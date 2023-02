Ieraudzīt zemūdens karalisti – skaistākie niršanas galamērķi pasaulē

Ne vien pilsētas un dabas parki ir brīnišķīgi tūrisma galamērķi, arī zemūdens valstība slēpj pasakainus skatus no kuriem aizraujas elpa. No krāšņajiem koraļļu rifiem, kas mudžēt mudž no zivīm un krāsām, līdz spokainiem kuģu vrakiem Klusajā okeānā – izcilus niršanas galamērķus var atrast visā pasaulē. Dodamies zemūdens piedzīvojumā?

Tuamotu arhipelāgs, Franču Polinēzija

Kamēr jaunie pāri medusmēneša ceļojumam bieži vien izvēlas snorkelēšanu Bora Boras seklajos ūdeņos, tikmēr piedzīvojumu meklētāji dodas uz Tuamotu arhipelāgu. Tādās vietas, kā Fakarava, Rangiroa un Tikehau ir vienas no aizraujošākajām niršanas vietām pasaulē. Šeit var vērot simtiem pelēko rifu haizivju, milzīgas manta rajas, kā arī savvaļas delfīnus. Arī pludmales šeit ir brīnišķīgas – ideāli piemērotas atpūtai pēc niršanas.

Palau, Okeānija

Snorkelētāji Palau pazīst slavenā Medūzu ezera un "Blue Corner" dēļ. Šeit var vērot neticamu jūras dzīvnieku dažādību – rajas, haizivis un visdažādākās zivis – atliek vien brīnīties par krāšņo dabu. Turpretī asu izjūtu kārotāji uz šo attālo pasaules malu dodas, lai nirtu pie haizivīm. Bet par populārāko niršanas vietu ir kļuvis Ulongas kanāls, kur var nobaudīt patiesi aizraujošus zemūdens skatus.Tāpat nirt var doties arī uz Klinšu salām, kuras nav tik ļoti populāras, tādēļ šeit nepulcējas tūristi.

Radža Ampat salas, Indonēzija

Nirēji šeit var apskatīt senus koraļļu rifus, neticami lielu zivju daudzveidību, kā arī brīnišķīgas pludmales, kuras ieskauj tirkīzzila jūra. Lai piesaistītu tūristus, ir izveidoti vairāki kūrorti, kur var baudīt pasakainu atpūtu un izīrēt laivas, lai dotos zemūdens piedzīvojumos.

Maldīvija

Nav pat jāsaka, ka Maldīvija mūsdienās ir kļuvusi par ļoti iecienītu galamērķi – tūrisma klasika. Kaut arī esam raduši domāt, ka Maldīvija piedāvā tikai laisku gulēšanu pludmalē, tomēr tā gluži nav. Te var baudīt arī izcilu niršanu. Ir tik labi, ka Ziemeļmales atolu, Bā atolu, Hanifaru līci un Ari atolu pat uzskata par vienām no skaistākajām niršanas vietām pasaulē. Šeit var vērot manta rajas, vaļu un rifu haizivis.

Azoru salas, Portugāle

Azoru salas ir lielisks vulkāniskais arhipelāgs, kas pieder Portugālei un atrodas apmēram 1367 kilometrus no sauszemes. Izklausās iespaidīgi! Arhipelāgs, kuru no visām pusēm ieskauj okeāns, ir brīnišķīga vieta, kur doties zemūdens ekspedīcijās. Te var sastapt vaļu haizivis, rajas un citus brīnumainus okeāna iemītniekus.

Tobāgo

Tabāgo piedāvā vienu no aizraujošākiem niršanas piedzīvojumiem Karību jūras reģionā. Dažas niršanas vietas ir kļuvušas pat slavenas visā pasaulē, piemēram, dodoties nirt uz "Coral Garden" var apskatīt vienu no lielākajiem koraļļu rifiem pasaulē.

Galapagu salas, Ekvadora

Lai gan slavenā Darvina arka sabruka 2021. gadā, tomēr šeit joprojām saglabājas izcilas niršanas vietas. Tūristi, kas vēlas apskatīt lielos jūras dzīvniekus un nebaidās no straujas ūdens temperatūras maiņas, var doties lūkot jūras iguānas, saules zivis, Galapagu haizivis, vaļu haizivis, zīda haizivis, āmurgalvas un manta rajas.

Kokosa sala, Kostarika

Sala atrodas aptuveni 540 kilometru attālumā no sauszemes, tādēļ vienīgais veids, kā tur nokļūt ir braukt ar laivu no Kostarikas. Taču tas ir to vērts. Šeit var baudīt pasakainu dabas skatus un neaizmirstamu zemūdens niršanu. Zivju daudzveidība ir neaptverama, bet teju neskartā daba dos iespēju atpūsties no ikdienas rutīnas.

Sokorra un Reviljahihedo salas, Meksika

Arī šīs salas var sasniegt vien dodoties garā izbraucienā ar laivu. No visām pusēm salas ieskauj ar planktoniem bagāti ūdeņi, kas, savukārt, piesaista lielus okeāna dzīvniekus, piemēram, manta rajas, zīdainās haizivis un delfīnus.

Dienvidu Lejaskalifornija, Meksika

Dienvidu Lejaskalifornija (Baja California Sur) piedāvā neaizmirstamu niršanas pieredzi. Vietējie Kortesa jūru dēvē par "pasaules akvāriju". Kādēļ tā? Jo šeit var apskatīt gan jūras lauvas, gan zilos vaļus, gan arī citus ūdens iemītniekus, kas niršanu padarīs par neaizmirstamu piedzīvojumu.

