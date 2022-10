Idejas rudens skolēnu brīvdienām – izglītojošas ekskursijas, izklaides un atrakcijas siltajās zemēs

Rudens skolēnu brīvlaiku nereti ģimenes vēlas baudīt ārzemēs, turklāt darīt to siltajā zemēs, kurās ir pieejamas dažādas atrakcijas un izklaides iespējas gan uz sauszemes, gan ūdenī. Šādai atpūtai piemērotas valstis ir Tenerife, Ēģipte, Madeira un Turcija. Katra no tām piedāvā atpūtniekiem piedzīvojumus – pārgājienus, delfīnu šovus, raftingu, ūdens izklaides parkus un daudz cita. Tūroperatora "Novatours" eksperti dalās ieteikumos, ko vērts ieplānot katrā ceļojuma galamērķī, lai atpūta būtu iespaidiem bagāta un piepildīta.

Dzīvnieku dažādība un ūdens aktivitātes Tenerifē



Tenerifē viena no apmeklēšanas vērtām vietām ir Loro parks, kur skatāmas aptuveni 400 dzīvnieku sugas: pērtiķi, bruņurupuči, sliņķi, tīģeri, flamingo, dažādas zivis un haizivis. Neaizmirstamākās emocijas dāvās paviljona apmeklējums, kur tiek rīkoti roņu, delfīnu un jūras lauvu šovi. Ar Loro parka biļeti var apmeklēt arī Siam parku, kur iespējams izklaidēties ūdens slidkalniņos un peldbaseinos, kā arī lēkāt pa trīs metrus augstiem mākslīgiem viļņiem.

Ja bērni ir pavisam mazi, ieteicams izvēlēties ūdens izklaidi "Pazudušajā pilsētā", kurā ir 15 dažādi ūdens slidkalniņi un pieejams Kanāriju salās vienīgais baseins mazuļiem. Bērniem patiks arī Pērtiķu parka apmeklējums, jo, pie ieejas iegādājoties īpašu dzīvnieku barību, var ēdināt parkā esošos dzīvniekus. Šeit tiek audzēti ne tikai pērtiķi, bet arī ķirzakas, papagaiļi un jūrascūciņas.

Foto: Shutterstock

Apmeklējuma vērts ir arī "Icod de los Vinos" botāniskais dārzs un tauriņu paviljons – krāsainie eksotiskie tauriņi šeit ne tikai pārsteidz ar savu krāšņumu, bet priecē, nolaižoties uz rokas, pleca vai galvas. Savukārt vecākiem bērniem būs interesanti apmeklēt Zinātnes un kosmosa muzeju, kurā var iepazīties ar dabas likumiem, kosmosa un cilvēka ķermeņa uzbūvi, un Teides observatoriju, kur atrodas daži no labākajiem saules teleskopiem pasaulē.

Teides nacionālajā parkā iespējams uzbraukt ar pacēlājiem uz vulkāna virsotnes skatu celiņu un šeit aizraus kosmiskie skati uz sacietējušo un samelnējušo lavu, caur kuras plaisām laužas ārā sēra tvaiki. Līdz pašai virsotnei ir pārgājienu taka, taču tā ir par maksu un ar iepriekšēju pieteikšanos.

Varenā un bagātā kultūra Ēģiptē



Ēģipte patiks tiem, kurus aizrauj kultūra un dabas brīnumi, jo tā šeit ir iespaidīga. Taču te pieejamas arī aktivitātes, piemēram, niršana Sarkanajā jūrā, vērojot eksotisko zivju barus un krāsainus koraļļus.

Tiem, kurus interesē senā vēsture un vietējā kultūra, jādotas ekskursijā uz Ēģiptes muzeju Kairā – viesus šeit sagaida Tutanhamona dārgumi, faraonu mūmijas un daudzi interesanta. Muzeja apmeklēšanu var apvienot arī arī divu pasaules brīnumu – Gīzas piramīdas un Lielās sfinksas – apmeklēšanu, jo tie atrodas netālu no Kairas. Mizlīgās būves, kas daudzkārt redzētas filmās un fotogrāfijās dzīvē redzēt dzīvē ir vēl iespaidīgāk, bet, lai vēl vairāk paspilgtinātu iespaidus, uz piramīdām var doties kamieļa mugurā.

Foto: Shutterstock

Neaizmirstamus mirkļus var gūt arī Valdnieku ielejā Luksorā, kur iespējams apskatīt daudzu slavenu faronu apbedījumu vietas, tostarp Tutanhamona. Apmeklējuma vērts ir arī Hatshepsutas templis, kas uzcelts netālu kalna pakājē.

Netālu no Luksoras atrodas Karnakas tempļu komplekss, kurā visacīmredzamāk var pārliecināties par Ēģiptes vareno, seno vēsturi un tās kultūras bagātību.

Dabas brīnumi un bagātības Madeirā



Portugālei piederošā Madeiras sala patiks ģimenēm, kuras labprāt aktīvi pavada laiku – te pieejamas pārgājienu takas pa kalniem, gleznainā okeāna piekraste, alas, ūdenskritumi, apūdeņošanas kanāli Ievadas un krāšņi dabas parki.

Viens no interesantākajiem objektiem, ko vērts iekļaut savā ceļojuma pieturvietu sarakstā, ir levadas — apūdeņošanas kanāli, kas caurvij salu, novadot lieko mitrumu no kalniem uz sausākiem apvidiem. Blakus kanāliem ir pastaigu takas, kas ērti un nesteidzīgi ļauj baudīt salas unikālo dabu. Skaistākais maršruts ir Ribeiro Frio dabas parkā – tur skatāmi ūdenskritumi, akmeņu krāvumi un eksotiski apstādījumi, un ceļš aizved arī pie zemesragiem, no kuriem paveras skats uz salas zaļo un kalnaino ainavu.

Foto: Shutterstock

Madeirā atrodas UNESCO Pasaules dabas mantojumu sarakstā iekļautais lauru lapu mežs, kas ir saglabājis savu pirmatnējo, miljonu gadu veco zaļotni. Šis dabas liegums aizņem divas trešdaļas no salas, tajā iekļaujas gan skaistā piekraste, meža ainava, gan teju 600 metru augstas klintis un īpaša veģetācija. Izpētot salu, noteikti nedrīkst palaist garām iespēju iemērkties vulkāniskos baseinos, kas veidojušies pēc vulkāna izvirduma sakarsušajai lavai sastopoties ar veldzējošu okeānu.

Interesanti būtu izzināt Funšalas botānisko dārzu un Monte pilī esošo tropisko augu parku – tie abi pārsteigs ar zaļojošās dabas dabas kolekcijām. Monte pilī izveidots arī muzejs, kurā apskatāmas skulptūras un unikāla minerālu kolekcija, kā arī izstādītas keramikas flīžu kolekcijas, kas reprezentē Portugāles kultūras mantojumu no pilīm, baznīcām, kapelām un privātmājām bijušās Portugāles impērijas teritorijā.

Foto: Shutterstock

Ceļojot ar bērniem, vērts ieplānot arī ekskursiju uz Sentvinsenta alām, kas veidojušās pirms apmēram 890 tūkstošiem gadu. Alu garums sasniedz kilometru, augstums – 5–6 metrus. Ekskursijas noslēgumā pieejama arī izglītojoša programma, kas iepazīstina ar alu ģeoloģisko evolūciju, vulkāna izvirdumiem un Madeiras salas rašanās simulāciju. Skolas vecuma bērniem patiks arī ar apmeklēt Vaļu muzeju zvejnieku ciematā Kaniklā. Izstāde iepazīstina ar vaļu medību vēsturi Madeirā un te redzami vaļu un delfīnu modeļi to dabiskā izmērā.

Ūdens parki un izbraucieni ar kvadracikliem Turcijā



Turcijā esošie kūrorti ir piemēroti ģimenēm, kurām patīk pludmales, jūra un saule, luksus atpūta un plašas izklaides iespējas. Te ir silts klimats, draudzīgi vietējie iedzīvotāji un gardas ielu delikateses.

Turcijā neaizmirstamas emocijas var sagādāt nobrauciens pa kalnu upi un kanjonu apmeklējums. Zaļais kanjons ir viens no skaistākajiem Antālijas reģionā un no tā paveras iespaidīgs panorāmas skats.

Foto: Shutterstock

Aktīvās izklaides cienītājiem varētu interesēt izbraucieni ar kvadracikliem Alanjas kalnainajā apkārtnē, bet akvaparku un atrakciju parku cienītājiem Alanjā patiks atrakciju parks "Sealanya Sea Park". Tas aizņem 5000 hektāru lielu platību ar 15 baseiniem un daudzām izklaides un atpūtas zonām, delfināriju. Šeit iespējams peldēties ar delfīniem un vērot viņu priekšnesumus. Alanjas Menulio parkā var lēkt pa batutiem, braukt ar vilcieniem un vizināties ar zirgiem; te pieejams autodroms, slidotavas un panorāmas rats. Vecāku bērnu izklaidēm piemērots Alanjas akvaparks – te ir upes, 300 metrus garš raftings un viļņu baseini, bet pašiem mazākajiem pieejamas īpašas zonas ar slidkalniņiem.