligātajiem apskates objektiem tās neparastās arhitektūras dēļ. Turklāt "Architectural Digest" savdabīgā izskata namu ierindojis to ēku topā (turklāt iekļaujot pieciniekā!), kas jāredz pašam savām acīm pirms nāves. Mūsdienās "Dejojošā māja" tiek uzskatīta par modernās arhitektūras pīlāru Prāgā un pilsētas dārgakmeni. Tomēr namu var apskatīt ne tikai no ārpuses – te atrodas viesnīca, un var apmeklēt galeriju un restorānu ar terasi, no kuras paveras skaists skats uz pilsētu.

Modernais nams "dejo" Vltavas krastā uz rietumiem no Kārļa laukuma kopš 1996. gada. Šajā pašā gadā ēka ieguva prestižo ASV žurnāla "Times" balvu dizaina kategorijā.

"Dejojošais nams" atrodas vēsturiski nozīmīgā vietā – te agrāk atradās māja, ko 1945. gadā nopostīja ASV, bombardējot Prāgu. Nama autori ir arhitekti Vlado Miluničs un Frenks Gērijs. Tā koncepciju iedvesmoja slavena kino pāra dejošanas prasmes, kas skatāmas vairāk nekā 10 filmās, – akmens tornis simbolizē Fredu Astēru un stikla tornis viņa partneri Džindžeru Rodžersu. Sākotnēji daudzstāvu ēkai tika dots nosaukums "Freds un Džindžera", bet tas neguva atsaucību un iesaukts vienkāršāk, bet poētiskāk – "Dejojošais nams". Arī pats Gērijs vēlāk atzina, ka baidījās "ievest Prāgā Holivudas kiču", tādēļ atteicās pats no savas idejas ēkai dot abu dejotāju vārdu.

Kad ēku pabeidza, tās netradicionālais dizains tika vērtēts pretrunīgi, jo gluži kā "dadzis acī" izcēlās starp baroka, gotikas un jūgendstila ēkām tās tuvumā. Daudzi uzskatīja, ka modernā ēka nepiestāv šiem klasiskajiem arhitektūras stiliem. Vāclavs Havels, kurš tobrīd bija Čehijas prezidents, vairākus gadu desmitus dzīvoja netālu no "Dejojošā nama" atrašanās vietas un dedzīgi atbalstīja neparasto projektu cerot, ka ēka kļūs par kultūras centru. Daļēji viņa vēlme ir piepildījusies, jo šobrīd ēkā atrodas viesnīca, galerija un smalks restorāns ar terasi, no kuras paveras skaists panorāmas skats uz pilsētu.

Raksta tapšanā izmantotie avoti: www.prague.eu, www.architectuul.com.