Gar draudīgiem purva akačiem un smaržīgiem viršiem – pasakainas dabas takas Igaunijā

Dabas takas Igaunijā ved gar nepieradināto Baltijas jūras piekrasti, cauri satriecošiem nacionālajiem parkiem, lekniem mežiem un iespaidīgiem purviem, kuros mijas krāsu un smaržu daudzveidība. Tās ir piemērotas gan intensīviem skrējieniem, gan gariem pārgājieniem vai romantiskām pastaigām, turklāt dažas no tām ir pielāgotas arī cilvēkiem ratiņkrēslos. Sev piemērotāko atradīs ikviens, savukārt kādam ikviena taka būs piemērota.

Mukri augstā purva taka

Mukri augstais purvs ir izveidojies aptuveni pirms 9–10 tūkstošiem gadu, tālab tiek uzskatīts, ka tas ir viens no vecākajiem purviem Igaunijā.

Foto: Shutterstock

Šobrīd purva teritorijā ir izveidota dabas taka no koka dēlīšiem un uzcelts 14 metrus augsts skatu tornis. Savukārt viena no krāšņākajām purva rotām ir 2,2 hektārus lielais Mukri ezers, kas lepojas ar daudzām salām, bet vasarā pārsteidz ar neskaitāmām ūdensrozēm.

Foto: Shutterstock

Purvs atrodas netālu no Eidaperes ciemata, kur agrāk bija bruņinieku muiža. Savukārt līdz mūsdienām tur ir saglabājies lepns parks.

Tuhu purva pārgājienu taka

Vien 10 kilometrus no jūras piekrastes atrodas viens no lielākajiem purviem Igaunijas rietumu daļā – Tuhu purvs. Pēc Otrā pasaules kara bija mēģinājumi to nosusināt, taču veiksmīgu sakritību dēļ lielākā daļa purva palika cilvēka darbības neskarta, vēsta "Visit Estonia".

Šobrīd cauri purvam vijas 900 metrus gara koka laipa, kuras interesantākais objekts ir skatu tornis. Tas nemaz neatgādina mums ierastos skatu torņus uz četriem balstiem, kuri stiepjas pretī debesīm. Tuhu purva skatu tornis ir uzbūvēts pusapļa formā un to ieskauj balts audums, tamdēļ no tāluma tas izskatās īpaši sirreāli.

Kakerdajas purva taka

Gleznainā un akačiem bagātā purva interesantākā pazīme ir daudzpakāpju reljefs, ko veido divos atšķirīgos augstumos izvietotās akaču joslas. Savukārt purva vidū lepni plešas Kakerdajas ezers, no kura nepilna kilometra attālumā atrodas daudzveidīgā Hījesāres purva sala.

Foto: Shutterstock

Kakerdajas purva pārgājienu takas garums ir četri kilometri; tā veikli vijas starp neskaitāmajām purva priedēm un draudīgajiem akačiem. Sevišķi pasakaini purvs izskatās rudenī, kad to apmeklē tūkstošiem ūdens putnu, kā arī saullēkta laikā, kad biezajos miglas vālos iemirdzas pirmie saules stari.

Viru purva mācību taka

Viru purvs atrodas Lahemā nacionālajā parkā, kam raksturīgi biezi priežu meži un bioloģiski bagātīgi mitrāji.

Foto: Shutterstock

Arī purvā izveidotā mācību taka iepazīstina ar reģionam raksturīgo floru un faunu, bijušajām smilšu kāpām, kalnu korēm un tīreļa mežiem. Taka ir būvēta no koka dēļiem, bet tās vidū atrodas skatu tornis. Kaut arī takas garums ir vien 3,5 kilometri, jāņem vērā, ka jāmēro ceļš atpakaļ, tāpēc kopējais garums ir septiņi kilometri.

Tāpat jāņem vērā, ka takas daļa, kas ved līdz tornim ir piemērota arī braukšanai ar invalīdu vai bērnu ratiņiem. Arī piekļuve skatu tornim ir izveidota, rēķinoties ar cilvēku īpašām vajadzībām.

Hupassāres mācību taka

Piecus kilometrus garā taka vijas caur purvaino mežu, kas ved uz Kuresoo purvu. Koka laipa ved gar savdabīgiem un iegareniem purva ezeriem, kuru malās ir uzbūvētas skatu platformas. Sniedzoties dziļāk purvā, laipa aizved uz salu, kur var vērot vārnu lidināšanos starp koku biezokni. Savukārt takas beigās atrodas komponistam Martam Sāram (Mart Saar) veltīts muzejs.

Takas sākumā un beigās ir labiekārtotas piknika vietas, kur nobaudīt gardas uzkodas pirms vai pēc garās pastaigas svaigā gaisā. Bet īstenie dabas mīļi var pārlaist nakti purvā, jo šeit ir atļauts uzsliet telti.

Raksta tapšanā tika izmantota informācija no "Visit Estonia".