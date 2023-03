Ideāli laikapstākļi, sezonas gardumi un vēl: pieci iemesli, kāpēc pavasarī apmeklēt Romu

Mēdz teikt, ka visi ceļi ved uz Romu, un pavasaris, iespējams, ir labākais gada laiks, lai apmeklētu Mūžīgo pilsētu. Laiks tur ir silti saulains (bet ne karsts!), ēdiens ir svaigs un sezonāls, apkārt viss sāk ziedēt un, ja izvēlies īsto brīdi, ceļošana var būt lēta un vilinoši – klusa. Šeit ir pieci galvenie iemesli, kādēļ apmeklēt Romu pavasarī.

Laikapstākļi ir ideāli, lai izpētītu pilsētu



Vasara Romā ir karsta un ļoti pārpildīta, bet rudenī un ziemā tā var būt vēsa un mitra. Bet atceries – nav slikta gadalaika Romas apmeklējumam. Neatkarīgi no tā, kurā sezonā izvēlēsies turp doties, garantēts aizraujošs, jautrs un garšām bagāts laiks Itālijas galvaspilsētā. To sakot, domāts – katrs no gadalaikiem piešķir Mūžīgajai pilsētai savu unikālo raksturu un šarmu.

Tomēr pavasaris ir lielisks gada laiks, lai pirmo reizi apskatītu jebkuru galamērķi – un Roma nav izņēmums. Bet kas padara Romu tik pievilcīgu pavasarī? Pavasarī Roma izlaiž vēso ziemas dzestrumu, un, sākot no marta, dienas kļūst garākas un temperatūra sāk paaugstināties. Bez šaubām, agri rīti un vēli vakari joprojām var būt pavēsi, taču dienas laikā (pusdienlaikā un pēcpusdienā) laikapstākļi ir patīkami.

Dzidri zilās debesis un siltā gaisma demonstrē to, ka Romas temperatūra ir ideāla, lai izpētītu pilsētas ieliņas un dažādos apskates objektus. Šis laiks ir ideāls pastaigām un tas nozīmē to, ka mierīgi varēsi laiku pavadīt pilsētas parkos, turklāt iespēju robežās – maltīti baudīt āra terasēs.

Kādu apģērbu ņemt līdzi, dodoties uz Romu?

Ja tu Romu apmeklēsi marta beigās vai aprīlī, noteikti paņem līdzi vējjaku. Kā jau minēts, laikapstākļi tikai lēnām pāriet no ziemas uz pavasari. Ceļojot uz Romu, neaizmirsti līdzi paņemt arī lietussargu. Lai gan dienas pārsvarā ir saulainas, lietus šajā gadalaikā nav nekas neparasts (pavasaris tiek uzskatīts par visneparedzamāko gadalaiku). Svarīgs padoms par to, ko vilkt mugurā, atpūšoties pavasarī Romā, ir ģērbties kārtās. Tādā veidā tu būsi labi sagatavojies mainīgajiem pavasara laikapstākļiem. Nu, piemēram, līdz ņem džemperi, ko viegli var ielikt un izņemt no somas, vai vieglu jaku.

Foto: Shutterstock

Pavasara ziedēšana



Līdz ar pavasara sauli nāk jauna dzīvība dažādās formās. Romā tas nozīmē ziedus – un to tur ir gana daudz. Tieši pavasarī šī pilsēta kļūst ārkārtīgi skaista. Vēsturiskās ēkas un senās drupas iegūst pilnīgi jaunu izskatu, jo to skaistumu izceļ magoņu, vistēriju, acāliju un citu ziedu nianses. Patiesībā teju katra iela ielas kļūst krāsaināka, pateicoties ziedošajiem kokiem un ziediem. Pilsētas dārzi šķietami atdzimst.

Šis neapšaubāmi ir labākais gadalaiks, lai apmeklētu Romas plašo, ikonisko parku "Villa Borghese" vai "Villa Pamphili", lai sarīkotu romantisku pikniku ziedu vidū. Dodies izbraucienā uz Aventīna kalnu, kur pilsētas krāšņais rožu dārzs "Roseto Comunale" ir atvērts apmeklētājiem no aprīļa līdz jūnijam.

Ārpus sezonas priekšrocības Romā

Roma ir viens no populārākajiem tūristu galamērķiem pasaulē – ja apmeklēsi to vasaras mēnešos, par to pārliecināsies vairākkārt: kāpj lidojumu un naktsmītņu cenas, apartamenti tiek rezervēti acumirklī un rindas ir teju katrā apskates vietā. Pavasaris ir ideāls laiks, lai apmeklētu Romu, ja vēlies izvairīties no lieliem pūļiem gan ielās, gan viesnīcās. Izņemot Lieldienu nedēļu!

Tātad – pavasaris Romā ir salīdzinoši kluss laiks, pirms ierodas vasaras tūristu pūļi. Turklāt klejošanu pa pilsētu varēsi izbaudīt kopā ar vietējiem iedzīvotājiem.

Kā raksta ceļojumu operators "Mēness diena", ja dodies uz Romu pirmo reizi, noteikti ir jāapskata vietas no "obligāti jāredz" saraksta – Panteonu, Kolizeju, Vatikānu, Trevi strūklaku, Spāņu kāpnes, San Clemente un Santa Maria Maggiore bazilikas un citas vietas. Taču Romā vajag ļauties arī sajūtām – uzkāpt Giancicolo pakalnā un vērot Romas vecpilsētas jumtus vai vienkārši dzert vīnu kādā no neskaitāmajiem, mazajiem, omulīgajiem restorāniņiem.

Jā, dažreiz ir vērts arī aizmirst par "obligāti jāredz" pieturzīmēm un vienkārši ļauties mirkļa noskaņojumam. Roma ir pilsēta, kur iespējami daudz jāstaigā kājām, jo tikai tā var izbaudīt tās dažādās sejas. Laiskā solī visus galvenos Romas objektus var apstaigāt divās dienās. Tieši apstaigāt, jo virszemes sabiedriskais transports Romā ir diezgan haotisks un tā "izkošana" prasa laiku.

Foto: Shutterstock

Ēdienkartēs parādās vietējie pavasara gardumi



Romas iedzīvotāji bauda noteiktās sezonas augļus un dārzeņus (un viņi pat veido festivālus, svinot noteiktus sezonas ēdienus!). Tātad – siltākie laikapstākļi piedāvā plašāku svaigi audzētu pārtikas produktu klāstu, ko būtu kauns nenogaršot, atrodoties Romā.

Artišoku cienītāji būs stāvā sajūsmā, jo vietējo audzētāju "Romanesco" šķirne sniedz sezonas maksimumu. Tos dažādās formās var atrast gandrīz katrā pilsētas restorāna ēdienkartē. Citi sezonas produkti, piemēram, sparģeļi, zemenes, pupiņas un svaigi zirņi ir atrodami teju uz katra stūra. Turklāt, piemēram, sparģeļus var izmēģināt tūkstoš dažādos veidos – grilētus, vārītus, ceptus, kā piedevu, krēmīgā makaronu ēdienā, risoto...

Izbaudi Romas pavasara festivālus un pasākumus



Pavasaris ir gada laiks, kad viss mostas, un tāpēc romiešiem šajā periodā ir daudz svinību.

Lieldienas Romā. Lieldienas ir lielākie Romas katoļu svētki, tāpēc nav nekāds pārsteigums, ka lielākās Lieldienu svinības notiek tieši Romā. Visu Lieldienu nedēļu atzīmē tradicionālās ceremonijas un svinības. Ja ap Lieldienām apmeklē Romu, ir svarīgi zināt, ka jau laikus vari iegādāties biļetes uz reliģiskiem pasākumiem. Biļetes ir bezmaksas, taču to iegūšanas process ir nedaudz sarežģīts. Biļetes parasti tiek izpārdotas gadu pirms paša pasākuma.

Neatkarīgi no tā, vai esi kristietis vai ateists, ceļojums uz Romu Svētajā nedēļā ir neaizmirstams un... ļoti garīgs! Šie svētki vieno tradīcijas, kultūru un gastronomiju.

Tāpat katru gadu 21. aprīlī tiek svinēta Itālijas galvaspilsētas dzimšanas gadadiena: ar tūkstošiem cilvēku, kas tērpušies laikmeta tērpos. Tev būs iespēja sajusties kā atrastos filmas "Gladiators" uzņemšanas laukumā. Kas ir labākais? Romas dzimšanas dienā daudzus muzejus un vēsturiskās vietas var apmeklēt par brīvu.

Pavasara atnākšanu atzīmē martā un aprīlī ar "Mostra delle Azalee" festivālu Spāņu kāpnēs (viens no populārākajiem tūrisma objektiem Romas vēsturiskajā centrā, uz kurām Romas vietvara pat aizliegusi tūristiem sēdēt). Pavasarī pakāpienu kompleksu rotā neskaitāmi koši rozā, balto un violeto acāliju podi. Kāpnes atrodas mākslinieku iecienītā rajonā, kas uzreiz piesaista lielu uzmanību. Turklāt te regulāri gozējas "Instagram" zvaigznes, kuru uzņemtās fotogrāfijas vairo vēlmi savām acīm redzēt šo Romas stūrīti.