Foto: Unikāla nakšņošanas pieredze – sniega viesnīca Somijas pilsētā Kitilē

Kitile ir populārs un burvīgs ziemas kūrorts Somijā. Tas atrodas Somijas ziemeļos Lapzemes reģionā. Ja vēlies unikālu piedzīvojumu skaistajā zemē, tad šīs naktsmājas būs kā radītas piedzīvojumu meklētājiem un papildinās brīnumaino ceļojumu uz Somiju. Viesnīca “Lapland Hotels Snow Village” piedāvā patīkamas sniega naktsmājas, ekskursijas un sniega restorānu. Saviļņojuma pilns un arktisks piedzīvojums!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Gandrīz 200 kilometru virs polārā loka atrodas unikāla un maģiska pasaule, kas veidota no ledus un sniega. Sniega viesnīca katru gadu novembrī tiek būvēta ar kristāldzidru ledu un sniegu, tāpēc tās forma un dizains mainās. Gadu no gada tiek izvēlēta tematika kādā veidot skulptūras, piemēram, 2018. gadā viesnīcu veidoja "Troņu spēles" (Game of Thrones) tematikā. Viesnīcas temperatūra, neatkarīgi no āra temperatūras, saglabājas no -2 grādiem līdz -5, tāpēc nepieciešams uzturēties ar atbilstošām ziemas drēbēm. Pirmo nakti iesaka pavadīt sniega viesnīcā, taču pārējās siltā guļbaļķu mājiņā.

Viesnīcas "Snow Village" sniega numuros ir ledus mēbeles, turklāt dažos numuros ir arī ledū un sniegā veidoti grebumi. Numuriņi pieejami pārim, ģimenei vai kompānijai līdz pieciem cilvēkiem. Guļammaisi šeit ir kvalitatīvi, ar flīsa oderi un piemēroti gulēšanai šādos apstākļos. Pieejams arī personiskais modināšanas pakalpojums ar bezmaksas karsto ogu dzērienu.

Viesnīcā pieejams arī restorāns, kas ierīkots desmit metru augstā sniega iglā jeb eskimosu mītnē, un tajā ir pieejama trīs kārtu ēdienkarte, kurā ir iekļauti dažādi ēdieni, kas gatavoti no vietējās izcelsmes produktiem. No rīta šeit ir bagātīgas bufetes tipa brokastis, kā arī pusdienas un vakariņas, kurās var baudīt Lapzemes virtuves ēdienus.

Raksta turpinājumā apskati foto galeriju un sajūti viesnīcas noskaņu. Ja esi ieintriģēts doties neaizmirstamā piedzīvojumā, tad plašāk aplūkot piedāvājumu vari viesnīcas mājaslapā.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, arī "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.