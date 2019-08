Foto: Neparastais pusmēness formas skatu tornis Lietuvā

Ja ceļi ved uz Biržiem Lietuvā, tad Kirkilu ezeri un pie tā atrodamais skatu tornis noteikti ir apciemošanās vērts.

Skatu tornis meklējams Biržu parkā. No skatu torņa var palūkoties uz vienu no galvenajām parka vērtībām, proti, karsta kriteņu reljefu. Karsta kritenes, kas piepildījušās ar ūdeni, veido fantastisku ezeru sistēmu. Kirkilu ezeru kopums ir vienīgais tāds Baltijā, tāpēc Biržu pilsēta ar to īpaši lepojas.



Tornis izceļas ar savu veidolu, proti, pusmēness formu, vilinot tūristus iemūžināt ne tikai skatu uz ezeriem un pār tiem pārliekušos tiltiņus, bet arī pašu torni. Tornis sniedzas teju 32 metru augstumā, un lai tajā uzkāptu, nākas krietni vien pasvīst.

Foto: Gints Mucenieks

Kas interesanti, torņa pirmajā stāvā ir nepilnu 30 kvadrātmetru plašs amfiteātris, kas paredzēts cilvēku sapulcēšanai, nelieliem pasākumiem vai atpūtai, minēts oficiālajā tūrisma ceļvedī "Visit Birzai".

Foto: Gints Mucenieks

Protams, šī nebūt nav vienīgā vieta, ko apskatīt apkārtnē. Idejas, kur vēl paviesoties Biržos, atradīsi te. Savukārt turpinājumā fotogrāfa Ginta Mucenieka foto no šīs apskates vietas.