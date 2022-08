Gar ezeriem un pilīm: 10 velomaršruti pa Čehiju, kas patiks arī bērniem

Ceļojumam ar bērniem vienmēr vajag papildu plānošanu, tomēr no tā nav jābaidās. Droši jādodas izzināt plašo pasauli. Tikai pirms jāatrod interesantākie maršruti, kas patiks arī bērniem. Čehijas tūrisma aģentūras speciālisti iesaka vairākus vienkāršus velomaršrutus, kuri ved gar skaistām ielejām, upēm un līdzenumiem, un noteikti patiks gan vecākiem, gan bērniem.

Tršeboņas apkārtne – piemērota riteņbraukšanai ar bērniem

Dienvidčehija, bet īpaši Tršeboņas apkārtne ir riteņbraucēju paradīze, kur var baudīt gleznainas dabas ainavas. Velomaršruts ap Tršeboņu ir labiekārtots – te ir gan veloceliņš, gan informācijas stendi (arī angļu valodā), kuros tiek izskaidrotas Tršeboņas ainavas raksturīgākās iezīmes – ir pieejami plaši apraksti par reģionā sastopamajiem dīķiem, purviem, mežiem un applūdušajām pļavām. Maršruta sākums atrodas pie Sveta dīķa (Svět), bet beigas – blakus pilsētas vārtiem. Kopējais maršruta garums ir 39 kilometri.

Foto: Petr Slavik

Riteņbraukšana gar "Morāvijas jūru"

Burvīgā Morāvijas "Jauno Dzirnavu" (Nové Mlýny) ūdenskrātuves ainava, ko dažkārt dēvē arī par Morāvijas jūru, burtiski vilina doties izbraucienā ar velosipēdu. Apvidus ir tikai mazliet reljefains, tādēļ tas ir ideāli piemērots riteņbraukšanai ar bērniem. Maršrutu var uzsākt, piemēram, Lejas Vestonices (Dolní Věstonice) ciematā, kur tika atrasta vecākā keramikas figūriņa pasaulē – Vestonices Venera – tā ir aptuveni 30 000 gadu veca. Velomaršrutu var turpināt gar ūdenskrātuvi uz Brodu, vai pa otru krastu, kur atrodas Pasohlavku kempings un atpūtas zona.

Apkārt lielākajai Čehijas ūdenskrātuvei

Gleznains, bet viegli izbraucams velomaršruts ved uz Lipno ūdenskrātuvi Čehijas dienvidos. No Lipno, kur kopā ar bērniem noteikti jāapmeklē gan tīklu parku, gan meža rotaļlaukumu un taku koku galotnēs, jādodas ar divriteņiem gar Čehijas lielākās ūdenskrātuves krastu. No dambja līdz Frimburka piestātnei stiepjas 10 kilometrus garš veloceliņš ar kvalitatīvu, gludu segumu, ko var izmantot arī skrituļslidošanai.

Foto: Petr Slavik

Centrālčehijas karaliskie dārgumi

Daudzi tūristi no Prāgas uz Karlšteinu dodas ar automašīnu vai vilcienu. Kāpēc gan neizmēģināt braukt ar divriteņiem? Ir iespēja izvēlēties dažādas grūtības pakāpes maršrutus – ģimenes ar bērniem parasti izvēlas līdzenāko posmu, kas ved no Prāgas centra gar Vltavas upi līdz Lahovices rajonam, un tad tālāk gar Berounkas upes ieleju. Ceļojuma galamērķis ir skaidrs – Karlšteinas pils. Savukārt, ja pietrūkst enerģijas, uz Prāgu var atgriezties ar vilcienu.

Riteņbraukšana UNESCO objektu ielokā

Dienvidmorāvijā, tieši pie robežas ar Austriju, atrodas brīnišķīgs Lednices – Valtices piļu un parku komplekss, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Rūpīgi koptas takas stiepjas pāri līdzenumam, un ir pielāgotas riteņbraukšanai ar maziem bērniem. Pašā pils parkā ar divriteņiem iebraukt aizliegts, taču no vienas pils līdz otrai ir lielisks veloceliņš, kas tiek dēvēts par Prinču taku. Tā garums ir gandrīz 12 kilometri – šeit pa ceļam sastopami daudzi interesanti objekti, piemēram, klasicisma stila Trīs grāciju svētnīca un ampīra stila Rendez – Vous pils. Maršruts ved starp Lednices dīķiem, kur netrūkst skaistu dabas ainavu. Braucienu var pabeigt, apmeklējot Lednices pili un tās brīnišķīgo parku.

Vai meklējat velomaršrutu bez kalniem?

Gar Batas kanālu Morāvijā stiepjas 80 kilometrus garš un pilnīgi līdzens velomaršruts, pa kuru pat paši mazākie bērni brauks ar prieku. Visa trase ir asfaltēta, bet daļu maršruta var veikt ar laivu pa kanālu. Braucienu var sākt teju jebkurā vietā – piemēram, Kromeržīžā, kur var apskatīt dārzus un UNESCO sarakstā iekļauto pili, vai arī Uherske Hradištē, kur atrodas Modras arheoloģiskais muzejs.

Maršruts gar Elbu

Ērts un bezgala gleznains veloceliņš ved gar Elbu – starp Nimburkas un Podebradi pilsētām Centrālčehijā. Abās pilsētās ir interesantas apskates vietas. Piemēram, Podebradi jādodas apskatīt brīnišķīgo parku ar ziedu pulksteni. Savukārt Nimburkā ir vērts apmeklēt viduslaiku pilsētas mūra drupas. Veloceliņa garums ir aptuveni 8 kilometri.

Foto: Petr Slavik

Šumavas ainavu burvība

Velomaršruts Šumavā ved no Nova Pecas līdz Nove Udolius. Tas tiek uzskatīts par vienu no skaistākajiem Čehijā. Un ne velti! Tas ved pāri līdzenumam cauri skaistajai Šumavas apkārtnei pa gludiem, asfaltētiem meža ceļiem. Interesanti, ka gandrīz viss maršruts ved gar dzelzceļa sliedēm. Ceļa garums ir apmēram 30 kilometri. Kaut arī šķiet, ka maršruts ir par garu, lai to mērotu ar bērniem, tomēr nav jāaizmirst, ka bērni var sēdēt viņiem paredzētos aizmugurējos sēdekļos vai piekabītēs.

Ar divriteņiem pa viduslaiku tirgotāju ceļu

Rejvizas un Vrbno ciematus, kas atrodas Pradedas nogāzēs, Morāvijas Jeseniku reģionā, savieno asfaltēts veloceliņš, kas ved cauri gleznainajai Černas Opavas upes ielejai. Tā priekštecis bija viduslaiku tirdzniecības ceļš. Velomaršruts ved garām gotiskajām Koberšteinas pilsdrupām. No cietokšņa gan ir saglabājusies tikai daļa no cilindriskā torņa, kā arī pils mūru drupas.

Foto: Štěpán Vrzala

Velomaršruts pa nacionālo parku

Dienvidmorāvijā atrodas mazākais nacionālais parks Čehijā – Padije. Ģimenes ar bērniem var izvēlēties vieglāko braucienu no Lukovas vai Čižovas uz Hardegas skatu torni. No tā paveras brīnišķīgs skats uz Dijes upes ieleju, kā arī uz Austrijas Hardegas pilsētu un tās pili. Uz dienvidiem no Čižovas sastopami robežstabi ar dzeloņstieplēm un sargtorņi, kas tūristiem atgādina, kā šī teritorija izskatījās pirms 30 gadiem, kad vēl bija dzelzs priekškars.