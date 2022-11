Foto: Kurzemes briežu dārza 'Mazsālijas' iemītnieku portreti

"Tūrisma Gida" komanda ir par to, lai nedēļas nogalēs un arī brīvākajās darbdienās ģimenes pavadītu laiku kopā – roku rokā. Jāsaka gan, ka viena no izcilākajām izvēlēm ir to apvienot ar svaiga gaisa baudīšanu. Un mums ir arī ieteikums! Pašā Kurzemes sirdī ir vieta, kur daba elpo vienā ritmā ar cilvēku, un klusums skan kā skaistākā mūzika. Izcila vieta rudens piknikam, kur lielākie kārumu baudītāji šoreiz būs brieži. Lieli un mazi, draudzīgi un mazliet kautrīgi, bet visi brūnacaini skaistuļi.

Kuldīgas novada Snēpeles pagasta Mazsāliju ciemā ir briežu dārzs "Mazsālijas", kur apmeklētājiem tiek piedāvāta iespēja vērot staltbriežus un mežacūku pāri dabīgos apstākļos. Turklāt – pacienāt tos ar veselīgiem gardumiem.

Šoreiz sanācis tā, ka "Mazsāliju" briežu portretu "izstāde" publicēta vēlā rudenī, kaut gan, kā redzams fotogrāfijās, tās uzņemtas pavasarīgā dienā. To, kā tur izskatās rudenī, tev jāpiedzīvo pašam.

Dodoties uz "Mazsāliju" briežu dārzu, ieteikums būtu vispirms iebraukt veikalā un iepirkt brangu burkānu maisu, jo šeit mīt draudzīgi brieži, kas labprāt nāk klāt un grib, lai tos pabaro. Mums šķita, ka ar burkāniem būs gana, tomēr ieteikums – vienmēr paņemt vairāk. Briežu dārzos dzīvniekus piebaro, tie labprāt ēd labību, rāceņus, kartupeļus, augļus un dārzeņus.

Braucot uz briežu dārzu, labajā pusē pamanīsi skaistas dzirnavas, kas pārtapušas par atpūtas vietu trokšņa un ikdienas skrējiena nogurdinātiem pilsētniekiem.

Kā noskaidrojām, "Mazsāliju" pirmsākumi meklējami tālajā 1847. gadā, kad vācu barons Fon Hāns nolēma no akmens izbūvēt ūdens dzirnavas. Par šīs vietas seno elpu vēl šobaltdien liecina barona iniciāļi veco dzirnavu slūžu sienā.

1988. gadā barona fon Hāna Mazsalijas muižas dzirnavu vietā bija tikai drupas, visas dzīvojamās un saimniecības ēkas to jaunajam īpašniekam Gunāram Slavinskim bija jābūvē no jauna. Apkārtnes sakārtošanā tika ieguldīts daudz enerģijas un līdzekļu, līdz 2002. gadā viesu namā "Mazsālijas" Gunita Štorha varēja uzņemt pirmos viesus. Dzirnavu, kas maltu graudus, te vairs nav, bet par to, ka tās reiz bijušas, liecina zivju dīķis, un dzirnavu ūdenskritums, kas vienmēr labi izskatās apmeklētāju "Instagram" attēlos. Tāpat šo vietu izvēlas kāzinieki un vienkārši skaistu fotomirkļu meklētāji.

Šajā vietā izvēles iespējas ir plašas: vari apskatīt un pabarot briežus, piebraukt pie skaistās viesu mājas un sajust vēstures garšu vai vienkārši ļauties atpūtai.