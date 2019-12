Foto: Ko apskatīt Itālijas pilsētā Bergamo

Viens no Latvijas tūristu iecienītiem galamērķiem Eiropas dienvidos ir Itālijas pilsēta Milāna un tās tuvumā esošā Bergamo. Tas nav nekāds pārsteigums, ņemot vērā, ka no Rīgas uz Bergamo kursē tiešie avioreisi, ko organizē lētās aviokompānijas. Lidojums turp un atpakaļ izmaksā vien dažus desmitus eiro. Bet, ko apskatīt Bergamo un vai vispār ir vērts uz turieni doties?

Bergamo atrodas Itālijas ziemeļu daļā, un no turienes var ērti nokļūt uz citiem tūristu iecienītiem galamērķiem, piemēram, Venēciju, Milānu vai Veronu. Tomēr arī pati Bergamo ir apskates vērta vieta ar brīnišķīgu vecpilsētu, kas slejas kalna galā. Lai pasargātu vecpilsētu no nabadzības un norobežošanās no pārējās pilsētas, pirms vairāk nekā 120 gadiem tika uzbūvēts funikulieris, kas nu kļuvis ne tikai par transporta līdzekli, bet arī par vienu no iecienītākajiem tūrisma objektiem pilsētā. Tas vilina ļaudis gan no Itālijas, gan citām zemēm.

Vecpilsētas šaurajās ieliņās pa kādam tūristam būs atrodams gan dienas vidū, gan vakarā. Dodoties uz turieni, paturi prātā, ka vērts izstaigāt ne tikai pilsētas centru, bet arī vismaz daļēji apiet tai apkārt, jo aiz senās pilsētas mūriem paveras brīnišķīgs skats uz Bergamo jaunāko daļu, burvīgu lauku ainavu un kalniem.