Foto: Palmas, saule un nesteidzīga atmosfēra – pavasaris Sidžesā

Atrodoties nepilnas stundas braucienā no Barselonas, Sidžesa ("Sitges") pavisam noteikti prot savaldzināt. Pludmales, saule un nesteidzīga atmosfēra – kā var neizbaudīt pavasara dienu šajā mazajā pilsētiņā?



Sidžesa ir izslavēta ar savām pludmalēm, tostarp ģimenēm draudzīgo "Sant Sebastià" un vienu no vasaras sezonā noslogotākajām pludmalēm – "Platja la Bassa Ronda". Pilsētiņas piekraste lutina ar smiltīm, kas atgādina pūderi, kā arī staltām palmām.

Foto: DELFI

Eksotika, protams, jūtama ne vien pie ūdens, bet arī ielās, kuru malās gluži kā sēnes pēc lietus satupušas villas, bet šaurās ieliņas ir baltu māju ieskautas.

Foto: DELFI

Apskates vērta ir arī salīdzinoši mazā, bet skaistā vecpilsēta, ko pavisam noteikti ir vērts apskatīt. To no augšas pārrauga "Sant Bartomeu" baznīcas tornis, pēc kura vecpilsētu būs viegli atpazīt jau no attālumā.

Foto: DELFI

Savukārt tie, kam patīk baudīt ne tikai patīkamos laikapstākļus un doties garākās pastaigās, pie sirds ies, piemēram, "Cau Ferrat" vai "Maricel" muzeju apmeklējums. Pēc prāta pabarošanas, būtu grēks nenogaršot arī kādu jūras veltēm bagātīgu ēdienu, ar ko izslavēta šī vieta, kā arī neizbaudīt naktsdzīvi.

Foto: DELFI

Tur nupat paviesojies arī "Delfi" fotogrāfs Kārlis Dambrāns, ļaujot ikvienam mazliet sajust šīs pilsētiņas šarmu un pasapņot par siltu pavasari. Lūk, viņa foto!



