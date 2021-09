Idejas zelta rudens baudīšanai Jelgavas pusē

Rudens ir krāšņo skatu un bagātīgo garšu gadalaiks, kas tā vien sauc doties dabā, lai baudītu brīnumskaisto ainavu. Brauciet uz Jelgavu, jo arī tur iespējams sajust rudeni ar visām maņām! Šeit aktivitātēm ir dažnedažādākās iespējas: doties izzinošās pastaigās, velo izbraucienos pa kalniem un pa lejām, kā arī iespēja vienkārši laiskam piknikam kopā ar mīļajiem. Ir pat iespēja uz rudeni lūkoties no gaisa balona. Iespēju daudz! Jelgavas reģionālais tūrisma centrs (JRTC) apkopojis idejas zelta rudens baudīšanai un nesteidzīgai atpūtai tieši Jelgavas pusē.

JRTC aicina ciemos uz Jelgavu, kur iespējams sajust rudeni patiešām ar visām maņām. Ieraudzīt, kā pilsētas parki krāsojas košos toņos no trim pilsētas augstākajiem punktiem, doties lidojumā ar gaisa balonu, sajust zem kājām čabošas lapas, redzēt, kā top krāsainākie pilsētas gardumi, kā arī baudīt siltus dzērienus un spēcinošas maltītes no rudens veltēm.

Šī gadalaika skaistākās krāsas no augšas iespējams apskatīt no Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa skatu laukuma, no Ģederta Eliasa vēstures un mākslas muzeja balkoniņa un no skatu torņa Pils salā. Savukārt drosmīgākie pilsētas iedzīvotāji un viesi, iepriekš piesakoties, var doties lidojumā ar gaisa balonu.

Aktīvās atpūtas cienītāji rudens siltajās dienās vēl var pagūt izbraukt ar kartingiem, doties pilsētas apskatē iznomājot Pasta salā elektroskrejriteni vai elektroskūteri, vai doties pastaigā pa lielākajiem pilsētas parkiem: Raiņa, Stacijas, Uzvaras un Jelgavas pils parku.

Rudenī Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcija, iepriekš piesakoties, aicina ikvienu doties nepilnus astoņus kilometrus garā pārgājienā, kur ir iespēja iepazīt dzelzceļa darbībai svarīgo infrastruktūru: Jelgavas staciju, lokomotīvju depo, dzelzceļnieku dzīvojamo māju rajonus, Jelgavas mezgla dzelzceļnieku klubu, slimnīcu un daudz ko citu.

Gardēžus patīkami pārsteigs Karameļu darbnīca, kur top pilsētas saldākie un krāsainākie našķi. Šeit, iepriekš piesakoties, var vērot saldumu gatavošanas procesu, kā arī iegādāties karameles, marmelādes, zefīrus, saldumu komplektus un daudz ko citu. Savukārt jaunajā alus darītavā “Viedi” var izzināt alus tapšanas procesu, degustēt dzērienus un tos iegādāties.

Rudens aktivitātes aicināts papildināt ar siltiem dzērieniem līdzņemšanai un gardām maltītēm no rudens veltēm kādā pilsētas kafejnīcā vai restorānā.

Vairāk par rudens baudīšanu un tūrisma piedāvājumu Jelgavas valstspilsētā un Jelgavas novadā pieejama tīmekļa vietnē.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.