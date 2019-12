Foto: Viļņā iedegta grezna Ziemassvētku eglīte

Lietuvas galvaspilsēta, pateicoties savai svētku rotai, gadu gaitā ir piesaistījusi uzmanību visā pasaulē. Un arī šis gads pavisam noteikti nebūs izņēmums.

Šajā gadā izrotātā eglīte, kura meklējama pie Viļņas katedrāles, atgādina karalienes figūriņu no šaha 14.-15. gadsimtā, kuru arheologi atrada 2007. gadā, "Tūrisma Gidam" pastāstīja "Go Vilnius" pārstāvji. Pati eglīte rotāta ar interesantu rakstu, kā arī izgreznota ar vareni daudz lampiņām, kuru virtenes sniedzas no eglītes galotnes.

27 metrus garā metāla konstrukciju, kurai ir apmēram seši tūkstoši zaru, ir īpaši izstrādāta, lai kalpotu gadiem, turklāt arī egļu zari iegūti no kokiem meža apkopes laikā. Respektīvi, ne koki, ne zari netika nocirsti tikai tādēļ, lai būtu skaista Ziemassvētku rota.

Ne mazāk apburošs ir arī Ziemassvētku tirdziņš, kas ierīkots ap eglīti (vēl viens svētku tirdziņš atrodas arī Rātslaukumā). Tirdziņi ir atvērti no 30. novembra līdz 7. janvārim.

Turpinājumā Viļņas Ziemassvētku eglīte.