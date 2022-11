Greznas baznīcas, pils dārzi un kalni – 12 vietas Prāgā, ko apskatīt bez maksas

Kaut arī Prāga vairs nav tik lēta un tūristiem izdevīga pilsēta, kā agrāk, tajā joprojām saglabājušās vietas, kuras var apmeklēt bez maksas. Svētā Vīta katedrāle, Strahovas bibliotēka un Prāgas Ebreju muzejs – šīs ir vien dažas vietas Čehijas galvaspilsētā, kur ieejas maksa netiek iekasēta.

"Lonely Planet" apkopojuši skaistākās vietas Prāgā, ko apmeklēt var par brīvu vai ļoti draudzīgām cenām.

Ikoniskais Kārļa tilts

Kārļa tilts ir viens no Prāgas leģendārākajiem apskates objektiem, turklāt 650 gadus vecā tilta šķērsošana nemaksā neko. Pastaigājoties pa tilta bruģi, noteikti jāpievērš uzmanība baroka stila skulptūrām, kuras lepni slejas tilta abās pusēs. Bet, paverot skatu uz pilsētu, var vērot majestātiskās baznīcu smailes. Pie tilta pulcējas tūristu un mākslinieku pulki, kas piešķir īpašu šarmu šai vietai.

Astronomiskais pulkstenis

Vēl viens ārkārtīgi populārs pilsētas apskates objekts ir Astronomiskais pulkstenis. Tā noteikti ir viena no apmeklētākajām vietām Prāgā, kura ir bezmaksas. Pulksteņa ciparnīcas ir ne vien ļoti skaistas un simboliem bagātas, bet arī vēsta precīzu laiku, nedēļas dienu, mēnesi, zodiaka zīmi, saulrieta un saullēkta laiku, aktuālo mēness fāzi, kā arī daudz ko citu. Iespaidīgi, ņemot vērā, ka pulkstenis tika izveidots 1410. gadā.

Deivida Černija mākslas darbi

Prāga piedāvā ne vien klasisko arhitektūru, bet arī laikmetīgo mākslu. Viens no čehu populārākajiem tēlniekiem ir Deivids Černijs (David Černý), kura darbus var apskatīt pilsētvidē pilnīgi bez maksas.

Padoms: Viens no interesantākajiem darbiem ir "Kůň", kas atrodas Lucernas pils iepirkšanās pasāžā. Skulptūrā attēlots nedzīvs zirgs, kas apgriezts otrādi, bet tam mugurā turpina sēdēt neuzmanīgais karalis Vāclavs.

"K" ir gigantisks rotējošs Franca Kafkas krūšutēls, kas veidots no metāla. Tas atrodas virs "Národní třída" metro stacijas.

Savukārt "Miminka" ir skulptūru sērija, kurā atspoguļoti mazuļi bez sejām, kas rāpjas augšup pa Žižkova televīzijas torni.

Elpu aizraujošs skats no Petrina kalna

Petrina kalns ir viens no Prāgas populārākajām atpūtas vietām. Izstaigājot meža celiņus, apskatot brīnišķīgos rožu dārzus, obligāti jāpievērš uzmanība arī Bada mūrim. Tas ir būvēts 1362. gadā, un tā nosaukums runā pats par sevi – mūris netika būvēts pilsētas aizsardzībai, bet gan lai glābtu Prāgas iedzīvotājus no potenciālā bada.

Padoms: Petrina kalnā augšup un lejup var doties kājām, bet var izmantot 19. gadsimta funikulieri. Tā kā funikulieris ir pilsētas sabiedriskā transporta sastāvdaļa, to var izmantot bez maksas, tāpat kā tramvaju vai metro, ja ir iegādāta vienas vai trīs dienu braucienu karte.

Pastaiga pa Prāgas pils teritoriju

Lai arī pašas pils apmeklējums ir diezgan dārgs, tomēr pastaiga pa tās teritoriju un dārziem ir pilnīgi bezmaksas. Jāatceras vien paņemt personu apliecinošus dokumentus, lai izietu cauri apsardzei. Turklāt, pastaigājoties pa pils teritoriju, var atklāt arī mazo Zelta ieliņu (Golden Lane), kur kādu brīdi dzīvoja Francs Kafka.

Padoms: Pils pagalmu vislabāk apskatīt var naktī, jo parasti vakarpusē izklīst tūristu pūļi, bet vārti paliek atvērti līdz pat vēlam vakaram.

Jaunā pasaule (Novy Svet) kvartāla vēsturiskais bruģakmens

Pa ceļam uz Prāgas pili, jāapskata arī "Novy Svet" kvartāls. Lai arī šis gleznainais kvartāls atrodas vien dažu minūšu attālumā no pils, tomēr tā bruģētās ieliņas, 16. gadsimta pasteļtoņos krāsotās mājas un vecpilsētas mūris šķiet kā pilnīgi no citas pasaules.

Višegradas citadele

Tāpat kā Prāgas pils, arī Višegradas citadele atrodas kalnā. Agrāk tā bija karaļa rezidence, no kuras pavērās skats uz Vltavas upi. Taču, atšķirībā no Prāgas pils, to var apmeklēt bez maksas. Te var apskatīt gan Svētā Pētera un Pāvila baznīcu, gan citadeles mūrus, no kuriem paveras fantastisks skats uz pilsētu. Noteikti jāapmeklē gotisko Višehradas kapsētu, kur apglabāti čehu slavenākie mākslinieki, tostarp viens no pirmajiem čehu komponistiem Dvoržāks, kurš bija ieguvis pasaules mēroga panākumus un slavu. Tāpat kapos atrodas arī slavenā gleznotāja Alfonsa Muha kapsēta.

Padoms: Vasarā Višehradā darbojas viens no labākajiem alus dārziem Prāgā.

Žilbinošā Municipālā nama halle

Prāgas Municipālais nams savienots ar gotiskajiem Pulvera vārtiem, kas kalpo par ieeju vecpilsētā. Tas ir īsts jūgenstila šedevrs. Kaut arī Municipālā nama augšējie stāvi pieejami tikai gida pavadībā par maksu, ikviens pilnīgi par brīvu var baudīt grezno foajē.

Padoms: Tepat atrodas arī lustru piepildīta kafejnīca.

Jēzus bērniņa skulptūra

Pirmo reizi Jēzus bērniņa vaska skulptūra uz Čehiju no Spānijas tika atvesta 1628. gadā, un tā atrodas nelielajā Uzvarētājas Dievmātes baznīcā (kostel Panny Marie Vítězné). Skulptūrai joprojām tiek piedēvētas brīnumainas dziedināšanas spējas, tādēļ tā kļuvusi par populāru kristiešu svētceļojumu vietu. Savukārt vietējie te dodas uz svētdienas misēm.

Apbrīnojamais Týn baznīcas interjers

Čehija ir viena no sekulārākajām valstīm (sekulārs ir tāds, kas ir atbrīvojies no reliģijas ietekmes; laicīgs – red.) pasaulē, tomēr tās galvaspilsēta ir pārpildīta ar majestātiskām baznīcām. Lielākā daļa būvētas senā pagātnē, un mūsdienās tās var apmeklēt par brīvu. Viena no fotografētākajām baznīcām ir Dievmātes pirms Týn baznīca, kura atrodas Vecpilsētas laukumā. Baznīcas interjers ir īsts baroka šedevrs, kurā atrodas gan 17. gadsimtā veidotais altāris, gan dāņu astronoma Tiho Brahes kaps.

Panorāmas skats no Letnas dārzu takām

Prāgā ir daudz zaļo zonu – no ezera ieskautā Stromovkas parka līdz skulptūru piepildītajam Valenšteina dārzam. Bet, lai arī cik daiļi tie būtu, tomēr Letnas dārzu ir grūti pārspēt. No tramvaja pieturas "Čechuv Most" kalnā ved stāvas kāpnes, pa kurām kāpjot augšā var izbaudīt brīnišķīgo Prāgas panorāmu. No šejienes paveras skats uz Vltavas upi, tās tiltiem un pilsētas jumtiem.

Vitkovas kalns



No Vitkovas kalna var baudīt tikpat plašu skatu uz Prāgu, kā no Žižkova televīzijas torņa, tikai kalna apmeklējums ir bezmaksas. Kaut arī par ieeju Nacionālajā piemineklī jāmaksā, tomēr, lai apskatītu milzīgo Jana Žižkas skulptūru un pastaigātos pa ēnainām takām kalna augšgalā, nekas nav jāmaksā. Tikai jābauda Prāgas skati.